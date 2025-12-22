"결제가 더 쉬워진다" 이노페이, 토스페이 도입으로 고객 편의 강화

PG전문기업 인피니소프트의 대표 브랜드 이노페이(INNOPAY)가 토스페이 간편결제 서비스를 새롭게 도입하며 고객의 결제 편의성을 한층 강화한다고 22일 밝혔다.이노페이는 최근 비바리퍼블리카와 협약을 체결하고, 기존의 카카오페이·네이버페이·SSG페이·엘페이·페이코 등 주요 간편결제 수단에 토스페이를 추가 연동했다. 이번 서비스 확장을 통해 가맹점은 다양한 결제 선택지를 제공할 수 있게 되었으며, 이용자는 보다 빠르고 익숙한 결제 환경을 경험할 수 있게 됐다.토스페이는 간편한 인증 절차와 빠른 결제 속도를 강점으로, 다양한 업종에서 활용이 확산되고 있는 대표 간편결제 서비스다. 이노페이는 이러한 시장 흐름에 맞춰 토스페이를 결제 옵션에 포함함으로써, 가맹점과 소비자 모두에게 더 폭넓은 결제 선택권과 향상된 사용 편의성을 제공하게 됐다.한편, 인피니소프트는 비대면 결제(수기결제·SMS결제), 간편결제, POS·키오스크 솔루션 등 온·오프라인 통합 결제 인프라를 제공하는 PG 전문기업이다. 다양한 업종에 최적화된 결제 솔루션을 구축해오며 중소사업자 중심의 결제 환경 개선에 앞장서고 있다.인피니소프트 관계자는 “이번 토스페이 도입으로 가맹점과 이용자 모두가 더욱 편리한 결제 경험을 누릴 수 있을 것”이라며 “앞으로도 다양한 간편결제 수단과 결제 기술을 지속적으로 확장하며 서비스 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.강홍민 기자 khm@hankyung.com