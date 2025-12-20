[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] AI로 재활의료 현장을 혁신하는 스타트업 ‘온즈오운’

유희주 온즈오운 대표(도봉구 청년창업센터 입주기업)



대표 아이템 ‘온즈솝’, AI 기반 물리치료사 특화 디지털 전환 플랫폼으로 출발

재활 분야 전반의 전문가들이 활용할 수 있는 통합 플랫폼으로 확장하고 있어

온즈오운(ONZOWN)은 인공지능(AI) 기술을 기반으로 재활의료 및 임상 중심 전문가들을 위한 디지털 헬스케어 통합 솔루션을 개발하는 스타트업이며, 유희주 대표(29)가 2025년 6월 설립했다.유 대표는 한국과 미국 양국의 물리치료사 면허를 보유한 의료 전문가로, 현재 박사급 연구원으로서 국제 학술 활동과 대학 강의를 병행하고 있다. 동시에 의료 AI 스타트업 대표로서 회사를 이끌며, 근골격계 초음파 교육 아카데미와 주한미군부대 클리닉 임상 활동을 앞두고 있다. 의료 분야의 다양한 연구 경험을 바탕으로 현 의료 시스템의 한계를 면밀히 관찰하고, 새로운 가능성을 적극적으로 개척해 나가는 도전적이고 탐구적인 인물이다.“전 세계 사람들이 생애 전 주기에 걸쳐, 자신의 건강 데이터를 전문가와 함께 안전하게 관리하고 활용하며, 건강을 스스로 책임질 수 있는 사회를 만드는 것이 온즈오운의 궁극적인 미션입니다.”WHO가 21세기 우선순위 건강 전략으로 재활을 강조하며 ‘Rehabilitation 2030’ 이니셔티브를 발표한 가운데, 온온즈오운은 이 글로벌 비전과 정확히 일치하는 방향으로 나아가고 있다.온즈솝은 환자와 의료 전문가의 대화를 실시간으로 분석하고 자동으로 기록해, AI가 ‘SOAP’ 형태의 표준 의료 기록을 빠르고 체계적으로 만들어 준다. SOAP은 평가 과정에서 환자의 주관적 증상(Subjective), 객관적 검사 결과(Objective), 전문가의 평가(Assessment), 치료 계획(Plan)을 단계별로 정리하는 문서다. 이 과정을 통해 온즈솝은 필요한 정보를 일관성 있게 수집하고, 고품질의 의무기록을 체계적으로 축적 및 관리하여 환자와 의료 전문가가 원활히 소통할 수 있는 형태로 보건의료정보 시스템을 강화하고 있다.온즈솝은 국제 임상진료지침과 최신 연구, 전문가들의 임상 경험을 바탕으로 지속적으로 학습하며, 유사 사례 데이터를 추적 및 분석하는 자체 제작 AI 기능을 갖추고 있다. 특히, 온즈솝의 개인 맞춤형 치료 전략 추천 시스템은 환자 평가 후 가장 적합한 치료 방법을 빠르고 정확하게 결정할 수 있도록 지원하여, 임상 의사결정의 정확도를 향상시키고 치료 효과를 극대화 하는데 초점을 맞추고 있다.“다양한 환자 사례와 과학적 근거를 기반으로 한 알고리즘을 통해, 평가가 끝난 후 환자에게 가장 적합한 치료 방법을 빠르고 정확하게 결정할 수 있도록 지원하는 개인 맞춤형 치료 전략 추천 시스템을 개발하는데 집중하고 있습니다. 이를 통해 재활의료 서비스의 질을 향상시키는 동시에, 축적된 고품질 데이터를 연구와 임상 발전에 폭넓게 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다.”온즈솝은 대표의 전문 분야인 물리치료 영역을 시작점으로, 향후 의사, 간호사, 작업치료사, 정신건강임상심리사 등 다양한 재활 전문 인력이 함께 협업할 수 있는 통합 플랫폼으로 확장하고 있다. 또한, 임상 사례를 바탕으로 전문가들이 의견을 나누고 조언할 수 있는 커뮤니티를 운영하며, 환자 특성을 함께 분석하고 토론하는 지식 생태계를 구축하고 있다. 더불어, 메타버스 기반 가상 협업 환경을 마련해 전 세계 재활 전문가들이 지리적 제약 없이 실시간으로 교류하고 협력할 수 있는 글로벌 네트워크를 형성하고 있다.