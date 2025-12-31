[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 인공지능이 읽고 이해하는 문서 데이터 만드는 Document AI 전문 기업 ‘로민’

강지홍 로민 대표



비정형 문서를 AI가 즉시 활용 가능한 ‘인공지능 친화적(AI-Native) 데이터’로 전환

대표 아이템은 문서 처리 전 과정을 자동화하는 문서 AI 플랫폼 ‘텍스트스코프 스튜디오’

로민은 사람이 문서를 읽듯, AI가 문서를 정확히 읽고 안의 의미를 이해해 바로 활용할 수 있도록 돕는 Document AI 전문 기업이다. 강지홍 대표(41)가 2018년 5월에 설립했다.“세상의 데이터 중 약 80%가 비정형입니다. 이러한 비정형 문서를 AI가 즉시 활용 가능한 ‘인공지능 친화적(AI-Native) 데이터’로 전환합니다. 정제된 고품질 데이터는 기업 업무 전반에서 자동화와 의사결정의 정확도를 끌어올리고, 처리 속도와 비용 구조를 동시에 개선합니다.”대표 아이템은 문서 처리 전 과정을 자동화하는 문서 AI 플랫폼 ‘텍스트스코프 스튜디오(Textscope® Studio)’다. 문서를 읽고, 구조와 의미를 이해하고, 결과를 비즈니스에 즉시 활용하며, 사용자의 검수와 피드백을 곧바로 모델 학습에 반영하는 자가 학습형 구조를 갖다.핵심은 자체 개발한 고성능 AI OCR과 멀티모달 문서 이해 엔진이다. 인쇄체뿐 아니라 손글씨·타자체·저품질 스캔·촬영 이미지까지 정밀 인식하고, 표·도표·서식 레이아웃 등 비텍스트 요소까지 파싱해 100% 활용할 수 있는 구조화 데이터로 변환한다. NET·NEP·산업부 혁신 제품·우수 조달 제품 등 국내 주요 기술 인증을 보유하고 있어 신뢰성과 조달 적합성도 확보했다.기존의 Textscope® Studio 핵심 솔루션을 통합한 플랫폼 Textscope 2.0 출시를 앞두고 있다. VLM(Vision-Language Model) 기반 자가 학습 문서 AI 플랫폼인 Textscope 2.0은 시간이 지날수록 더 정밀해지는 모델을 제공한다. 표, 체크박스, 서명·도장, 색상·모양 등의 시각 정보까지 추출하며, 운영자의 검수 결과를 즉시 학습 데이터로 반영해 모델 성능을 스스로 개선한다.이를 통해 기업은 신규 문서 대응 속도, 정확도, 운영 효율성을 동시에 확보할 수 있다. 이 플랫폼은 온프레미스와 함께 SaaS로도 제공될 예정이며, NH농협은행에서 이미 PoC 사업을 진행 중이다. 강 대표는 “해당 내용이 보도 자료로 배포된 후 다양한 금융 기업들의 문의가 이어지고 있다”고 말했다.로민의 경쟁력은 첫 번째로 독보적인 기술력이다. 로민은 AI OCR, 자연어 처리(NLP), 딥러닝, 멀티모달 AI 등 다양한 인공지능 기술을 결합하여 문서의 텍스트, 이미지, 표, 레이아웃을 구조화된 'AI-Native 데이터'로 변환하는 플랫폼 '텍스트스코프 스튜디오(Textscope® Studio)'를 제공한다. 특히 저품질 및 저화질 이미지, 필기체, 타자체 등 인식하기 까다로운 문서에서도 국내 최고 수준의 정확도를 자랑하며, TTA 성능 검증을 통해 객관적으로 입증했다.둘째는 검증된 레퍼런스다. 