나우케어 '콜레스타', 연초 건강관리 수요 맞춰 3일간 특별 이벤트 진행

건강기능식품 브랜드 나우케어(NowCare)가 연초 건강 관리에 대한 소비자 관심이 높아지는 시기를 맞아 콜레스테롤 관리 제품 '콜레스타'의 특별 프로모션을 1월 6일부터 8일까지 3일간 진행한다고 밝혔다.연말과 연초는 잦은 모임과 식습관 변화로 인해 건강 관리의 중요성이 부각되는 시기다. 특히 최근에는 콜레스테롤 수치 관리에 대한 관심이 높아지면서, 일상적인 관리용 건강기능식품을 찾는 소비자 수요가 꾸준히 이어지고 있다.이러한 흐름 속에서 나우케어의 해당 제품은 콜레스테롤 관리에 도움을 줄 수 있는 기능성 원료를 중심으로 혈압, 혈당, 혈행, 간 건강까지 함께 고려한 복합 설계가 특징이며, 하루 섭취 방식의 간편함으로 일상 속 관리 부담을 낮췄다는 것이 특징이다.이번 이벤트는 연초를 맞아 콜레스테롤 관리를 새롭게 시작하거나, 기존 관리 루틴을 점검하려는 소비자들이 보다 합리적인 조건으로 콜레스타를 경험할 수 있도록 마련됐다. 이벤트 기간 동안 제공되는 혜택 및 참여 방법에 대한 자세한 내용은 나우케어 공식 판매 채널을 통해 확인할 수 있다.나우케어 관계자는 "콜레스타는 콜레스테롤 관리 시장에서 오랜 기간 소비자들의 선택을 받아온 대표적인 관리형 제품"이라며 "건강 관리에 대한 관심이 높아지는 연초에 많은 이들이 부담 없이 관리 습관을 시작할 수 있도록 이번 이벤트를 준비했다"고 전했다.한편 나우케어는 콜레스타를 비롯해 관절, 오메가3, 혈압, 비타민 제품군 등 다양한 건강기능식품 라인업을 통해 소비자 라이프스타일에 맞춘 건강 관리 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com