[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 죽음의 물을 생명의 물로 바꾸는 정수제 ‘퓨어위시(PURE WISH)’ 개발한 ‘위시빌더’

김효진 위시빌더 대표(도봉구 청년창업센터 입주기업)



오염된 물을 단 30분 만에 마실 수 있는 깨끗하고 안전한 물로 바꿔줘

4g 한 포로 최대 20L의 물을 정수, 유해 물질은 물론 세균과 바이러스까지 제거

위시빌더(Wishbuilder)는 ‘Your WISH is our CALLING’이라는 비전 아래, 깨끗한 물은 누구나 누려야 할 기본권이라는 신념을 바탕으로 수질 문제 해결에 집중하고 있는 소셜벤처 기업이다.UN의 지속가능발전목표(SDGs) 6번 ‘깨끗한 물과 위생(Clean Water and Sanitation)’을 중심으로 모두를 위한 물과 위생의 접근성과 지속 가능한 관리 보장을 위해 사업을 전개하고 있다. 김효진 대표(44)가 2024년 8월에 설립했다.“국제구호 현장에서 주로 해외제품에 의존하던 정수제를 국내에서 연구개발, 생산, 유통하며 대한민국의 기술력과 참여기업을 세계에 알리고 있습니다. 또한 장애인과 함께 제품을 생산해 취약계층에 양질의 일자리를 제공함으로써 사회적 가치를 높이고 있습니다.”대표 아이템은 세균과 불순물 등으로 오염된 죽음의 물을 생명의 물로 바꾸는 정수제 ‘퓨어위시(PURE WISH)’, 그리고 이를 기반으로 한 수처리시스템 ‘위시웰(WISH WELL)’다.퓨어위시(PURE WISH)는 국내 최초로 개발된 융복합수처리제(정수제)다. 오염된 물을 단 30분 만에 마실 수 있는 깨끗하고 안전한 물로 바꿔준다.4g 한 포로 최대 20L의 물을 정수할 수 있으며, 중금속이나 석회 등의 유해물질은 물론 세균과 바이러스까지 제거한다. WHO 기준을 상회하는 국내 먹는 물 수질검사를 비롯해 생태독성 테스트까지 모두 통과했다. 또한 생태독성 테스트에서도 물벼룩이 100% 생존하는 결과를 보이며, 단순히 인체에 안전할 뿐 아니라 생태계에도 무해함을 입증했다.위시웰(WISH WELL)은 퓨어위시와 결합한 이동식 모듈형 전자동 정수 시스템으로, 현장에서 안정적이고 지속가능한 식수 공급을 가능하게 한다. 20kg 단위의 퓨어위시를 활용해 시간당 1톤, 최대 24톤까지 정수할 수 있으며(모델에 따라 정수량 차등), 오염도 검사부터 정수까지 전 과정을 자동화해 편리성까지 높였으며, 설치 현장에 따른 커스터마이징도 가능하다.위시빌더의 첫번째 경쟁력은 친환경, 고효율 기술이다. 퓨어위시는 천연기반의 다공성 물질과 칼슘화학물을 주원료로 해 4g만으로 최대 20L 물을 정수한다. 이는 500ml 생수병 40개를 대체해 생수 대비 약 99.8%의 탄소를 절감할 수 있다.두번째 경쟁력은 지역별 수질 오염 특성에 따른 맞춤형 대응력이다. 동남아 지역은 유기물과 세균성 오염이 주를 이루고, 아프리카는 토양과 부유물질 중심의 탁도 문제가 많으며, 남미 일부 지역은 중금속 문제가 심각하다. 또한 중국과 유럽 일부 지역은 석회질이 많다. 위시빌더는 이러한 수질에 따른 최적화된 정수제 공급이 가능하다.세번째는 유연한 시스템 설계다. 위시웰은 전자동 정수시스템으로 만들어졌지만, 현지의 물탱크나 빗물 저장 시설에 맞게 커스터마이징이 가능하다. 이를 통해 물류비 절감과 탄소 절감 효과까지 동시 실현이 가능하다.위시빌더 제품은 국내 시장보다는 국제 시장을 타깃으로 하고 있다. 먼저, 올해 1월 KOICA 인도적지원 혁신 인큐베이팅 프로그램에 선정되어 참여했던 것을 계기로 KOICA를 통한 ODA 사업 확대 및 한국형 인도적 기술 솔루션의 글로벌 확산을 추진 중이다. 단순히 제품을 수출하는 것을 넘어, 대한민국의 기술력, 포용성, 사회적 책임 의식을 함께 수출하는 구조를 만들고자 하며, 이를 통해 위시빌더와 함께 대한민국과 우리 기관을 국제사회에 알리는 역할도 함께 수행하고자 한다.두번째로 국제기구 및 해외 정부와의 공식 협력을 확대하고자 한다. 