“한국 의료 생태계의 혁신을 위해서는 기존의 수직적 의료 체계를 수평적 협업 구조로 전환해야 합니다. 저는 물리치료 분야의 내부 역량을 강화하는 동시에, 다양한 재활 전문 직군과의 팀 어프로치(Team Approach)를 통해 환자 중심의 최적화된 의료 서비스를 제공할 수 있는 환경을 만들기 위해 노력해 나갈 것입니다. 이러한 도전적 시도는 국제 재활 흐름에 부합 하며, K-메디컬의 새로운 방향을 제시할 수 있다고 자신합니다.”온즈오운의 경쟁력은 세 가지 핵심 강점에 있다. 첫째, 의료 현장 전문성과 데이터 기반 의사결정 역량이다. 유 대표는 의료 현장에서 직면한 시스템 문제를 파악하기 위해 전문가 대상 설문조사와 심층 인터뷰를 진행하며 체계적으로 데이터를 수집·분석해왔다. 연구자로서의 근거 기반 사고방식을 바탕으로, 약 1년간 서울특별시·서울경제진흥원 주관 '헬스케어 서비스 기획 및 데이터 분석 전문가 양성 과정'을 수료하고 코딩스쿨 사업 부트스트래핑 교육을 이수하며 디지털 헬스케어 솔루션 개발에 필요한 실무 역량을 갖추었다. 특히 서비스 기획자이자 리더로서 프로젝트를 주도한 성과를 인정받아 서울경제진흥원 대표이사 우수리더상과 프로젝트 우수상을 수상했다. 이러한 현장 중심의 문제 인식과 체계적 데이터 분석 역량, 공공기관 인증 과정을 통한 전문성 검증을 기반으로, 온즈오운은 '의료 현장에서 실제로 작동하는 AI 솔루션'이라는 명확한 목표 아래 구체적이고 실현 가능한 개발 전략을 확립했다.둘째, 의료 현장의 판단을 지원하는 AI 임상 의사결정 시스템이다. 온즈솝은 단순한 챗봇이나 기록 도구를 넘어, 국제 임상진료지침과 재활 전문가의 검증을 기반으로 의사결정 과정을 지원한다. 구체적으로 AI가 작성된 SOAP 기록을 분석해 환자의 주요 특징을 선별하고, 그에 맞는 평가 및 치료 전략을 제안함으로써 의료 전문가의 판단을 효과적으로 뒷받침한다. 이는 기존의 음성인식 중심 기록 서비스가 단순한 편의성 제공에 그치는 것과 달리, 임상적으로 유의미한 분석과 제안을 제공하여 의료 서비스의 질을 실질적으로 향상시킨다는 점에서 명확한 차별성을 갖는다.셋째, 글로벌 커뮤니티 기반의 선순환 생태계이다.온즈오운은 국내 네트워크를 넘어 객관적 평가 중심의 교육과 커뮤니티를 중심으로 글로벌 생태계를 형성하고 있다. 근골격계 초음파로 보는 해부학 교육인 '아나토뷰(Anatoview)'와 국제 의료 전문가 네트워크 '물슐랭(M:ulchelin)'을 통해 현장의 피드백과 데이터를 지속적으로 확보하며, 사용자 중심의 제품 개선과 확장을 이어가고 있다. 이러한 생태계는 제품 개발 방향성을 검증하는 동시에 초기 시장 진입을 위한 핵심 사용자층을 확보하는 전략적 기반이 되고 있다.유 대표는 사업 초기부터 글로벌 시장을 염두에 두고 개발 방향을 설정했다. 메타버스 내에서 ‘국제 네트워킹 데이’를 개최해 국제적 인지도를 확보했고, 한국·일본·대만 간 국제 교류 프로그램에서 대한물리치료사협회 국제 대표로 활동하며 해외 전문가들과의 협력 관계를 구축했다. 또한, 미국 물리치료 면허 취득 과정에서 쌓은 글로벌 네트워크를 통해 선진 의료 시스템에 대한 지속적인 자문을 받고 있으며, 이를 바탕으로 온즈오운은 기술-교육–국제 커뮤니티가 선순환하는 글로벌 확장 기반을 마련하고 있다.유 대표는 다각적이고 체계적인 마케팅 전략으로 시장 진입을 추진하고 있다. 오프라인에서는 박람회 참가, 전문가 모임, 언론 보도 등을 통해 브랜드 인지도를 높이는 동시에, 관련 단체와 기관을 직접 방문해 온즈오운의 비전과 철학을 공유하고 있다. 의료 단체의 봉사활동과 모임에 참여하여 현장 변화의 필요성을 알리고, 정부 부처와는 각종 지원사업에 참여하거나 청년취업사관학교 등에서 운동·스트레칭 교육을 재능 기부하며 영상 콘텐츠를 제공하는 등 지속적인 협력 관계를 구축하고 있다. 