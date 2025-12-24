한국여성공학기술인협회, 제12대 회장에 나정은 연세대 교수 취임 “기술 대전환 시대, 여성공학인의 지속 가능한 성장과 연결 강화”

한국여성공학기술인협회(WITECK)는 2025년 12월 19일 서울 서초구 엘타워에서 열린 정기총회에서 나정은 연세대학교 교수를 제12대 회장으로 선출했다고 밝혔다. 제12대 회장 임기는 2026년 1월부터 2년간이다.나정은 신임 회장은 연세대학교에서 컴퓨터산업시스템공학 박사 학위를 받았으며, 글로벌 IT 컨설팅 기업인 Accenture와 한국IBM에서 경영·IT 컨설턴트로 활동하며 산업 현장의 실무 경험을 쌓아온 기술 전문가다. 현재 연세대학교 학부대학 교수로 재직하며 전교생 대상 정보기술 교육과정 개발 및 학생 성장 지원 시스템 구축 등 교육 혁신을 주도해 오고 있다.협회에서는 제8대부터 제11대까지 부회장을 역임하며, ▲‘세상을 바꾸는 여성엔지니어’ 발간 ▲멘토링 프로그램 ▲현장형 기술문제 해결 프로젝트 등 여성공학인 육성과 산업현장 연계를 위한 주요 사업을 이끌어 왔다. 이 밖에도 한국여성정보인협회 및 한국교양교육학회 부회장 등 학계와 산업계를 잇는 역할을 수행해 왔다.나 회장은 취임사에서 “기술 대전환과 산업 구조 재편의 시기에 여성공학인은 더 이상 주변부가 아닌 핵심 주체”라며, “여대생부터 재직자, 경력 전환기, 리더에 이르기까지 생애주기 전반을 아우르는 지원 체계를 통해 여성공학인의 지속 가능한 성장과 산업 기여를 강화해 나가겠다”고 밝혔다.이를 위해 협회의 실행 방향으로‘Women Engineers, WE 4 UPs’프레임을 제시했다. ▲여대생의 산업 진입을 지원하는 WE Boot-UP, ▲재직 여성공학인의 역량 강화를 위한 WE Skill-UP, ▲여성공학 리더를 발굴·육성하는 WE Raise-UP, ▲산업 포럼과 멘토링을 통해 연결을 강화하는 WE Link-UP으로 구성된다.나 회장은 “제12대 회장으로서 분명한 실행 프레임 위에서 협회의 역할을 재정립하고, 여성공학인이 산업과 사회의 변화에 실질적으로 기여할 수 있도록 책임 있는 성과를 만들어 가겠다”며, “사람과 사람을 잇는 연결을 바탕으로 여성공학인의 성장 경험이 다음 세대로 이어지는 구조를 협회가 주도해 나가겠다”고 포부를 밝혔다.한편, 2004년 설립된 한국여성공학기술인협회는 산업통상부 산하 비영리 사단법인으로, 여성공학인의 육성과 산업현장 진출을 지원하는 대표적인 여성공학기술인 단체다. 현재 약 2,300명의 회원을 보유하고 있으며, 이 중 산업계 종사자 비중이 절반 이상을 차지하고 있다. 협회는 여성공학인 육성 지원, 정보·지식 교류, 정책제안 등을 중심으로 다양한 사업을 추진하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com