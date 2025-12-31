2028년까지 글로벌 시장 겨냥 고효율 수전해 스택 국산화·상용화 추진

팁스 과제 1차년도 순항…자동차용 연료전지 양산 노하우 접목해 차세대 수전해 스택 제품화 목표

이훈희 대표가 지난 10월 두바이에서 개최된 GITEX North Star 전시회 기간 동안 글로벌 투자자들을 대상으로 IR세션을 진행하고 있다.(하이스케이프는 수자원공사 지원으로 전시회에 참석)

PEM·AEM 수전해 기술 및 핵심 부품을 개발하는 스타트업 하이스케이프(대표 이훈희)가 중소벤처기업부의 기술창업 지원 프로그램인 ‘팁스(TIPS) 글로벌 트랙’에 선정돼 차세대 PEM(양이온교환막) 수전해 스택 개발에 속도를 내고 있다.하이스케이프는 2025년 8월부터 2028년 7월까지 진행되는 팁스 글로벌 트랙 사업의 1차년도 과제를 성공적으로 수행 중이다. 이번 프로젝트를 통해 해외 시장에서도 경쟁력을 갖춘 고효율·저비용 PEM 수전해 스택을 개발하고, 이를 기반으로 글로벌 그린수소 시장 진출을 본격화할 계획이다.하이스케이프는 현대자동차 연구소에서 각각 16년, 10년간 수소전기차용 스택 및 부품 기술을 개발하고 양산화에 성공한 경험을 보유한 이훈희 대표와 김용민 이사, 그리고 10년 이상 스타트업 분야에서 유망 기업을 발굴해 온 액셀러레이터 허제 이사가 친환경 기술 상용화라는 공통의 목표로 설립했다.주력 제품인 수전해 스택은 재생에너지로 생산한 전기를 활용해 물을 수소와 산소로 분리하는 장치로, 탄소 배출이 없는 그린수소 생산에 사용되는 핵심 설비다. 하이스케이프는 기존의 복잡한 스택 구조를 단순화하고 최적화된 제조 공정을 적용함으로써, 수전해 설비의 효율을 높이고 경제성을 확보하는 데 역량을 집중하고 있다.하이스케이프는 팁스 글로벌 트랙 수행과 더불어 글로벌 파트너십 구축에서도 가시적인 성과를 내고 있다.현재 하이스케이프는 소형 수전해 실증 프로젝트용 스택 시제품을 개발해 성능 평가를 준비 중이다. 팁스 과제 선정에 앞서 2024년 10월부터 12월까지 블리스바인벤처스, 한국사회투자, 슈미트로부터 시드 투자를 유치했으며, 현재는 대형 스택 개발과 설비 확충을 위한 시리즈 A 투자 유치를 준비하고 있다.하이스케이프는 팁스 글로벌 트랙을 통해 단순한 기술 개발을 넘어 제품화와 상용화에 성공함으로써, 수소 생산 플랜트용 대형 스택부터 온사이트(on-site) 소형 수소 생산 시스템까지 아우르는 통합 에너지 솔루션을 제공하고 기후 위기 대응에 실질적으로 기여한다는 목표로 개발에 매진하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com