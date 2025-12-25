위시캣 테마파크 서울, 애니메이션 세계관을 현실로 확장한 몰입형 체험 공개

SAMG엔터의 애니메이션 '위시캣'의 세계관을 현실 공간으로 구현한 체험형 테마파크 위시캣 테마파크 서울이 서울 종로구 인사동에 문을 연다.위시캣 테마파크 서울은 캐릭터 IP와 기술, 체험 요소를 결합해 관람객이 '이야기의 주인공'이 되는 새로운 형태로, 온 가족이 함께 즐길 수 있는 몰입형 인터랙티브 테마파크다.이번 테마파크는 약 850평 규모로 조성됐으며 기존 전시나 체험관처럼 '보는 전시'만이 아닌 '이야기에 참여하는 체험',사진만 찍는 공간'이 아닌 '스토리를 완성하는 공간'이라는 콘셉트를 내세운다. 캐릭터 IP 기반 체험형 전시의 진화와 함께 차세대 애니메이션 콘텐츠를 선보인다.위시캣 테마파크 서울의 가장 큰 특징은 애니메이션 세계관을 현실 공간으로 확장한 몰입형 구성이다. 위시캣 애니메이션 속 주요 배경을 실제 공간으로 재현해 관람객들이 직접 그 안으로 들어가 경험하도록 설계했다. 공간 전체가 하나의 이야기 무대가 되는 구조로 주인공 안나의 방과 학교 등 애니메이션 속 장면을 재현한 포토존을 통해 자연스럽게 세계관에 몰입할 수 있다.관람객은 수동적인 관람자가 아니라 선택과 참여를 통해 이야기를 완성하는 주체가 된다. 전시 입장 전 기본 정보를 입력하고 위시캣 카드를 발급받아 다양한 체험에 참여하는 방식이다. '위시캣 소원을 들어줘', '위시캣이 되어보자', '위시캣 카드의 방' 등 체험존을 따라 관람객 스스로 탐색하고 반응하도록 동선을 구성해 참여형 전시 구조를 완성했다.또한, 전시장 곳곳에서 위시캣 캐릭터와 함께 사진을 촬영하거나 배경을 선택해 위시캣이 된 모습으로 사진을 남길 수 있다. 체험 결과물이 이미지와 기록으로 남도록 설계해 전시 이후까지 경험이 이어지도록 했다. 고양이마을, 위시캣이 되어보자 체험존이 대표적이다.놀면서 배우는 에듀테인먼트 경험, '캐치! 티니핑’ 제작사의 오리지널 콘텐츠교육적 요소도 전시 전반에 반영됐다. 상상력, 감정 표현, 만들기, 신체 놀이 등 아이의 정서 발달을 고려한 체험을 통해 놀이와 교육의 균형을 맞췄다. 소원팔찌 공방, 위시 컬러 공방, 위시풀 등 체험존을 통해 '놀면서 배우는' 에듀테인먼트 경험을 제공한다.운영 방식 또한 부모 동반 관람을 고려했다. 위시캣 테마파크 서울은 인사 센트럴 뮤지엄에서 12월23일 오픈하며 사전 예약제를 통해 혼잡도를 낮췄다. 실내 전시로 날씨와 계절의 영향을 최소화했고 카페와 굿즈숍을 포함한 동선 구성으로 가족 단위 관람의 편의성을 높였다.'위시캣'은 '소원을 이뤄주는 고양이'라는 따뜻한 세계관을 바탕으로 한 애니메이션으로, 주인공 안나와 특별한 고양이 아이냥을 중심으로 이야기가 전개된다. 어린이와 청소년, MZ세대까지 공감하고 몰입할 수 있는 이야기로 구성됐으며, 다양한 캐릭터를 통해 선택과 교감의 경험을 제공한다.한편 이번 전시는 공간 연출과 디지털 미디어 콘텐츠를 융합한 디자인 전문 기업 디자인실버피쉬가 참여했다. 디자인실버피쉬는 설립 이후 약 30년간의 경험을 바탕으로 공간과 스토리, 기술을 결합한 몰입형 전시와 미디어 콘텐츠를 기획, 제작해 온 기업이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com