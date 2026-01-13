사이클엔 필수! 모든 헬멧에 호환 가능한 글래스 헬팟

[부산디자인진흥원] 권종문 낫띵비하인드 대표

“‘헬팟’은 모든 헬멧에 부착 가능하고, 디자인도 세련된 오직 라이더들을 위한 클립형 글래스 제품이라 자부합니다.”시스템공학을 전공하고 안경 디자인 개발에 수년 간 노하우를 쌓은 권종문 낫띵비하인드 대표는 올해 5월 새로운 도전에 나섰다. 코로나19 이후 급속도로 늘어났던 라이더들의 필수품인 ‘글래스’를 개발키로 한 것이다. 기존 제품들과는 달리 모든 헬멧에부착이 가능하고, 트렌디한 디자인으로 시장 공략을 준비 중인권 대표를 만나 이야기를 들어봤다.“ 저희가 개발하는 제품은 자전거 헬멧에 직접 부착해 사용하는 ‘클립형 글래스’입니다. 라이딩 시 발생하는 진동과 충격을 흡수하도록 설계돼 있어 헬멧에 안정적으로 고정되며, 사용자는 선글라스를 따로 착용하지 않아도 시야 확보와 자외선 차단이 가능합니다. 특히 다양한 헬멧 형태에도 범용적으로 설치될 수 있도록 설계를 진행 중입니다. 단순히 ‘부착형 액세서리’가 아니라, 헬멧과 글래스의 기능을 결합한 새로운 형태의 스포츠 아이웨어라고 자부합니다.”“코로나19 기간 동안 실내 운동시설이 폐쇄되면서 많은 사람들이 야외 라이딩으로 눈을 돌렸죠. 그 덕분에 자전거 시장은 폭발적으로 성장했고요. 그러면서 라이더들의 불편함도 드러나기 시작했어요. 라이더들이 쓴 선글라스가 시야방해를 하거나 헬멧과 동시에 사용해야 하는 불편함이 있었어요. 개인적으로오랜 기간 아이웨어 제작과 유통을 해왔는데, 자전거 시장에서도 우리가 가진 노하우를 충분히 활용할 수 있다는 자신감과 확신이 들어 창업을 결심했습니다.”“시스템경영공학을 전공해 중소기업에서 ICT 기반 하드웨어와 소프트웨어 서비스 개발을 수년 간 해왔습니다. 창업에 꿈이 있어갈매기 SW창업학교, 스마트벤처창업학교, 청년창업사관학교 등 다양한 창업 프로그램을 수료하기도 했고요.”“첫째, 광학 전문 기술력을 꼽을 수 있습니다. 기존 선글라스 판매업체와 달리 실제 안경 제작·판매 경험을 기반으로 시야 확보, 자외선 차단, 눈 피로 최소화 등의 기능적 요소를 정밀하게 설계할 수 있다는 강점을 갖고 있습니다. 둘째, 헬멧 부착형이라는 구조적 차별성입니다. 선글라스는 땀, 충격, 마찰로 인해 라이딩 중 흘러내리는 문제가 발생되는데, 자사가 개발 중인 헬멧에 직접 고정되는 클립 글래스는 안정적이라는 장점이 있죠. 셋째, 진동·충격 완충 설계입니다. 라이딩 중 방지턱을 넘거나 갑작스러운 충격이 있을 때 발생하는 흔들림을 최소화하기 위해 글래스 지지대에 완충 구조를 적용했습니다. 마지막으로 모든 헬멧에 호환되는 범용성과 트렌디한 디자인도 저희만의 경쟁력이죠.”“가장 어려웠던 점은 모든 헬멧에 호환되는 범용 구조를 찾는 것이었습니다. 헬멧 제조사마다 구조와 형태가 다 다르기 때문에 하나의 설계로 모두 대응하는 것이 쉽지 않았어요. 이를 극복하기 위해 수십 종의 헬멧을 직접 구매해 분석하고, 3D 프린터로 반복 시제품을 제작하며 구조적완성도를 높였습니다. 또 완충 메커니즘을 설계하는 과정에서도 실제 라이더들과 협업해 테스트를 반복하며 문제를 개선해 나가는 중입니다. 설계-시제품-테스트 과정을 수십 차례 반복하는 것이 쉽진 않지만 그만큼 제품 완성도가 높아지고 있어 열심히 하고 있습니다.”“올해 안에 시제품을 고도화하고, 디자인·기능 관련 특허를 확보하는 것이 1차 목표입니다. 국내에서는 지역 라이딩 커뮤니티와 자전거 용품 매장과의 협업을 통해 제품 테스트 및 초기 판로를확보할 예정입니다. 해외에서는 자전거 시장이 급성장하고 있는 중국을 우선 진출 시장으로 설정해 제품 현지화와 유통 전략을 준비 중입니다. 향후에는 자전거뿐 아니라 모터사이클 전용 클립글래스까지 라인업을 확장하며 스포츠 아이웨어 브랜드로 성장하는 것이 최종 목표입니다.”강홍민 기자 khm@hankyung.com