현재 UN, WHO 등 국제 인증을 진행 중이며, 공공조달과 인도적 지원 물자 리스트 등재를 준비하고 있다. 이를 통해 보다 구조화된 방식으로 현장 접근과 공급 체계 진입이 가능해질 것으로 기대한다.세번째로 탄소저감 효과 기반의 기후금융 연계도 진행할 계획이다. 퓨어위시는 생수 대비 약 99.8%의 탄소 감축 효과를 지니고 있어 이를 기반으로 탄소배출권 확보 및 글로벌 탄소시장 진입을 목표로 한 기후테크 사업화도 준비 중이다. 식수 문제 해결과 기후 대응을 동시에 실현하는 ESG 기반의 융합 전략이다. 궁극적으로 위시빌더는 SDGs 6번 ‘깨끗한 물과 위생’ 실현을 위해 기술, 사람, 파트너십, 국가 브랜드를 연결하는 글로벌 인도적 솔루션 기업으로 도약하고자 한다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “20여년 간 사회공헌(CSR) 분야에서 다양한 사회문제를 해결하기 위한 프로젝트를 기획하고 실행하며 보람을 느꼈습니다. 그러던 어느 날 문득 제 삶을 돌아보는 계기가 있었고, 삶의 가치를 더 직접적으로 실현하고 싶다고 생각하게 되었습니다. 10대 시절부터 이로운 세상을 꿈꿨지만, 돌아보니 안정적인 직장인으로 살고 있는 것 같아 스스로 아쉽고 아깝기까지 했습니다. 그래서 더 늦게 전에 사람의 생명과 직접적인 연관이 있는 물을 통해 사람을 살리고 세상을 이롭게 하는 일을 직접 실천하기 위해 사업을 시작하게 되었습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 기억에 남는 순간은 지난 2월 인도네시아 현장에서 퓨어위시(PURE WISH)로 오염수를 정수해 주민들과 나눴을 때”라며 “처음에는 의심하고 망설이던 주민들이 현장에서 바로 정수된 물을 마시고 기뻐하며 환하게 웃던 모습은 말로 표현하기 어려울 만큼 감동적이었다”고 말했다. 덧붙여 “이후 IOM(국제이주기구)와 함께 인도네시아에 있는 로힝야 난민을 위한 Health&Water 지원 프로젝트를 진행하며, 단순한 일회성 기부를 넘어, 지속가능한 국제 인도적 지원 모델로서의 가능성을 확인할 수 있었다”고 말했다.김 대표는 “해피빈과 SK행복나눔재단의 곧장기부 플랫폼을 통한 모금 캠페인, 장애인 근로자가 만든 퓨어위시를 난민 캠프로 전달, UN기구인 IOM의 물류와 교육을 동반한 사후관리까지 진행되는 현장의 협력, 이 모든 과정이 금액이 아닌 생명을 중심에 둔 협력 구조였기에 더 큰 의미가 있었다”고 말했다.위시빌더는 앞으로도 단순히 제품만 전달하는 것이 아니라, 기획, 생산, 전달, 피드백, 재공급으로 이어지는 순환형 파트너십을 통해 더 많은 사람에게 생명의 자원을 전하고자 한다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “물 부족은 먼 나라 이야기 같지만, 사실 우리나라 도서·산간 지역이나 가뭄, 산불 같은 재난 상황에서도 여전히 발생한다”며 “특히 긴급 상황에서 물 공급은 절대적인데, 생수는 식수로만 사용할 수 있고 빨래·세면 같은 생활용수 대체는 불가능하다”고 말했다.“위시빌더의 솔루션은 이러한 공백을 메울 수 있어, 앞으로 국내 재난 구호 물품으로 지정되기를 준비하고 있습니다. 또한 퓨어위시는 플라스틱 생수병을 대체하며 탄소 감축 효과도 뛰어납니다. 4g짜리 한 포로 최대 20리터 물을 정수하면, 500ml 생수병 40개를 대신할 수 있고 탄소 배출을 약 99.8% 줄입니다. 이는 한 사람이 하루 권장 수분을 퓨어위시로 충족할 경우, 연간 300kg 이상의 탄소를 절감할 수 있다는 의미입니다. 앞으로 위시빌더는 이러한 특성을 기반으로 탄소배출권 확보와 기후테크 기업으로의 도약을 목표로 하고 있습니다. 그러나 무엇보다 가장 큰 목표는, 전 세계에서 여전히 고통받는 수많은 사람에게 깨끗한 물을 제공해 경제적 물 부족을 완화하는 것입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com