또한 전문 대학, 대학교, 대학원 등의 교수진과 실습 교육 시스템에 온즈솝 솔루션을 도입하는 방안을 논의하는 등, 상황과 대상에 맞는 맞춤형 커뮤니케이션을 통해 메시지를 효과적으로 전달하고 있다.“온라인에서는 SNS를 중심으로 회사의 비전과 방향성을 꾸준히 전달하고 있습니다. 단순한 광고보다는 사업의 여정, 의료 생태계의 한계, 변화를 위한 노력을 진정성 있게 공유해왔습니다. 그 결과, 최근 한 달간 약 10만 명이 인스타 게시글 및 스토리를 조회하며 팔로워 수 대비 약 92배의 높은 노출 효과를 기록했고, 회사의 비전에 공감하고 응원해 주시는 분들이 눈에 띄게 많아지고 있습니다.”온즈오운은 B2B와 B2G를 중심으로 한 사업 모델을 구축하고 있으며, B2C 영역까지 확장을 고려하고 있다. B2B 부문에서는 정부 부처, 기업, 국내외 병·의원, 재활병원, 요양기관, 대학교, 해외 클리닉 등을 대상으로 엔터프라이즈형 솔루션 도입을 추진 중이다. 또한 B2C 부문에서는 의료 전문가들이 실제 환경과 비슷한 가상 임상 사례를 연습하고 커뮤니티를 이용할 수 있는 서비스를 제공할 계획이다. 아울러 ‘보는 해부학–아나토뷰’ 라는 객관적 평가 시스템 기반의 교육 프로그램을 운영하고 있으며, 이를 바탕으로 전문 연구회를 설립해 관련 협회와의 연계를 강화하고 초기 고객 네트워크를 확보할 예정이다.유 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “작년(2024) 의료대란 시기, 도수치료가 건강보험 재정 악화의 주범으로 지목되면서 물리치료사로서 문제의 본질을 깊이 고민했습니다. 일부 병의원의 과잉 처방과 오남용이 있었던 것은 사실이지만, 그보다 근본적인 원인은 '체계적인 치료 기록의 부재'였습니다. 대다수의 물리치료사들은 양심적으로 환자에게 필요한 치료를 제공하고 있었지만, 그 과정과 효과를 객관적으로 입증할 기록 체계가 없었습니다. 결국 소수의 부적절한 사례가 전체 직역을 대표하는 것처럼 비춰지고, 성실하게 일하는 치료사들까지 불신의 대상이 되는 구조적 모순을 마주한 것입니다.”유 대표는 투명한 기록 시스템 없이는 정당한 치료와 부적절한 치료를 명확히 구분할 수 없다는 점을 강조했다. 이어 현재의 전자의무기록 시스템은 처방 중심으로 설계되어 있어, 실제 치료를 수행하는 물리치료사와 작업치료사 등 재활 전문 인력을 위한 기록 체계가 제대로 갖춰져 있지 않다고 지적했다.또한 우리나라에서는 의료기사의 의무기록 작성이 법적으로 의무화되어 있지 않아, 의사나 간호사에 비해 기록의 중요성에 대한 인식이 낮은 것이 현실이라며, 이러한 시스템의 부재와 제도적 공백이 ‘근거 없는 치료’라는 오해를 낳고, 결과적으로 적절한 수가 책정이나 정책적 지원이 이루어지지 못하는 악순환으로 이어지고 있다고 말했다.“이와 동시에 우리 사회는 급속한 고령화, 만성 근골격계 질환의 증가, 재택 치료 및 돌봄 서비스 수요 확대라는 거대한 변화를 맞이하고 있습니다. 의료 시스템 전반에 근본적인 변화가 요구되는 상황에서, 임상 판단과 치료 행위에 대한 명확한 근거를 제시할 수 있는 전문가로 거듭나야 한다는 절박함을 느꼈습니다.”유 대표는 “변화하는 의료 환경 속에서 전문성을 인정받지 못하면 도태될 수밖에 없다는 위기의식이 창업의 출발점이 되었다”며 “이 문제는 물리치료 분야에 국한되지 않고 의료 전 직역이 공통적으로 직면한 현실”이라고 말했다.이어 “이러한 변화를 위기가 아닌 기회로 보고, AI를 전문가의 판단을 보조하고 역량을 확장하는 도구로 활용해야 한다는 확신을 갖게 되었다”고 덧붙였다.또한 “의료 현장에서 필요한 것은 단일 직역의 역할을 넘어, 다양한 전문가들이 협력해 환자 치료와 관리를 통합적으로 수행하는 다학제적 팀 접근(Team Approach)”이라며, “이러한 협력 구조를 통해 환자와 가족에게 보다 효과적이고 지속 가능한 의료·돌봄 서비스를 제공할 수 있다”고 설명했다. 