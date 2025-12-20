[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 수목(조경수) 통합 거래 관리 솔루션을 제공하는 ‘썸트리’

김재봉 썸트리 대표(도봉구 청년창업센터 입주기업)



단순한 조경수 거래 중개가 아닌 데이터 기반 유통 혁신 솔루션을 추구

디지털 아카이빙을 통해 농원과 구매자를 직접 연결하고 산업 전체의 투명성과 효율성을 높여

썸트리는 단순한 조경수 거래 중개가 아니라 디지털 기반 유통 혁신 솔루션이다. QR 기반 수목 이력 관리, 빅데이터 분석, 드론 촬영 및 디지털 아카이빙을 통해 농원과 구매자를 직접 연결하고 산업 전체의 투명성과 효율성을 높이고 있다. 김재봉 대표(36)가 2023년 9월에 설립했다.썸트리는 아날로그 시스템이었던 조경수 시장을 디지털 솔루션으로 변화시키고 성장해 나가는 중이다.“현재 조경수 시장은 수십 년 동안 관행적으로 운영되면서 가격이 불투명하고 거래 구조가 복잡해 농원과 수요자가 모두 어려움을 겪고 있습니다. 썸트리는 이를 혁신하기 위해 유통의 효율화와 데이터 기반의 투명한 시장을 만드는 데 집중하고 있습니다.”대표 서비스는 3가지가 있다. 조경수 직거래 플랫폼으로 농원과 수요자를 직접 연결해 불필요한 중간 유통 단계를 줄이고, 합리적인 가격에 거래가 이뤄지도록 지원한다. 현재 200여 개 농원이 참여해 활발히 구매자와 거래를 이어가고 있다.두번째는 QR 기반 수목 이력 관리 시스템으로 각 나무에 QR을 부여해 생산지, 수령, 관리 이력 등을 한눈에 확인할 수 있게 했다. 이를 통해 투명한 유통과 더불어, 향후 조경 유지·관리 시장까지 확장할 수 있는 기반을 마련했다.세번째는 빅데이터·AI 기반 가격·수요 분석으로 수집된 거래 데이터와 시장 흐름을 분석해 합리적인 가격 책정 기준을 마련하고, 수요 예측까지 가능하도록 개발 중이다. 이를 통해 조경수 산업의 표준 가격 체계를 만들어가는 것이 목표다.썸트리의 가장 큰 경쟁력은 산업의 오래된 문제를 디지털로 풀어낸 실행력에 있다. 단순히 조경수 거래를 온라인에 옮긴 것이 아니라, 시장의 비효율을 구조적으로 해결하는 방식으로 접근하고 있다.“첫번째 경쟁력은 산업 최초로 ‘QR 기반 수목 이력관리’를 도입해 조경 산업에 이력 추적과 신뢰도라는 새로운 기준을 제시했다는 점입니다. 두 번째는 8년 이상 유통산업에서 일한 경력을 기반으로 조경 업계 출신이 아닌 유통 전문가의 시선에서 접근했다는 점이 기존 사업자들과 차별화됩니다. 세번째는 단순 거래 중개에 그치지 않고 데이터를 축적해 시장 표준 가격 체계와 수요 예측 서비스로 발전시킬 수 있다는 점입니다. 이는 농원·구매자 모두에게 ‘예측 가능한 거래 환경’을 제공해 안정적인 시장을 만들고 있습니다. 또한 단순 중개 플랫폼이 아니라, 농원 홍보 영상, 커뮤니티, 교육·컨설팅까지 지원하며 농원과 구매자가 함께 성장하는 구조를 만들고 있습니다.”현재 썸트리는 마케팅에 있어서는 상대적으로 소극적인 운영을 하고 있다. 우선순위를 솔루션 안정화와 핵심 기능 개발, 그리고 농원과의 신뢰 구축에 두고 있기 때문이다. 아직 체크해야 할 기술적 부분과 서비스 개선 과제가 진행 중이라, 무리한 마케팅보다는 완성도를 높이는 데 집중하고 있다. 이러한 준비가 마무리되는 시점부터는 본격적인 마케팅을 전개할 계획이다.“솔루션과 연동된 유튜브·SNS 콘텐츠, 농원·구매자 커뮤니티, 온오프라인 전시·박람회 등을 통해 적극적인 판로 개척을 진행할 예정입니다. 특히 데이터 기반 타겟 마케팅을 활용해 조경 업계뿐만 아니라 건설사, 공공기관, 조경 설계사무소 등 주요 수요층을 직접적으로 공략할 계획입니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “시골에서 자라면서 어릴 적부터 나무를 좋아했다. 시간이 지나 유통업에 종사하면서도 늘 자연과 연결된 일을 해보고 싶다는 마음이 있었습니다. 어느 순간 조경수 시장을 접하게 되면서 그 안에 숨겨진 비효율과 불투명한 구조를 보게 됐습니다. ‘이 시장을 바꾸어 보고 싶다’는 생각이 강하게 들었고, 결국 전문 분야였던 유통 경험을 접목해 창업에 뛰어들었습니다. 초기 자금은 기술보증기금, 중소기업진흥공단의 지원을 비롯해 예비창업 지원 프로그램을 통해 마련할 수 있었습니다. 이러한 제도적 지원 덕분에 큰 부담 없이 회사를 시작할 수 있었습니다.”창업 후 김 대표는 “무엇보다도 현장에서 직접 보람을 느낄 때가 가장 크다”고 말했다. “창업 이후 전국의 농원을 직접 발로 찾아다니며 농원 대표들의 이야기를 들었습니다. 많은 대표가 온라인 홍보나 거래 방식에 어려움을 겪고 계셨는데, 저희가 판매 홍보를 해드리거나 솔루션에 나무를 등록해 드리면 ‘이제는 나도 온라인에서 고객을 만날 수 있구나’라며 고마워하는 모습을 자주 봅니다. 바로 이런 순간들 덕분에, 하는 일이 단순한 사업을 넘어 사람들에게 실질적인 도움이 되고 있다는 보람을 크게 느낍니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “썸트리는 더 많은 조경수 농원 데이터를 수집하고 체계적으로 운영해, 시장 전체의 신뢰도를 높이는 데 집중할 것”이라며 “이를 기반으로 수요자에게는 더 품질 좋은 나무를 안정적으로 공급할 수 있도록 시스템을 고도화할 예정”이라고 말했다.“플랫폼의 거래 규모를 확대해 시장 점유율을 높여가고, 장기적으로는 AI 기술을 접목한 거래 편의성을 제공할 것입니다. 예를 들어, 자동 견적·추천 시스템을 통해 농원과 수요자가 보다 쉽고 빠르게 연결되도록 만들고자 합니다. 목표는 단순히 한 기업의 성장이 아니라, 조경수 유통 산업 전반을 데이터 기반으로 혁신하는 것입니다. 썸트리는 앞으로도 산업의 디지털 전환을 선도하며, 조경수 시장의 새로운 기준을 만들어 나가겠습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com