교보생명·KB금융지주·KB국민카드·라이나생명·미래에셋증권·삼성증권 등 금융권과 특허청·우정사업본부·국가기록원·한국환경공단 등 기술 난도가 높은 금융권과 공공기관 레퍼런스 비율이 압도적으로 높다. 보험금 청구 심사 자동화, 카드 가맹점 심사 자동화 등 대용량·고정화가 환경에서 의미 있는 성과를 만들어왔다.셋째로 지속적인 기술 고도화와 제품 다변화다. 로민은 급변하는 AI 산업 환경에 대응해 기술을 고도화하고 제품군을 확장해 왔다. 특히 생성형 AI 시대를 맞아 모든 문서를 AI-Native 데이터로 전환하는 기술을 중심으로, 생성형 AI에 필수적인 문서 이해 엔진을 제공하는 플랫폼을 구축해 나가고 있다.이러한 기술 경쟁력의 중심에는 임비 최고기술책임자(CTO)가 있다. 그는 서울대학교에서 컴퓨터비전을 전공한 연구자이자 머신러닝 전문가로, 2017년에 발표한 초고해상도(Super-resolution)기술을 제안한 논문(‘Enhanced Deep Residual Networks for Single Image Super-Resolution’)의 제1저자다. 이 논문은 약 9,100 회 이상 인용된 초해상도 분야의 대표 연구(EDSR)로 평가받고 있으며, 임비 CTO는 이러한 연구 역량을 기반으로 VLM(Vision-Language Model) 기반의 문서 이해 기술 개발을 주도하고 있다. 그의 리더십 아래 로민은 AI-Native 문서 데이터 전환 기술 고도화를 통해 글로벌 수준의 기술 경쟁력을 강화하고 있다.마지막으로 우수한 인력 구성을 꼽을 수 있다. 로민은 현재 40명의 인력으로 구성되어 있으며, 연구개발 인력이 32명으로 전체 인력의 약 80%를 차지하는 AI 기술에 특화된 조직이다. 각 분야에서 전문성을 가진 팀원들과 함께 로민의 꿈을 현실로 만들어가고 있다.로민은 레퍼런스가 쌓이면서 인바운드 문의 비중이 높은 편이다. 강 대표는 “인바운드에만 의존하지 않고 시장 확장을 위해 파트너 생태계를 전략적으로 강화하고 있다”고 강조했다.“첫째, 영업 파트너 확장으로, 금융·공공·엔터프라이즈 SI, 솔루션 총판, CSP·MSP와의 제휴를 통해 커버리지를 빠르게 넓히고 있습니다. 현재 LIG시스템, 코오롱베니트 등 다양한 기업과 파트너십 체결을 확정했고, 공동 영업 프로세스 운영 등 전략적 협업을 진행하고 있습니다. 산업군별로 공공 조달, 금융 SI, 제조·물류 특화 파트너를 세그먼트해 파이프라인을 설계했습니다.”둘째, 클라우드 유통과 공동 마케팅을 강화하고 있다. 네이버 클라우드와 협업해 2025년 3분기 마켓플레이스 론칭을 준비 중이다. 마켓플레이스 리스팅, 크레딧 바우처, 공동 웨비나, 공동 레퍼런스 PR 등으로 신규 리드를 확보하고, CSP 채널의 검증 레이블을 통해 신뢰도를 높인다.셋째, 인바운드 성장 엔진을 강화할 예정이다. 로민 솔루션의 현장 성과를 사례형 콘텐츠로 제작하여 적극적인 언론 PR을 통해 신뢰성을 강화하고 있다.마지막으로 로민은 글로벌 협력 기회를 꾸준히 모색하고 있다. 현재 엔비디아의 스타트업 엘리트 프로그램인 NVIDIA Inception 회원사로서, 최신 GPU 기술과 AI 플랫폼을 활용한 공동 기술 교류 및 마케팅 협력이 가능하다. 또한 지난해 신한 스퀘어브릿지 글로벌 프로그램을 통해 TechCrunch Disrupt에 참석해 실리콘밸리에서 글로벌 VC 및 기업 고객에게 로민을 알릴 수 있었다. 