수원대학교, 예비창업기업 투자연계강화 ‘Pre-WoW! 투자플랫폼(3차)’ 성료

수원대학교 예비창업패키지는 2025년 12월 17일 ‘2025년 예비창업패키지 Pre-WoW! 투자플랫폼(3차) 투자상담회’를 운영하고, 예비창업기업의 투자유치 역량 강화와 투자자 연계를 지원했다. 이번 프로그램은 창업기업 피칭과 투자자 1:1 순환식 피드백, 참여기업 네트워킹으로 구성됐다.행사에는 예비창업패키지 선정기업 12개사와 졸업기업 3개사 등 총 15개사, 투자사 5개사(크립톤, 스마일게이트인베스트먼트, 트러스트벤처투자, 동문파트너즈, 키움인베스트먼트)가 참여했다. 투자심사역이 현장 관점에서 사업성·BM·전략에 대한 심층 피드백을 제공하며, 후속 검토 및 연계 가능성을 높였다.운영 결과, 투자 추가 검토 및 타 투자기관 추천 의견 13건을 발굴했고, 창업기업 ‘더화’는 투자사 2곳으로부터 투자의향서 2건을 확보했다. 참여자들은 “우리 기업의 보완할 점을 구체적으로 알 수 있어 유익했다”는 의견을 남겼다.수원대학교 예비창업패키지 관계자는 “초기 단계 기업이 투자자 관점에서 사업을 점검하고, 필요한 보완 포인트를 빠르게 정리할 수 있도록 현장형 투자상담을 강화하고 있다”며 “차년도에는 시드 투자 가능 투자사(엔젤·AC·마이크로VC 등) 비중을 확대하고, 성장단계 투자사는 별도 트랙으로 분리 운영해 상담 실효성을 높이겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com