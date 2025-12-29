한국바른채용인증원, 전문가 414명 설문조사 결과 발표

한경DB

‘조직 적합성’ 3년 연속 1위… AI 시대에도 결국 ‘사람’이 우선

2026 채용트렌드 설문조사결과(한국바른채용인증원 제공)

‘팀핏(Team-fit)’과 ‘지원자 경험’ 개선 눈길

“AI와 협업하는 사고력 길러야”

2026년도 채용 시장은 인공지능(AI)의 전방위적 확산에 따라 ‘소규모 질적 채용’ 체제로 완전히 전환될 전망이라는 설문조사 결과가 나왔다. 특히 기업들은 AI로 대체 불가능한 인간 고유의 ‘인성’과 AI를 능숙하게 다루는 ‘리터러시(활용 능력)’를 핵심 검증 지표로 삼을 것으로 보인다.채용인증기관인 한국바른채용인증원은 채용전문면접관 자격을 보유한 전문가 414명을 대상으로 실시한 ‘2026년 채용 트렌드 전망’ 설문조사 결과를 이 같이 발표했다.이번 조사에서 기업이 가장 중요하게 평가하는 요소로 ▲조직적합성(인성, 협력, 책임감) 검증(67%)이 3년 연속 1위를 차지했다. 기술이 고도화될수록 오히려 동료와 협업하고 책임감 있게 업무를 완수하는 인간적 자질이 채용의 본질로 자리 잡았다는 분석이다.이어 AI 확대에 따른 인력 축소 및 질적 채용 전환 (63%), AI 리터러시(이해 및 활용 능력) 검증 (46%), AI로 포장된 지원자의 진정성 및 표절 검증 (41%) 등 AI와 관련된 변화들이 상위권을 휩쓸었다.특히 최근 챗GPT, 제미나이 등 생성형 AI를 활용한 자기소개서 작성이 보편화됨에 따라, 지원자의 실제 역량과 진정성을 가려내는 것이 면접관들의 새로운 숙제로 떠올랐다.내년도 채용트렌드로 새롭게 부상한 키워드는 ‘팀핏(Team-fit) 검증 강화’와 ‘탈락자 피드백 등 지원자 경험 개선(29%)’이 꼽혔다. 기업들은 단순히 뛰어난 개인보다 팀워크 안에서 시너지를 낼 수 있는 인재를 선호하고 있으며, 고용노동부의 공정채용 가이드라인에 따라 탈락자에게 면접 피드백을 제공하는 등 기업 브랜드 이미지를 관리하는 추세다.실제 한전KDN과 한국원자력환경공단 등은 탈락자에게 사후 역량 재진단 및 코칭 서비스를 제공하며 선진적인 공정채용을 이끌고 있다.조지용 한국바른채용인증원장은 “2026년 채용의 핵심은 AI 확대에 따른 기업의 발 빠른 대응”이라며, “기업은 AI 리터러시는 물론 AI가 대체할 수 없는 인성·협력·책임감을 갖춘 인재를 갈구하고 있다”고 설명했다. 이어 구직자들을 향해 “단순히 AI 도구를 사용하는 수준을 넘어, AI와 협업하여 문제를 해결할 수 있는 비판적 사고력을 키우는 것이 취업 성공의 열쇠가 될 것”이라고 조언했다.한편, 이번 설문의 상세 데이터와 국내외 채용 베스트 사례는 내년 2월 26일 열리는 ‘제7회 대한민국 바른채용 컨퍼런스’에서 공식 발표될 예정이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com