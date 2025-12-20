[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 법률 전문성과 IT 기술을 접목해 상표업무 자동화 서비스 ‘마크나우’를 개발하는 ‘디앤피특허법률사무소’

도태현 디앤피특허법률사무소 대표(도봉구 청년창업센터 입주기업)



기술을 통해 투입되는 인력을 최소화하여 19,000원의 부담 없는 가격으로 상표출원

오랜 기간 실무를 경험한 변리사가 서비스의 모든 프로세스를 직접 개발

디앤피특허법률사무소는 법률 전문성과 IT 기술을 접목해 상표업무 자동화 서비스를 개발하는 기업이다. 현재 국내 출원 자동화 서비스 ‘마크나우’를 개발했다. 도태현 대표(35)가 2022년 11월에 설립했다.대표 아이템은 국내 출원 자동화 서비스 ‘마크나우’다. 마크나우는 IT 기술을 통해 상표업무의 많은 부분을 자동화하여 서비스 가격을 낮추고, 이를 통해 많은 소상공인이 부담 없이 상표권을 획득할 수 있도록 지원하기 위해 개발된 서비스다.직접 변리사를 통해 상담받아 상표출원을 하는 경우 서비스 비용으로 적어도 10~20만원은 지급해야 한다. 현재 많이 있는 온라인 상표출원 서비스들도 4~5만원은 지불해야 한다.“안전한 보호를 위해 상표를 2~3건씩 출원하기 때문에 영세한 사업자에게는 부담일 수 있는 금액입니다. 마크나우는 기술을 통해 투입되는 인력을 최소화하여 19,000원의 부담 없는 가격으로 상표출원 서비스를 제공하고 있습니다. 현재는 국내 출원 서비스만 제공하고 있으며 해외 출원 서비스가 개발 중입니다.”마크나우의 경쟁력은 외주 개발을 통해 개발된 서비스가 아니라 오랜 기간 실무를 경험한 변리사가 서비스의 모든 프로세스를 직접 개발했다는 점이다.“AI 기술을 통해 법률적 판단을 보다 쉽게 할 수 있도록 돕기 때문에 아주 적은 인력으로도 많은 업무가 처리할 수 있습니다. 기존에 10~20명이 해야 했던 업무량을 1~2명 정도가 소화할 수 있도록 서비스가 개발됐습니다. 보다 많은 부분에 대해 자동화가 이뤄지도록 개발을 진행 중이며, 2~3년 안에 상표 관련 업무의 대부분을 소상공인들이 부담 없이 이용할 수 있도록 서비스를 개발하고 있습니다.”도 대표는 SNS와 같은 온라인 플랫폼들에서 페이드 마케팅을 주력으로 진행하고 있다. 투입되는 광고비 대비 매출을 최적화할 수 있는 시도를 하고 있으며, 인플루언서들과의 협업도 진행 중이다.도 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2023년에 chatgpt를 처음 접하면서, 코딩 번역기 같다는 생각이 들었습니다. 외국어를 못해도 번역기를 통하면 외국인과 대화할 수 있듯이, 이제 곧 코딩을 공부하지 않아도 자신의 분야에서 도메인 지식을 가진 사람이 IT 서비스를 개발할 수 있는 시대가 올 것 같다고 생각했습니다. 이후 기본적인 코딩 공부를 하고 곧바로 개발을 시작했습니다. 운이 좋게도 시간이 갈수록 cursor나 claude 같은 좋은 서비스들이 나오면서 1년 만에 서비스를 완성할 수 있었습니다. 자금은 특허사무소 운영을 통해 번 수익으로 충당했습니다.”창업 후 도 대표는 “생각만 했던 서비스가 제 손에 의해 실제로 구현되었을 때, 많은 보람을 느꼈다”며 “실제로 테스트를 거치고 고객들에 의해 구매가 이뤄졌을 때도 정말 기뻤다”고 말했다.“서비스를 런칭한지 2개월 정도 되었는데 한 달 구매 건수가 300건을 돌파했습니다. 개발한 서비스가 실제 시장에서 원활하게 소비되는 것을 확인하니 생각했던 비즈니스모델과 전략이 잘 먹히는 것 같아 만족하면서 일하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 도 대표는 “단기적으로는 국내 시장에서 월 1,000건 상표출원을 달성하는 것이 목표”라며 “이후 해외 시장으로 진출해 글로벌 변리사를 위한 B2B 서비스 및 API 공급까지 확장해 clarivate와 같은 회사로 성장하는 것이 목표”라고 말했다. 덧붙여 “글로벌 상표권 자동화 플랫폼으로 자리 잡아, 누구나 저렴하게 브랜드를 지킬 수 있는 환경을 만들고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com