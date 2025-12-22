5년 내 AI가 전문직 대체?···절반 이상 '그렇다'

삼쩜삼, ‘AI 전문직역 플랫폼 인식조사’ 결과 발표

응답자 10명 중 7명 생성형 AI 이용…이중 61%가 삼쩜삼·로톡 등 전문직 플랫폼 경험

채이배 삼쩜삼 리서치랩 소장 “AI 전문직 플랫폼 소비자 후생 향상…지속적인 혁신 필요”

'삼쩜삼' 운영사 자비스앤빌런즈는 AI와 전문직역의 상관관계를 살펴볼 수 있는 ‘AI 전문직역 플랫폼 인식조사’ 결과를 22일 발표했다.응답자 10명 중 7명은 챗GPT와 제미나이(Gemini) 등 생성형 AI 서비스를 이용한 경험이 있고, 이중 61%가 삼쩜삼과 로톡, 닥터나우 등 ‘AI 전문직 플랫폼’을 사용해 본 것으로 나타났다. 전문가에 비해 상대적으로 저렴한 비용과 객관성 등에서 높은 점수를 받았다.이번 설문은 세무·회계·법률·의료 등 주요 전문직역과 결합한 ‘버티컬 AI’에 대한 이용자들의 인식을 파악하기 위해 12월 1일부터 7일까지 일주일간 진행됐다. 삼쩜삼 이용고객 681명이 설문조사에 참여했다.AI 전문직역 플랫폼에 대한 높은 이용률과 별개로, 세무·회계·변호사 등 전문가 이용 경험이 있는 응답자도 전체 응답자의 절반(344명)에 달했다. 63.4%가 만족감을 드러내 그렇지 못한 응답자 36.6%를 앞질렀다.전문가에 대한 만족 여부와 관계 없이 ‘높은 비용’은 가장 아쉬운 대목이었다.전문가의 도움을 받았으나 만족하지 못한다고 답한 응답자들은 ▲높은 비용 부담(57.1%), ▲투명성 및 신뢰 부족(34.1%), ▲전문가 역량(32.5%) 순으로 의견을 남겼다. 전문가 도움에 만족한다고 했던 응답자 역시 ‘높은 상담 수수료’와 ‘전문가 역량에 따른 편차’에 아쉬움을 드러냈다.‘향후 5년 이내 AI가 전문직역을 대체할 수 있다고 생각하는가’라는 질문에 응답자 중 과반(52.7%)이 ‘그렇다’고 답했다. 다만, 업무 성격에 따라 기대하는 역할은 달랐다. 세무·회계와 같이 정확성과 속도가 중요한 업무는 AI의 데이터 처리 능력이 전문가를 능가한다고 평가했다. 의료나 심리 상담처럼 정서적인 교류와 윤리적인 판단이 필요한 영역은 AI가 전문가를 보조하는 수준에 그칠 것으로 전망했다.AI 세무 플랫폼을 전문가 이용 경험과 비교해 5점 만점으로 평가한 결과, 비용과 객관성, 신속성 등 세 가지 항목에서 긍정적인 반응을 이끌어냈다. ▲비용 절감이 평균 4.10점으로 가장 높았고, ▲투명·객관성은 4.04점, ▲편의·신속성은 3.75점 순으로 나타났다.AI 세무 플랫폼에 가장 기대되는 요소로는 응답자 36.1%가 빠른 처리 속도를 꼽았고, 저렴한 비용과 실수 없는 계산 정확도가 각각 28.6%와 22.8%를 차지했다.이번 조사 결과는 글로벌 AI 트렌드와도 일치한다.톰슨로이터가 발간한 ‘2025 전문 서비스 분야의 생성형 AI 보고서’에 따르면, 세무조사(77%)와 세금 신고서 준비(63%) 등 세무 직역 핵심 업무에 이미 생성형 AI가 널리 활용되고 있다. AI가 보조 도구를 넘어 전문 직역에 구조적인 변화를 가져오고 있는 셈이다.채이배 삼쩜삼 리서치랩 소장은 “전세계적으로 AI 전문직역 플랫폼이 가격과 품질 면에서 소비자 후생을 빠르게 향상시키고 있다”며 “전문직역과 결합된 AI의 발전을 위한 규제혁신이 지속적으로 필요하다”고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com