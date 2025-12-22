마포구, '내일 ON FESTA' 성료… "청년 도전이 내일을 밝히다"

마포구고용복지지원센터는 2025년 청년도전지원사업의 성과를 공유하는 '내일ON FESTA - 나의 도전, 우리의 성장'을 성황리에 개최했다고 22일 밝혔다.지난 20일 진행된 이번 행사는 2025년 청년도전지원사업에 참여한 청년들의 도전과 성장 이야기를 나누는 토크쇼를 중심으로 진행됐으며, 청년들이 직접 무대의 주체로 나서 자신의 경험을 공유하는 자리로 마련됐다.토크쇼는 2025년 청년도전지원사업을 수료한 이기나 청년이 MC를 맡아 진행했다. 패널로는 고용서비스 연계를 통해 취업, 일경험, 직업훈련 등을 경험한 청년 5명이 참여해, 사업 참여 이후 변화된 삶과 진로 준비 과정을 전했다.패널로 참여한 한 청년은 "청년도전지원사업을 통해 혼자가 아니라는 것을 느꼈고, 취업과 일경험으로 이어지면서 미래를 준비할 수 있는 자신감을 얻었다"고 말해 현장의 공감을 얻었다.이어진 특별 강연에서는 배우 이태영의 '나의 삶의 전환점, 지금 바로'를 주제로 한 강연이 진행됐다. 배우 이태영은 자신의 경험을 바탕으로 선택과 도전의 중요성을 전했다.행사 후반부에는 레크리에이션 강사와 함께하는 청년 네트워킹 프로그램 진행돼, 참가자들은 연말 분위기 속에서 소통하며 즐거운 시간을 보냈다.이번 '내일ON FESTA'는 성공적인 2025년 청년도전지원사업을 마무리하고, 2026년을 향한 청년들의 새로운 도전을 응원하기 위해 마련된 행사다. 마포구고용복지지원센터는 2026년에도 청년도전지원사업을 통해 구직단념 청년 발굴과 사회활동 지원을 이어갈 계획이다.박강수 마포구청장은 "청년들의 도전은 개인의 성장을 넘어 지역의 미래를 만드는 힘"이라며 "2026년에도 청년들이 자신의 길을 찾고 안정적으로 사회에 자리 잡을 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.한편 2025년 마포구 청년도전지원사업은 고용노동부가 주관한 '청년도전 지원사업' 성과 평가에서 우수 기관으로 선정되었다. 구직단념 청년 등 114명이 수료하며 95%의 수료율을 기록했으며, 이중 65명에게 취업을 비롯한 다양한 구직 서비스를 연계하는 등 구직 활동을 적극 지원하였다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com