MBC씨앤아이 AI 단편영화 '아트 인 더 월드 2: 유디트', 국제 영화제서 최우수상 수상 쾌거

MBC씨앤아이(대표 도인태)가 공동 제작한 AI 기반 단편영화 '아트 인 더 월드 2: 유디트(Art in the World 2: Judith)'가 전러시아 단편영화의 날 국제 영화제(Short Film Day International Festival)에서 뉴럴 네트워크 영화(AI Film) 경쟁부문 최우수상을 수상하는 쾌거를 거두었다.전러시아 단편영화의 날 국제 영화제는 2014년 러시아 전역에서 시작된 동명의 문화 행사에서 출발해, 2022년 국제영화제로 확대된 이후 러시아 대통령 문화이니셔티브 재단(PFCI)의 공식 지원을 받는 국제 영화제다. 현재는 러시아 80개 지역과 전 세계 25개국에서 700여 개 상영관을 통해 비영리 상영 프로그램 'Echo'를 운영하며, 연간 15만 명 이상의 관객과 만나는 국제 문화 행사로 자리매김했다.올해는 29개국과 러시아 59개 지역에서 총 1,030편의 작품이 출품됐으며, '아트 인 더 월드 2: 유디트'는 이 가운데 뉴럴 네트워크 영화 경쟁부문에 공식 초청돼 최우수상을 수상하는 성과를 거뒀다.이번 수상작은 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원이 지원하는 '2025 뉴미디어신기술 콘텐츠랩'에 참여한 IF 스튜디오의 이진호·박진영 감독이 공동 연출한 작품이다. 지난해 제작된 '아트 인 더 월드' 첫 번째 에피소드 '모나리자' 편에 이은 두 번째 시리즈다.영화는 밤의 우피치 미술관을 배경으로, 클림트, 젠틸레스키, 보티첼리의 서로 다른 '유디트' 회화가 살아 움직이며 열정과 복수, 신념을 두고 논쟁을 벌이는 설정을 통해 고전미술을 AI 기술로 해석한 서사 구조를 구현했다. 현대미술 속 새로운 '유디트'가 등장하며 기존의 고전적 해석을 확장하고, 고전미술과 인공지능이 만나는 지점에서 새로운 예술적 질문을 던진다.이번 수상은 AI만을 주제로 한 전문 영화제가 아닌, 러시아 정부의 공식 지원을 받는 국제 단편영화제에서 이뤄졌다는 점에서 의미를 더한다. AI 기반 스토리텔링과 영상 창작이 국제 문화 콘텐츠 시장에서도 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준 사례로, 국내 AI 콘텐츠의 글로벌 확장 가능성을 보여준 것으로 평가된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com