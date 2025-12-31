씨엔티테크, 2025년 투자 혹한기 속에서도 6년 연속 최다 투자 기록

-2025년 104개 스타트업 125건 약 234억원 규모의 투자 집행

씨엔티테크(대표 전화성)가 투자 시장의 불확실성이 이어진 2025년에도 초기 스타트업 투자를 지속하며, 국내 액셀러레이터 업계 6년 연속 최다 투자 실적을 기록했다.씨엔티테크는 2025년 한 해 동안 총 104개 스타트업에 125건, 약 234억 원 규모의 투자를 집행했다. 이는 과거 투자 성과의 누적 효과를 제외하고, 2025년 단일 연도 내 실제 집행된 투자만을 기준으로 산출한 실적이다. 투자 심리가 위축된 환경에서도 신규 투자 규모와 투자 기업 수 모두에서 업계 최고 수준을 유지하며, 초기 창업 생태계의 자금 흐름을 이어갔다.이번 성과는 단순히 투자 건수가 많았다는 의미를 넘어, 매년 신규 투자 기준으로 최다 투자 실적을 6년 연속 유지해 왔다는 점에서 지속성과 일관성을 입증한 결과로 평가된다. 씨엔티테크는 시장 상황에 따라 투자 강도를 조절하기보다, 오히려 위축 국면일수록 초기기업에 대한 역할이 중요하다는 판단 아래 투자를 이어왔다.2025년 씨엔티테크의 투자는 특정 산업에 편중되지 않고, 해당 연도 시장 환경에서 실제 생존 가능성과 사업 확장성이 검증 가능한 기업을 중심으로 구성됐다. SaaS, 딥테크 제조 및 소부장, 메디테크·헬스케어, 푸드테크, 스포츠 딥테크, 에너지·기후테크 등 기술 기반 산업이 주요 축을 이뤘으며, 동시에 생활·소비·콘텐츠 영역까지 포트폴리오를 확장했다.SaaS 분야에서는 루센인베스트, 빌리오, 시그마인, 아이콘엑스, 업티브, 에스엠해썹, 오더인, 유니콘비즈, 제이앤에스랩, 코어에이아이 등이 투자 포트폴리오에 포함됐다. 기업 운영 효율화, 산업 특화 소프트웨어, 데이터 기반 자동화 솔루션 등 B2B 중심의 실질 수익 모델을 보유한 기업들이 다수를 차지했다.딥테크 제조 및 소부장 분야에서는 레비나, 모디전스비전, 브라이튼코퍼레이션, 슈엘로, 시그젠구루, 시그코퍼레이션, 아인스랩, 엘에스테크, 와이드코어, 제로원테크 등에 투자했다. 이는 국내 제조 경쟁력 강화와 직결되는 기술 기업을 중심으로 한 투자로, 중장기 산업 구조 변화에 대응한 전략적 선택으로 풀이된다.메디테크·헬스케어·바이오 분야에서는 누트로픽랩, 대단바이오, 리얼티쓰, 바이오플레이, 에이닷큐어, 엘앤피솔루션, 이노진바이오, 케어링크, 포지티브헬스, 휴먼케어랩 등이 포트폴리오에 포함됐다. 디지털 치료, 바이오 데이터 활용, 개인 맞춤형 헬스케어 등 구조적 수요가 분명한 영역에 대한 투자가 이어졌다.푸드테크 분야에서는 그로와이즈, 그린다, 뉴룩, 더바른컴퍼니, 더브레드블루, 로버스, 로보아르테, 미트앤그린, 슬로푸드랩, 에프엔비솔루션 등에 투자하며 농식품 생산성 개선, 대체식품, 스마트 조리·유통 기술 등 생활 밀착형 기술 기업을 적극 발굴했다.스포츠 딥테크 및 O2O 분야에서는 갤로핑, 어센트스포츠, 워케이션, 프로스앤코, 플레이레전드, 휴머닉스, 대원넥스트 등이 투자 대상에 포함됐다. 스포츠와 기술의 결합을 통해 새로운 시장을 창출하는 기업들이 주를 이뤘다.에너지·기후테크 분야에서는 더블유브이알, 리젠티앤아이, 리플코어, 바이오프랜즈, 에이스인벤터 등에 투자하며, 탄소 저감, 에너지 효율, 친환경 기술 등 중장기 정책·산업 변화에 대응하는 포트폴리오를 구축했다.이 밖에도 공간·관광·문화예술 분야에서는 새흐름, 수집, 에이뉴프로덕션, 컴퍼니에이, 트래블메이커스, 페이브먼트, 해시퍼플, 브러쉬씨어터, 팀펄, 미디아블로, O2O 서비스 커머스 분야에서는 그린루프, 내일사장, 모건, 수리엔, 아르바임, 앙티브, 위워시, 타이어플라이, 케어하우스, 홈픽업 등에 투자했다. 또한 디지털트윈·게임·메타버스 분야의 뉴럴트윈, 밀레니얼웍스, 비포플레이, 심투리얼, 유비스, 에듀테크 분야의 뉴런소프트, 북아이피스, 커리어노트, 투비유니콘, 펫테크 분야의 림피드, 비포펫, 올데이올가닉, 프롭테크·물류 분야의 레이라, 로보톰, 써드웍스, 핀테크 분야의 커런시유나이티드, 큐레이션 커머스 분야의 리라운더 등 다양한 산업 전반에 걸쳐 투자가 이뤄졌다.전화성 씨엔티테크 대표는 “2025년 역시 투자 환경이 쉽지 않았지만, 이럴 때일수록 초기 기업에 대한 투자가 멈춰서는 안 된다고 판단했다”며 “6년 연속 최다 투자 기록은 시장 상황과 무관하게 창업가 곁에서 가장 먼저 투자하고 가장 오래 함께한다는 원칙을 지켜온 결과”라고 말했다. 이어 “앞으로도 단기 성과보다 기술과 시장을 동시에 바라보는 초기 투자로 한국 스타트업 생태계의 기반을 탄탄히 다져 나가겠다”고 밝혔다.씨엔티테크의 2025년 투자 실적은 투자 혹한기 속에서도 초기 창업 생태계의 흐름을 유지하고 다음 성장 단계를 준비하게 한 실질적 성과로 평가된다. 씨엔티테크는 앞으로도 국내 대표 액셀러레이터로서, 매년 책임 있는 신규 투자를 통해 스타트업 생태계의 든든한 동반자 역할을 이어갈 계획이다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com