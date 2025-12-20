인에센셜리 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가, 글로벌 진출 본격화

K-뷰티 스타트업 인에센셜리(In Essentially)가 베트남 하노이 호안끼엠 호수 일대에서 개최된 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’에 참가해 현지 시장에서 의미 있는 성과를 거두며 글로벌 확장 가능성을 입증했다.이번 참가는 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 창업중심대학 사업 ‘글로벌 스케일업 프로젝트’의 일환으로 추진됐으며, 한남대학교 창업중심대학이 수행하는 프로그램을 통해 글로벌 진출 가능성이 높은 8개 기업이 선발돼 베트남 해외 전시회 참가 및 현지 네트워킹 기회를 제공받았다.인에센셜리는 행사 기간 동안 호안끼엠 호수 일대에 조성된 ‘K-Startup Pavilion’에 부스를 마련하고, 주력 제품인 에센셜리 코큐텐 에어 투 세럼 클렌저와 042LAB 꿈돌이 핸드크림을 선보였다. 해당 제품들은 기능성과 스토리텔링을 동시에 갖춘 K-뷰티 제품으로 평가받으며,현지 소비자와 바이어들의 관심 속에 준비 물량 전량이 완판됐다.특히 세럼 제형이 피부 접촉 후 자연스럽게 미세 거품으로 전환되는 에센셜리 코큐텐 에어 투 세럼 클렌저는 차별화된 기술 콘셉트로 현지 바이어들의 상담 요청이 이어졌으며, 베트남 내 유통 가능성 및 협업 모델에 대한 논의가 활발히 진행됐다. 또한 꿈돌이 핸드크림은 캐릭터 IP와 지역 스토리를 결합한 브랜드 전략으로 베트남 소비자들에게 긍정적인 반응을 얻었다.이번 TECHFEST VIETNAM 2025를 통해 인에센셜리는 베트남 현지 유통사, 스타트업 지원기관, 창업 유관기관과의 네트워크를 구축하며 실질적인 해외 진출 기반을 마련했다. 이를 바탕으로 향후 베트남 시장을 시작으로 동남아 주요 국가로의 단계적 진출을 추진할 계획이다.인에센셜리 대표 박지혜는 “이번 전시회는 글로벌 시장에서 자사 제품의 경쟁력을 직접 검증하고, 해외 유통 가능성을 구체화할 수 있었던 자리”라며 “글로벌 스케일업 프로젝트를 통해 확보한 네트워크를 기반으로 베트남 시장에 안정적으로 진입하고, K-뷰티 스타트업으로서 지속 가능한 글로벌 성장을 이어가겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com