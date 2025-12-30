경희대학교,'KHA-i Maker Meet up Con-Net' 성료

메이커 스페이스 참여기업·유관기관 한자리에… 제조 창업 협력 가능성 확대

경희대학교, 화성시인재육성재단, 아주대학교는 지난 12월 23일, 라마다프라자 수원 프라자홀에서 「KHA-i Maker Meet up Con-Net」 성과 공유 및 네트워킹 행사를 성공적으로 개최했다.이번 행사는 2025년 메이커 스페이스 사업에 참여한 경희대학교 산학협력단(창업보육센터), 화성시 인재육성재단, 아주대학교 등 기업, 주관기관, 운영기관 등 유관 주체들이 한자리에 모여 한 해 동안의 사업 성과를 공유하고 향후 협력 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.행사는 경희대학교 창업지원단 이원구 단장의 개회사와 일반대학원 김영동 원장의 축사로 시작됐다. 이어 경기도 제조(메이커) 창업 트렌드 영상 상영과 함께 경희대학교 창업보육센터 류석희 센터장의 정부지원사업 특강, 전)캠퍼스타운사업단 장석원 국장의 제조 창업 관련 특강이 진행되었으며, 참여자들이 정책 방향과 산업 흐름을 함께 조망하는 시간을 가졌다. 특히 이번 행사에는 ㈜지오그리드, ㈜선진알씨에스, ㈜어스폼, ㈜라잇웨잇, ㈜피엔씨에스캠, 쉘랑코리아, ㈜아카, ㈜상상을현실로 등 메이커 스페이스 사업에 참여한 다양한 제조·기술 기반 기업들이 기업부스를 운영하며 자사의 기술과 제품, 사업 사례를 공유했다. 이를 통해 참여 기업 간 교류는 물론, 대학·유관기관과의 실질적인 협업 가능성을 확인하는 장이 마련됐다.2부 프로그램에서는 메이커 스페이스 참여기업의 후기 영상 상영과 함께 ㈜지오그리드 김기현 대표의 기업 사례 발표가 이어졌다. 참여기업들은 메이커 스페이스 사업을 통해 경험한제조 지원, 사업화 과정, 성장 사례를 공유하며 단순 지원을 넘어 지속 가능한 제조 창업 생태계 조성의 중요성에 공감대를 형성했다. 이후 진행된 중식 및 네트워킹 프로그램에서는참여자 간 자유로운 교류가 이루어졌으며, 후속 사업 연계 및 협업 아이디어에 대한 논의도 활발히 이어졌다.경희대학교 창업지원단 이원구 단장은 “이번 「KHA-i Maker Meet up Con-Net」 행사를 계기로 메이커 스페이스 사업을 단발성 지원 프로그램이 아닌, 기업·대학·유관기관이 지속적으로 연결되는 협력 플랫폼으로 확장해 나갈 계획이다”라고 말하며, 특히 “제조·기술 기반 기업 간 교류와 네트워킹을 중심으로 후속 공동 프로젝트, 사업 연계, 기술 협업으로 이어질 수 있는 실질적인 협력 구조를 단계적으로 구축할 것이다”라고 말하며, 향후에도 경희대학교는 메이커 스페이스를 거점으로 제조 창업과 기술 사업화를 연결하는 네트워킹 프로그램을 지속 운영하며, 산학연 협력과 지역 기반 창업 생태계 활성화를 위한 미래지향적 지원을 이어갈 의지를 밝혔다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com