이어 “온즈솝은 이러한 다학제적 팀 접근 환경에 최적화된 시스템으로 발전해 나갈 것이며, 다양한 전문 의료 직군이 함께 참여해 환자 중심의 통합적 의료 서비스를 실현할 수 있는 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.창업 이후 유 대표는 “의료 현장의 문제를 해결하기 위한 시스템을 개발하는 과정에서 불확실한 미래와 막대한 시간·자금·노력이 요구되는 현실적 한계에 부딪히기도 했지만, 점차 많은 분들의 공감과 지지를 받으며 큰 용기를 얻고 있다”고 전했다.“박람회나 행사 현장에서 의료진, 교수님, 정부 관계자, 일반 참가자분들까지 ‘이건 정말 필요한 시스템이에요’, ‘병원에 빨리 도입됐으면 좋겠어요’라고 말씀 해주실 때마다 정말 감사하고 뿌듯한 마음입니다. 이런 반응들은 제가 이 일을 계속하게 만드는 원동력이 됩니다.”“사업을 시작한 지 약 3개월 만에 도봉구청 청정모아 박람회에서 첫 전시를 했고, 얼마 전에는 코엑스 2025 AI Festa에서 온즈솝 체험 부스를 운영했습니다. 두 행사에서 약 300명이 출시 후 이용 의사를 밝히며 사전 등록을 해주셨어요. 정부 기관, 병의원, 대형병원 연구소 등에서 협업 제안을 받았고, ‘새로운 시각이다’, ‘이 서비스가 도입된 기관에서 치료받고 싶다’는 등 긍정적인 반응과 함께 개선점, 기대 기능에 대한 의견도 직접 들을 수 있어 매우 뜻깊은 시간이었습니다.”온즈오운의 방향은 마이데이터, 돌봄 서비스, AI 혁신, K-의료 관광 등 국가 정책 흐름과도 맞닿아 있다. 단순히 하나의 서비스를 만드는 것이 아니라, 의료 현장의 문제를 해결하면서 사회적 가치를 창출하는 일이다. 그 과정에서 느끼는 책임감과 자부심이 창업자로서 가장 큰 보람이라고 한다.“제가 가진 역량을 최대한 발휘해 한국 뿐 만 아니라 전 세계 의료 환경에 조금이라도 긍정적인 기여를 할 수 있다면 더할 나위 없이 행복할 것 같습니다. 인간의 몸은 매우 복잡하기 때문에 재활 과정에서도 다양한 요소를 함께 고려해야 하며, 여러 의료 전문가와 환자, 가족이 모두 협력하는 팀 접근이 필수적입니다. 환자 스스로 자신의 건강 상태를 올바르게 이해할 때 의료 전문가 역시 최선의 도움을 줄 수 있습니다. 앞으로는 온즈오운을 통해 전문가와 함께 건강을 관리하되, 병원에만 의존하지 않고 스스로 주도적으로 삶을 가꾸어가는 문화가 확산되길 바랍니다.”온즈오운는 유 대표를 중심으로, UI·UX 디자이너, 영상편집자, 프론트엔드와 백엔드 개발자, 빅데이터 분석가, 의학 교육 임상가, 연구자까지 총 18명의 팀으로 구성되어있다. 외부 자문단에는 대한물리치료사협회 대전지부 수석부회장, 차의과대학교 의학전문대학원 AI 정보의학연구소 연구교수, 변리사, 변호사 등 각 분야 전문가가 참여하고 있고, ‘K-물슐랭(K-Mulchelin)’ 88명 외 미국, 일본, 대만, 인도, 이집트 등 해외 물슐랭 멤버들까지 의료 전문가 네트워크로 함께하고 있다.유 대표는 향후 계획에 대해 "온즈솝의 기능을 고도화하여 2026년 하반기까지 병원과 지역사회 현장에서 실제로 활용될 수 있도록 하는 것이 목표"라고 밝혔다. 이어 "장기적으로는 표준화된 실사용 임상 데이터 축적을 통해 국제 재활의료 분야에 근거 기반 치료 문화를 정착시키겠다"는 비전을 제시했다.“국내 주요 병원과 협력하여 파일럿 연구를 진행할 계획에 있고, 해외 학회와 네트워크를 통해 글로벌 진출을 준비하고 있습니다. 장기적으로는 마이데이터, 돌봄 서비스, K-메디컬과 연계해 환자가 생애주기에 따라 맞춤형 관리와 치료를 받을 수 있는 헬스케어 플랫폼으로 발전시키고자 합니다. 또한, 기존의 소프트웨어를 로보틱스 및 다양한 산업 분야와 접목하여 환자의 평가, 치료, 교육을 지원하는 새로운 형태의 지능형 헬스케어 생태계를 구축할 계획입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com