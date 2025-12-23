세계사이버대학 사회복지학과, '웰라이프를 위한 두뇌건강레시피' 강의 개최

세계사이버대학 사회복지학과는 이 달 20일 가족복지를 중심으로 '웰라이프를 위한 두뇌건강레시피' 강의를 개최했다고 밝혔다.해당 강의에서는 현대사회의 건강한 가정을 위한 웰라이프 관리법을 제시했다. 저출산 고령화 사회가 되면서 가족의 기능 강화 및 돌봄 서비스에 대한 사회적 요구가 점점 늘어나고 있다. 이번 학술대회는 이러한 사회의 수요를 반영해 가족의 건강 증진과 복지사회에 기여하는데 초점을 맞췄다.특히, 학술대회를 통해 가족의 기능을 강화하고 잠재력을 개발할 수 있는 능력을 탐구하는 뜻깊은 자리가 되었다. 예비 사회복지사로서의 자세와 현대사회의 건강한 가정과 고령화 시대에 준비해야 할 많은 지식을 배울 수 있는 기회가 되었고, 학생들과의 토론회를 통해 많은 정보를 공유할 수 있는 시간이 되었다.사회복지학과는 매년 개최하고 있는 학술대회에 더 많은 학생들이 참여할 수 있고, 토론 주제도 다양화하는 등 미래 사회복지실천 현장에서 유익한 주제를 계속 발굴해 진행할 계획이다. 또한, 신입생 전원에게 노트북을 무상으로 지원하며, 국가장학금 제도를 통해 등록금 전액 지원이 가능해 경제적인 부담 없이 학업에 전념할 수 있는 기회를 제공하고 있다.세계사이버대학 사회복지학과 관계자는 "사회복지학 과정을 이수하면 국가의 복지시책에 따라 관련 분야의 일자리가 확대되어 취업전망이 밝다. 사회복지학과에 입학하면 사회복지사 2급자격증 취득, 평생교육사 2급자격증 취득, 건강가정사 자격을 취득할 수 있다."고 전했다.올해 12월 1일부터 2026년 2월 19일까지 전기 신·편입생 모집이 시작되며 입학 자격은 ▲고등학교 졸업(예정)자 ▲고졸 검정고시 합격자 ▲동등 이상의 학력이 인정되는 자이며, 편입학의 경우 ▲대학 1학년 이상 수료 및 35학점 이상 취득자 ▲전문대학 졸업자에 준하는 학력이 있는 자 등이 해당된다. 입학 및 학과 관련 문의는 세계사이버대 사회복지학과 사무실을 통해 자세히 안내받을 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com