경일게임IT아카데미-플리더스 MOU 체결, "게임 산업 원석 발굴해 전문가로 키운다"

경일게임IT아카데미와 게임 테스트 리워드 플랫폼 운영사 (주)플리더스가 게임 산업의 우수 인재 발굴 및 실무형 개발자 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 협약식은 지난 12월 18일, 서울 강동구에 위치한 경일게임IT아카데미 본원에서 진행됐다.이번 협약은 게임에 대한 이해도가 높은 플리더스의 실 사용자를 전문 교육 현장으로 연결하고, 체계적인 커리큘럼을 통해 산업 맞춤형 인재로 육성하는 '인재 유입 파이프라인'을 구축하기 위해 추진됐다. 양 기관은 이를 계기로 잠재력 있는 예비 개발자 발굴에 적극 협력하고, 청년들의 창업과 취업지원에 기여하기로 협의하였다.(주)플리더스는 약 3만 명의 유저를 보유한 국내 대표 게임 테스트 플랫폼이다. 게임 출시 전 유저들의 피드백을 통해 완성도를 높이는 FGT(포커스 그룹 테스트)를 주력으로 하며, 게임을 즐기는 유저들이 모여 있는 커뮤니티로서 큰 영향력을 보유하고 있다.경일게임IT아카데미는 오랜 업력의 게임 교육 노하우를 바탕으로 기획, 유니티 엔진, 언리얼 엔진, 웹/앱 개발 등 실무 중심 커리큘럼을 운영하는 IT 전문 교육기관이다. 1:1 밀착 멘토링과 프로젝트 기반 학습(PBL)을 통해 88%의 취업률을 기록하며 업계의 신뢰를 얻고 있다.경일게임IT아카데미 서혁준 부원장은 "플리더스의 유저층은 게임에 대한 높은 이해도를 가진 '준비된 인재'들의 집합소"라며 "이들이 경일의 전문 교육을 통해 단순 유저를 넘어 전문 개발자로 거듭날 수 있도록 최적의 커리큘럼과 취업 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.(주)플리더스 임찬영 대표는 "게임을 사랑하는 유저들이 직접 게임을 만드는 개발자로 성장할 수 있는 기회를 제공하게 되어 기쁘다"며 "경일게임IT아카데미의 전문성과 함께 게임 산업의 선순환 생태계를 만들어 가겠다"고 말했다.한편 경일게임IT아카데미는 내년 1월 오프라인 소수 정예로 국비지원 과정을 운영한다. ▲유니티 게임 개발 과정 ▲게임 기획 과정을 합하여 총 110명의 훈련생을 모집하며, KDT를 수강한 훈련생의 재참여가 가능한 국기 과정을 4월 개강 계획으로 잡고 있다. 사전 신청자들에게는 게임회사 면접 50선, AI스킬업 강좌, 유니티 에셋 지원까지 3종 패키지를 제공한다.수강신청은 공식 홈페이지 통해 사전 예약이 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com