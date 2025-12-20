(주)오버레이, ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가, Overay Design 전시로 글로벌 진출 본격화

㈜오버레이(대표 소경민)는 지난 12월 11일(목)부터 15일(월)까지 베트남 하노이 호안끼엠 호수 일대에서 열린 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’에 참가해, 자사의 XR 기반 3D 디자인 솔루션 ‘Overay Design'을 전시하며 글로벌 시장 진출을 본격화했다고 밝혔다.이번 프로그램은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 창업중심대학 사업 「글로벌 스케일업 프로젝트」 프로그램의 일환으로, 한남대학교 창업중심대학을 수행하는 선정기업 중 글로벌 진출 가능성이 있는 8개사를 대상으로 베트남 해외 전시회 참가를 지원하고, 해외 시장 진출 및 현지 바이어·창업 유관기관과의 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.호안끼엠 호수 일대에 조성된 ‘K-Startup Pavilion’관에는 한남대학교를 비롯해 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크, 충남대학교 등 주요 창업 지원 기관이 함께 참여해 우수 기술 기반 스타트업의 제품과 서비스를 선보였다. 오버레이는 이 자리에서 XR 공간에서 직관적으로 3D 제품을 설계·협업할 수 있는 ‘Overay Design’을 시연하며 현지 참관객과 글로벌 바이어들의 이목을 집중시켰다.특히 Overay Design은 신발·제품 디자인 분야에서 2D 중심의 기존 커뮤니케이션 한계를 해결하는 XR 기반 3D 스케치 및 협업 툴로, 베트남 현지 제조·디자인 관계자들로부터 높은 관심을 받았다. 오버레이는 이번 전시를 통해 베트남을 포함한 동남아 제조·디자인 시장에서의 실질적인 사업 가능성을 확인했다.㈜오버레이 소경민 대표는 “이번 TECHFEST VIETNAM 2025 참가는 Overay Design에 대한 해외 시장의 반응을 직접 확인하고, 글로벌 진출 가능성을 구체적으로 모색할 수 있었던 의미 있는 기회였다”며, “앞으로도 XR 기반 3D 디자인 기술을 바탕으로 아시아 제조 허브와의 협력을 강화하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 제품으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com