(주)비코 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’ 참가, K-컬처 체험 플랫폼의 글로벌 가능성 확인

㈜비코(대표 이민상)는 12월 11일(목)부터 15일(월)까지 베트남 하노이 호안끼엠 호수 일대에서 열린 ‘TECHFEST VIETNAM 2025’를 성공적으로 마무리하고, 해외 진출을 위한 글로벌 네트워크 확장과 시장 가능성을 확인했다고 밝혔다.비코는 K-Culture Activity & Experience 플랫폼 기업으로, 외국인 관광객과 한국의 문화를 연결하는 체험형 관광 서비스를 제공하고 있다. 이번 전시회를 통해 비코는 베트남 현지 소비자에게 K-컬처 기반 액티비티를 적극적으로 소개하며, 고객 모객과 현지 파트너 발굴이라는 성과를 동시에 거뒀다.행사 기간 동안 비코 부스에는 K-팝, K-라이프스타일, K-겨울 체험 등에 관심을 보인 관람객들의 방문이 이어졌으며, 서비스 이용 방식과 향후 앱 출시 계획, 맞춤형 체험 콘텐츠에 대한 문의가 활발히 진행됐다. 이를 통해 비코는 베트남 시장에서의 실질적인 수요 가능성을 확인했다.또한 비코는 베트남 아웃바운드 여행사 및 관광 관련 기업들과 다수의 미팅을 진행하며, 향후 협업을 위한 논의를 이어갔다. 단순 홍보를 넘어 베트남 고객을 한국으로 연결하는 파트너십 모델을 모색했다는 점에서 의미 있는 성과로 평가된다.이민상 대표는 “이번 Techfest Vietnam 2025는 비코의 서비스가 글로벌 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있음을 확인한 자리였다”며 “현지 파트너와의 협력을 강화하고, 국가별 맞춤형 K-컬처 체험 서비스를 통해 지속적인 성장과 해외 진출을 본격화하겠다”고 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com