페이플, 온·오프라인 경계 허문 통합 자산 관리 서비스 '페이플 월렛' 출시

전자결제대행사(PG) 페이플이 온라인과 오프라인, 개인과 법인 사업자의 경계를 허무는 새로운 자산 관리 솔루션을 선보인다.페이플은 별도의 앱 설치 없이 웹에서 무료로 이용 가능한 통합 자산 관리 서비스 '페이플 월렛(Payple Wallet)'을 공식 출시했다고 23일 밝혔다.기존의 자산 관리 서비스들이 주로 오프라인 매장이나 개인사업자에 국한되었던 것과 달리, '페이플 월렛'은 온라인 셀러와 법인사업자까지 아우르는 확장성을 갖춘 것이 가장 큰 특징이다.먼저, 온·오프라인 채널을 동시에 운영하는 복합 사업자의 편의성을 극대화했다. 오프라인 매장의 카드 매출과 배달앱(배달의민족, 쿠팡이츠) 매출은 물론, 온라인 셀러의 필수 채널인 '네이버 스마트스토어' 연동까지 지원한다. 이를 통해 사업자는 여러 사이트를 개별 접속할 필요 없이, 하나의 대시보드에서 온·오프라인 전체 매출 흐름을 통합적으로 파악할 수 있다.법인사업자를 위한 지원 기능도 강화했다. 개인사업자 위주로 설계된 타 서비스와 달리, 페이플 월렛은 법인사업자도 회원가입 및 자산 연동이 가능하다.또한, 실질적인 '순수익' 관리에 초점을 맞췄다. 홈택스의 세금계산서, 현금영수증, 계산서 등 매입/매출 내역과 카드 지출 내역을 모두 수집·분석하여 "얼마를 벌고(매출), 얼마를 썼는지(지출)"에 대한 사업 자산의 전체적인 흐름을 시각화해 제공한다.페이플은 금융위원회에 등록된 전자지급결제대행(PG) 사업자로서 금융보안 표준에 따른 데이터 암호화 및 안전한 관리 시스템을 갖춰 서비스 신뢰도를 높였다.페이플의 김현철 대표는 "페이플 월렛은 파편화된 매출과 지출 데이터를 한곳에 모아 사업자가 본업에만 집중할 수 있는 환경을 만들기 위해 기획됐다"며, "향후 PG 서비스 신청 및 결제, 정산 등 페이플의 기존 금융 노하우를 연계해 사업 운영 전반을 지원하는 토털 플랫폼으로 고도화해 나갈 것"이라고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com