닭볶음탕 프랜차이즈 보끔당, '찾아가는 창업컨설팅' 실시

닭볶음탕 전문 프랜차이즈 보끔당이 창업을 고려 중인 예비 창업자를 대상으로 '찾아가는 보끔당 1:1 창업컨설팅'을 진행한다.보끔당은 동대문엽기떡볶이를 운영하는 ㈜핫시즈너의 두 번째 브랜드로, 엽기떡볶이에서 인기를 끈 닭볶음탕 메뉴를 전문화한 프랜차이즈다.이번 컨설팅은 창업에 관심이 있는 예비 창업자라면 누구나 참여할 수 있으며, 신청자를 직접 찾아가 1:1 맞춤 상담을 진행하는 점이 특징이다. 이를 통해 예비 창업자의 창업 준비 단계와 여건을 고려한 상담이 가능하도록 구성했다.창업 지원 측면에서는 선착순 50개 가맹점을 대상으로 가맹비 1,000만 원 전액 면제 혜택을 제공한다. 또한 오픈 마케팅 지원과 본사 밀착 관리를 통한 운영 컨설팅도 병행해 초기 창업 부담을 줄일 수 있도록 했다.보끔당 관계자는 "이번 컨설팅은 예비 창업자 한 분 한 분을 직접 찾아가 고민을 나누는 자리"라며 "밀착 운영 컨설팅을 통해 예비 창업자분들께 실질적인 도움이 되는 기회가 되길 바란다"고 말했다.한편, 창업컨설팅 신청 방법은 보끔당 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있으며, 신청자에 한해 순차적으로 장소와 일정을 사전에 조율한 뒤 상담이 진행될 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com