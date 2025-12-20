(주)메타뱅크, ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가, 글로벌 진출 본격화

㈜메타뱅크(대표 소요환)는 12월 11일(목)부터 15일(월)까지 베트남 하노이 호안끼엠 호수 일대에서 열린 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’에 참가해, 기업의 해외 진출과 글로벌 네트워크를 확장했다고 밝혔다.이번 프로그램은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 창업중심대학 사업 「글로벌 스케일업 프로젝트」 프로그램의 일환으로, 한남대학교 창업중심대학을 수행하는 선정기업 중 글로벌 진출 가능성이 있는 8개사를 대상으로 베트남 해외 전시회 참가를 지원하고, 해외 시장 진출 및 현지 바이어·창업 유관기관과의 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.호안끼엠 호수 일대에 조성된 ‘K-Startup Pavilion’관에는 한남대학교를 비롯해 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크, 충남대학교 등이 함께 참여해 우수한 기술역량을 보유한 시제품을 전시하며 글로벌 참관객들의 이목을 끌었다.㈜메타뱅크 기업은 생성형 AI 기반 가상 피팅 시스템 “보고핏(BOGOFIT)”을 바탕으로 이번 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 행사에서는 보고핏 키오스크 기술 홍보 및 바이어 미팅을 통한 글로벌 경쟁력을 제고하고, 베트남에 성공적으로 진출하였다.특히, 베트남 대표 IT 기업 eTelecom과 함께 베트남 최대 메신저 플랫폼 Zalo와 함께 공동으로 가상 피팅 서비스를 추진하고 별도 법인을 설립하기로 했다.㈜메타뱅크 대표 소요환은 “이번 TECHFEST VIETNAM 2025 참가를 통해 보고핏 가상 피팅 키오스크 아이템의 해외 시장의 반응을 직접 확인하고 글로벌 진출 가능성을 모색할 수 있었던 의미 있는 계기였다”며, “앞으로도 동남아 시장 성장과 해외 진출을 위해 실질적인 현지화 사업를 이어나가겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com