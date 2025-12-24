언데이지, 1월 15일까지 성수 글로우업리즈서 팝업 진행…

프리미엄 K-테크 슬로우에이징 스킨케어 브랜드 언데이지(UNDAGE)가 성수동에서 팝업스토어를 진행한다.이번 팝업은 12월 24일부터 1월 15일까지 성수동 글로우업리즈 공간에서 진행되며, 운영 시간은 오전 11시부터 오후 9시까지로 평일과 주말 동일하게 운영된다.언데이지는 이번 팝업을 통해 '언디파인 에이징(Undefined-Aging)'이라는 브랜드 철학을 중심으로, 슬로우에이징 스킨케어에 대한 새로운 접근 방식을 제시한다. 피부 나이를 감추는 방식이 아닌, 개인의 피부 흐름에 맞춰 관리하는 개념을 체험형 콘텐츠로 풀어낸 것이 특징이다.현장에서는 브랜드가 앞서 진행한 팝업스토어에서 호응을 얻었던 체험 프로그램과 이벤트를 기반으로, 다양한 참여형 이벤트가 운영될 예정이다. 이를 통해 방문객이 자연스럽게 브랜드 기술력과 철학을 경험할 수 있도록 구성했다.언데이지 측은 "성수동은 브랜드 감도와 라이프스타일이 공존하는 지역"이라며 "이번 팝업을 통해 슬로우에이징을 일상 속에서 경험하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com