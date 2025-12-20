애니플(주) ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가, 글로벌 진출 본격화

애니플(주)(대표 정윤희)는 12월 11일(목)부터 15일(월)까지 베트남 하노이 호안끼엠 호수 일대에서 열린 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’에 참가해, 기업의 해외 진출과 글로벌 네트워크를 확장했다고 밝혔다.이번 프로그램은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 창업중심대학 사업 「글로벌 스케일업 프로젝트」 프로그램의 일환으로, 한남대학교 창업중심대학을 수행하는 선정기업 중 글로벌 진출 가능성이 있는 8개사를 대상으로 베트남 해외 전시회 참가를 지원하고, 해외 시장 진출 및 현지 바이어·창업 유관기관과의 네트워킹 기회를 제공하기 위해 마련됐다.호안끼엠 호수 일대에 조성된 ‘K-Startup Pavilion’관에는 한남대학교를 비롯해 대전창조경제혁신센터, 대전테크노파크, 충남대학교 등이 함께 참여해 우수한 기술역량을 보유한 시제품을 전시하며 글로벌 참관객들의 이목을 끌었다.애니플(주)은 자체 연구개발을 통해 구축한 천연물 추출 기술을 기반으로 한 기능성 소재 아이템을 바탕으로, 이번 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 행사에 참가해 글로벌 시장 진출 가능성을 검증했다.애니플(주)은 배 유래 천연 추출물을 포함한 식물성 기능성 원료를 반려동물 식품에 적용하는 추출·가공·응용 기술을 연구·개발하는 기업으로, 행사 기간 동안 현지 바이어 및 유통 관계자들을 대상으로 추출물의 기능성 데이터와 기술적 차별성, 해외 적용 가능성을 소개하며 베트남 시장 내 협업 및 진출 가능성을 모색했다.애니플(주) 대표는 “이번 TECHFEST VIETNAM 2025 참가를 통해 기능성 추출물 기반 아이템에 대한 해외 시장의 실제 반응을 직접 확인하고, 글로벌 진출 가능성을 구체적으로 검토할 수 있었던 의미 있는 계기였다”며, “앞으로도 천연물 기반 기능성 원료의 추출과 성분 분석, 효능 검증을 바탕으로, 해외 시장에서 활용 가능한 원료 경쟁력을 지속적으로 강화하고, 글로벌 진출을 위한 실질적인 협업과 검증을 이어나가겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com