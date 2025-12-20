[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] Z세대의 자본주의 생존기를 기록하고 공유하는 콘텐츠를 제작하는 ‘피엘투컴퍼니’

김유진 피엘투컴퍼니 대표(도봉구 청년창업센터 입주기업)



피엘투컴퍼니는 온라인 쇼핑몰 운영과 동시에 Z세대의 자본주의 생존기를 기록하고 공유하는 콘텐츠를 제작하는 기업이다. 단순한 판매를 넘어, 같은 세대가 공감할 수 있는 경제·자본주의 경험을 현실적으로 전달하는 것을 목표로 하고 있다. 김유진 대표(22)가 2022년 10월에 설립했다.김 대표는 생활용품을 도매 및 소매 형태로 판매하면서 유튜브와 다양한 소셜미디어 채널을 통해 Z세대가 겪는 경제적 고민과 경험을 나누고 있다. 특히 매주 정기적으로 영상을 업로드하고 라이브 방송을 진행하며, 단순한 정보 전달을 넘어 실시간 소통을 통해 젊은 세대가 직면한 경제적 문제들을 함께 이야기한다.“경쟁력은 빠른 진로 결정과 실제 경험에서 비롯됩니다. 일찍이 자영업과 자본주의 시장을 직접 경험하면서 얻은 시행착오와 깨달음을 솔직하게 공유할 수 있다는 점이 가장 큰 차별점입니다. 단순히 이론이 아닌 현장에서 부딪히며 얻은 생생한 경험을 전할 수 있다는 점이 동 세대에게 진정성 있게 다가간다고 생각합니다.”마케팅은 크게 두 가지로 진행 중이다. 첫번째는 타 유튜브 채널에 출연하여 다양한 청중에게 브랜드와 메시지를 알리고 있다. 두번째는 바이럴 영상 제작을 통해 공감과 흥미를 불러일으켜 자연스럽게 콘텐츠와 제품을 알리는 방식으로 확장해 나가고 있다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “2020년, 고등학교 1학년 때 창업을 시작했습니다. 코로나19로 등교가 어려웠던 시기에 시간을 어떻게 활용할 수 있을까 고민하다가 사업자 등록을 내고 위탁 온라인 쇼핑몰을 시작했습니다. 위탁 판매 방식이었기 때문에 큰 초기 자금은 필요하지 않았고 작은 시도였지만 매우 큰 도전이었습니다.”창업 후 김 대표는 “창업 이후 가장 큰 보람은 또래보다 빨리 시장 원리를 이해하고 생애 자산을 구축할 수 있었다”며 “같은 세대가 겪는 고민에 대해 먼저 경험한 사람으로서 현실적인 조언을 줄 수 있을 때 의미를 느낀다. 무엇보다, 이러한 과정이 지인과 가족의 건강하고 행복한 삶으로 이어질 때 보람이 크다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “가장 가까운 계획은 ‘Gen-Z들의 자본주의 생존기’ 책 출판”이라며 “이를 통해 더 많은 또래에게 현실적인 자본주의 생존 전략을 나누고 싶다”고 말했다. “유튜브 채널을 더 성장시켜 ‘우리도 할 수 있다’는 메시지를 전하고 싶습니다. 나아가, 나와 같은 관심사와 목표를 가진 사람들과 함께 망망대해와 같은 자본주의 항해를 기록하고 공유하는 것이 장기적인 목표입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com