‘제주 대표 프랜차이즈’ 에이바우트커피와 첫 계약…”AI 혁신 통해 상생 구조 만들 것”

왼쪽이 LLM 기반 대화형 AI 서비스, 오른쪽이 실시간 운영 분석 대시보드(사진 = 컨트롤엠 제공)

푸드테크 기업 컨트롤엠은 AI가 매장을 통합 관리하고 매출 상승을 위한 해법까지 제시하는 외식 사업자 전용 AI 솔루션 ‘레스토지니 1.0’을 출시했다고 22일 밝혔다.‘레스토지니 1.0’은 프랜차이즈 운영에 최적화된 B2B 솔루션으로, 대형언어모델(LLM) 기반 대화형 AI서비스다. 매장별 매출과 손익, 광고 관리, 신메뉴 개발, 마케팅 솔루션 등 외식 사업자에게 최적화된 기능을 장착하고 있다. 외식업 운영의 전 과정에 대화형 AI를 도입한 것은 업계 최초다.레스토지니의 첫 고객은 제주를 대표하는 프랜차이즈 ‘에이바우트커피’가 됐다. 전국에 60여 개 매장을 가지고 있는 에이바우트커피는 ‘편안한 공간’과 ‘합리적인 가격’을 내세우며 빠르게 성장한 브랜드로, 지난해 커피 프랜차이즈 중 점포당 매출 5위에 올랐다.이 솔루션의 가장 큰 차별점은 ‘관리 툴’이 아닌 ‘판단하는 AI’라는 점이다. 매출 분석과 인사 관리, 전자계약 등 기본 기능에 더해, AI 스스로 매장 운영 데이터를 해석하고 해결책을 제시한다.“효율이 낮은 플랫폼에 광고비 지출이 많다”거나 “크리스마스 시즌 메뉴로 xx을 추천한다” 같은 방식이다. 또 “하수구 막혔을 때 어떻게 해?”와 같은 현실적 문제도 매뉴얼을 학습한 AI를 통해 답변한다. 컨트롤엠은 자체 PoC 결과 플랫폼별 광고를 최적화하기만 해도 매장의 이익이 월 수십만 원에서 많게는 100만~200만 원까지 상승했다고 설명했다.주간 단위 분석 리포트도 제공하고 근태 관리 같은 반복적인 업무도 자동화했다.에이바우트커피 본사를 위한 기능도 강화했다. 전국 매출 현황은 물론 가맹점별 실태도 실시간으로 파악할 수 있어 매출 부진 가맹점에 대한 선제적 지원이 가능하다. “다수 매장에서 매출 20% 상승 효과를 불러온 A 마케팅을 활용해 보라”와 같은 조언이다.에이바우트커피 운영사인 오상철 메이크어베러 부사장은 “레스토지니 도입은 AI 기반의 비즈니스 모델로 전환하겠다는 전략적 결정”이라며, “본사와 가맹점, 소비자 모두에게 혜택이 돌아가는 상생 구조를 만들어 보겠다”고 강조했다.원종관 컨트롤엠 대표는 “AI가 직접 판단하고 실행까지 돕는 ‘외식업계의 비서’를 만드는 게 목표”라며 “다양한 프랜차이즈와 협의 중이며, 내년 상반기까지 고객의 모든 페인 포인트(Pain Point)에 응답하는 완성형 레스토지니를 내놓을 계획”이라고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com