(주)오버레이, ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가, Overay Design 전시로 글로벌 진출 본격화

이번 프로그램은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 창업중심대학 사업 「글로벌 스케일업 프로젝트」 프로그램의 일환으로, 한남대학교 창업중심대학을 수행하는 선정기업 중 글로벌 진출 가능성이 있는 8개사를 대상으로 베트남 해외 전시회 참가를 지원하고, 해외 시장 진출 및 현지 바이어·창업 유관기관과의 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.
호안끼엠 호수 일대에 조성된 ‘K-Startup Pavilion’관에는 한남대학교를 비롯해 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크, 충남대학교 등 주요 창업 지원 기관이 함께 참여해 우수 기술 기반 스타트업의 제품과 서비스를 선보였다. 오버레이는 이 자리에서 XR 공간에서 직관적으로 3D 제품을 설계·협업할 수 있는 ‘Overay Design’을 시연하며 현지 참관객과 글로벌 바이어들의 이목을 집중시켰다.
특히 Overay Design은 신발·제품 디자인 분야에서 2D 중심의 기존 커뮤니케이션 한계를 해결하는 XR 기반 3D 스케치 및 협업 툴로, 베트남 현지 제조·디자인 관계자들로부터 높은 관심을 받았다. 오버레이는 이번 전시를 통해 베트남을 포함한 동남아 제조·디자인 시장에서의 실질적인 사업 가능성을 확인했다.
㈜오버레이 소경민 대표는 “이번 TECHFEST VIETNAM 2025 참가는 Overay Design에 대한 해외 시장의 반응을 직접 확인하고, 글로벌 진출 가능성을 구체적으로 모색할 수 있었던 의미 있는 기회였다”며, “앞으로도 XR 기반 3D 디자인 기술을 바탕으로 아시아 제조 허브와의 협력을 강화하고, 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 제품으로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.
