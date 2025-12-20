[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 친환경 뷰티 브랜드 ‘리베이퍼’를 운영하는 스타트업 ‘하입룸’

허지숙 하입룸 대표(도봉구 청년창업센터 입주기업)



하입룸은 ‘일상의 작은 선택이 환경에 긍정적인 변화를 만든다’는 믿음을 바탕으로 누구나 쉽게 실천할 수 있는 지속가능한 뷰티 솔루션을 제안하는 친환경 뷰티 브랜드 ‘리베이퍼’를 운영하는 기업이다. 물을 사용하지 않는 워터리스 포뮬러, 불필요한 플라스틱 사용을 최소화한 패키징, 그리고 재사용할 수 있는 리필 시스템을 통해 환경과 일상의 균형을 실현하고 있다. 허지숙 대표(31)가 2022년 9월 설립했다.“리베이퍼는 단순히 ‘친환경’이라는 구호에 머무르지 않고 실제 소비자들이 매일 사용하는 화장품에서 지속가능성과 사용 경험을 동시에 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 물을 사용하지 않는 워터리스 포뮬러, 불필요한 플라스틱 사용을 최소화한 패키징, 그리고 재사용할 수 있는 리필 시스템을 통해 환경과 일상의 균형을 실현하고 있습니다.”리베이퍼의 대표 아이템은 파우더 제형의 화장품이다. 유효 성분만 고함량으로 담은 가루 제형이 특징이다. 기존 화장품은 대부분 물이 들어가는데, 하입룸의 제품은 물을 전혀 사용하지 않는다. 덕분에 원료 본연의 효능을 더 잘 유지할 수 있고, 제조 과정에서도 자원을 아낄 수 있다. 또 파우더 타입이다 보니 필요할 때 물과 만나 활성화되는 경험이 새롭고 휴대하기도 간편하다. 여기에 리필 가능한 용기와 최소화된 플라스틱 사용으로 지속가능성까지 더했다.제조 과정에서 물을 사용하지 않으며 유효 성분만 고함량으로 담은 가루 제형이 특징이다. 기존 화장품은 대부분 물이 들어가는데, 리베이퍼의 제품은 물을 전혀 사용하지 않는다. 덕분에 원료 본연의 효능을 더 잘 유지할 수 있고, 제조 과정에서도 자원을 아낄 수 있다. 또 파우더 타입이다 보니 필요할 때 물과 만나 활성화되는 경험이 새롭고 휴대하기도 간편하다. 여기에 리필 가능한 용기와 최소화된 플라스틱 사용으로 지속가능성까지 더했다. 예를 들어, 기존 액체 제품이 400g 필요하다면, 파우더 제품은 단 70g으로 동일한 효과를 제공한다.리베이퍼의 경쟁력은 소비자가 일상에서 환경 보호를 직접 실천할 수 있다는 점이다. 물을 쓰지 않는 파우더 제형으로 저탄소·지속 가능한 대안을 제시하면서, 방부제·유화제 등 불필요한 화학 성분을 배제해 피부 건강과 안전성까지 확보했다. 실제로 친환경 ESG 전문기관인 슬록과 탄소배출량을 정밀 분석하여 57% 이상 탄소를 절감할 수 있다는 공식 보고서도 발행했습니다. 샴푸와 클렌저처럼 매일 쓰는 필수 소비재를 친환경적으로 바꿀 수 있다는 점에서, 소비자는 단순한 사용을 넘어 환경에 기여한다는 만족감과 뿌듯함을 경험할 수 있다.국내에서는 온라인 자사몰과 플랫폼 중심으로 판로를 확대하고 있으며, 최근에는 친환경 및 클린 뷰티 카테고리에서 입점을 늘려가고 있다. 마케팅은 MZ세대를 중심으로 한 가치 소비 트렌드에 맞추어 전개하고 있다. 단순한 제품 홍보를 넘어 SNS와 브랜드가 추구하는 가치와 스토리를 전달하는 데 주력하고 있다.허 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업을 결심하게 된 계기는 화장품 산업이 환경에 미치는 영향을 직접 경험하면서부터입니다. 매일 수많은 화장품이 소비되고 폐기되는 과정에서 ‘지속가능한 대안이 필요하다’는 문제의식이 강하게 생겼습니다. 이를 해결하기 위해 워터리스 포뮬러와 파우더 제형이라는 새로운 접근 방식을 연구하게 되었고, 그 과정에서 리베이퍼가 탄생했습니다. 초기 자금은 정부 지원사업과 개인 자금을 바탕으로 마련했습니다. 향후 글로벌 확장과 제품 라인업 확대를 위해 투자 유치를 검토하고 있습니다. 무엇보다 지속가능성의 가치를 공유하고 장기적 비전을 함께할 수 있는 전략적 투자자와의 파트너십을 논의하며 협력을 준비하고 있습니다.”창업 후 허 대표는 “무엇보다 소비자들로부터 ‘환경을 생각하면서도 사용감이 좋아 계속 쓰고 싶다’는 피드백을 받을 때 큰 보람을 느낀다”며 “친환경 제품이 종종 ‘효과나 사용성에서 아쉽다’는 인식이 있는데, 리베이퍼는 이를 극복하고 있다는 점에서 자부심이 있다. 우리 추구하는 방향이 옳다는 확신을 주는 순간이었다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 허 대표는 “단기적으로는 국내 시장에서 리베이퍼의 입지를 확고히 하고, 제품 라인업을 더 확장하는 것이 목표”라며 “장기적으로는 글로벌 친환경 뷰티 시장에서 선도적인 브랜드가 되는 것을 지향한다”고 말했다. 덧붙여 “나아가 뷰티를 넘어 지속가능한 라이프스타일 전반으로 확장하면서, 일상의 선택이 곧 환경 보호로 이어지는 문화를 만들어가고 싶다”고 말했다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com