이처럼 다양한 프로그램 참여를 통해 해외 파트너십 및 시장 진출 기반을 확대하고 있다.강 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “엔지니어로서 제품을 만들고 시장의 문제를 기술로 푸는 과정에 매력을 느꼈고, 삼성전자 재직 시 C-Lab 활동을 통해 창업을 결심했습니다. 2018년 설립 직후, 인공지능 챌린지에서 딥페이크 판별로 2위, 2019년 인공지능 R&D 그랜드 챌린지 OCR 트랙 1위 등 성과를 내며 장관상을 받았고, 이 과정에서 초기 자금을 확보했습니다. 이후 삼성화재 PoC를 계기로 문자인식이 실무에서 분류·의미 이해·정보 추출까지 확장되어야 한다는 니즈를 명확히 확인했고, 딥러닝 CV·NLP·멀티모달 AI를 통합한 Textscope Studio 개발에 본격 착수했습니다. 첫 고객인 KB국민카드 환경이 CPU 기반이었던 만큼, 모델 재설계와 최적화를 단기간에 수행하며 고객 환경 적응 역량을 내재화했습니다. 정부 과제·PoC·현장 매출로 현금흐름을 확보해 외부 투자 없이도 성장 궤도를 만들었습니다.”로민은 지금까지 외부 투자 없이 누적 매출 약 130억 원을 달성하며 국내 Document AI 1위 기업으로 성장했다. 강 대표는 기술과 사업성이 시장에서 검증되었다고 판단한다. 현재는 시리즈 A 라운드로 약 50억 원 투자를 유치 중이며, 조달 자금은 문서 특화 VLM 고도화, 제품 포트폴리오 다각화(온프레미스→SaaS 전환 가속), 글로벌 SaaS 진출, 파트너 채널 확장에 집중적으로 투입할 계획이다.창업 후 강 대표는 “가장 큰 보람은 고객의 체감 변화”라고 말했다. “우정사업본부는 창구에서 접수되는 수기 우편물·소포 접수 용지를 AI로 자동 처리해 인식률 95% 수준을 달성, 대기 시간과 반복 업무를 크게 줄였습니다. 흥국생명은 보험금 청구 심사가 평균 1~2일에서 10초대로 단축되었고, 교보생명은 접수부터 지급까지 시간이 4.8시간에서 2.4~2.7시간으로 절반가량 줄었습니다. 카드 심사업무에서는 신청서 원본·부가서류 자동 인식과 비교 검증으로 인력 투입 30% 절감, 대량 사업자등록증 검토 자동화(연 70~80만 건) 등 대규모 처리 효율 개선을 만들었습니다. 최근에는 NH농협은행과 함께 VLM 기반 자가 학습형 Textscope 2.0 실증을 진행하며, 사용자의 검수 결과가 곧바로 모델 학습 데이터로 반영되는 구조를 금융 실무에서 검증하고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “로민의 궁극적인 비전은 모든 문서 업무의 완전 자동화”라며 “단순히 정보를 추출하는 것을 넘어서, 문서를 읽고 이해하고 판단까지 하는 진정한 의미의 문서 AI 에이전트를 만들고자 한다”고 말했다.“앞서 이야기한 VLM 기반 자가 학습 문서 AI 플랫폼인 Textscope 2.0을 온프레미스와 동시에 클라우드 기반의 SaaS를 본격적으로 출시하면서 비즈니스 모델의 확장을 통해 로민의 제2의 도약을 준비하고 있습니다. 결국 로민의 Document AI 기술을 통해 전 세계 모든 기업이 복잡한 문서 업무에서 해방되어, 더 창의적이고 부가가치 높은 업무에 집중할 수 있는 세상을 만드는 것이 우리의 꿈입니다. 그런 의미 있는 성과와 사회적 기여를 이어갈 것입니다.”로민은 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com