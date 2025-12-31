[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 국내 넘어 북미로, AI 기반 약국 자동화 솔루션 개발 및 공급 ‘메딜리티’

박상언 메딜리티 대표



국내에서 검증된 AI 비전 기술로 글로벌 시장 확산

경쟁력은 '입증된 정확성'과 '현장에 대한 깊은 이해'

메딜리티는 AI 기술 혁신을 통해 전 세계 약국, 병원, 제약 산업 현장의 반복 업무를 혁신하는 B2B SaaS 기업이다. 박상언 대표(40)가 2020년 11월 설립했다.“약을 다루는 모든 전문가가 본질적인 가치인 환자 케어와 핵심 업무에 집중할 수 있도록 일하는 방식을 재정의합니다. 우리 솔루션은 매일 수십만 건의 조제 업무를 처리하고 있으며, 한국을 넘어 글로벌 시장으로 빠르게 확산하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘필아이(PillEye)’와 ‘파우치아이(PouchEye)’로, 약사의 조제 업무 효율과 정확성을 극대화하는 데 집중한다. 필아이(PillEye)는 자체 개발한 알고리즘 기반의 AI 비전 기술로 조제 과정에 필요한 알약을 즉시 인식하고 정확하게 계수한다.알약을 붓는 순간 AI가 읽기를 하여 99.999%의 정확도로 결과를 제공한다. 이를 통해 약사들이 매일 겪는 수작업의 불편함과 잠재적 오류 위험을 근본적으로 해결한다.파우치아이(PouchEye)는 조제된 파우치를 자동으로 검수하는 AI 비전 솔루션이다. 특히 미국 Long-Term Care(LTC) 시설이나 배달 전문 약국처럼 대량의 파우치를 조제하는 환경에서, 수기로 이뤄지던 부정확하고 비효율적인 검수 과정을 혁신한다.메딜리티의 경쟁력은 ‘입증된 정확성’과 ‘현장에 대한 깊은 이해’다. “첫째, AI 비전 기술은 전 세계 14만 명의 월간 활성 사용자(MAU)를 통해 그 정확성과 편의성이 검증되었습니다. 이는 수작업에서 발생하는 피로와 오류로부터 약사들을 해방하는 강력한 기술적 해자(Moat)입니다. 둘째, 직접 약국을 운영한 경험을 바탕으로 실제 약사들의 업무 흐름에 완벽하게 통합되는 솔루션을 설계했습니다. 단순히 기술을 제공하는 것을 넘어, 약사들의 ‘진짜 고충(Pain Point)’을 해결하는 것이 메딜리티의 차별화된 가치입니다.”박 대표는 제품의 효용성 자체가 최고의 마케팅이라고 믿고 있다. 실제로 초기 제품(PillEye Photo)은 별도의 마케팅 없이 매출의 98%가 약사님들의 입소문을 통해 발생했다. 미국 시장의 경우, 1단계로 독립 약국과 소형 체인에 집중하여 솔루션의 신뢰도를 입증하고, 2단계로 대형 리테일 체인 및 LTC 시장으로 확장하는 체계적인 GTM(Go-to-Market) 전략을 실행하고 있다. 특히 북미 시장에서는 소프트웨어뿐 아니라 Prism Kit, PillEye Station 등 하드웨어 패키지도 함께 출시하여, 약국 현장에 최적화된 턴키(turn-key) 솔루션을 제공하고 있다. 이를 통해 설치 편의성과 확장성을 높이고, 다양한 약국 환경에서 즉시 활용할 수 있도록 하고 있다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “약국을 직접 운영하며 약사들이 환자 케어라는 본질적인 가치에 집중하지 못하게 만드는 단순 반복 업무들이 너무나 많다는 것을 절감했습니다. 이 문제를 직접 해결해야겠다는 생각에 파이썬과 딥러닝을 독학했고, ML 엔지니어와의 협업을 통해 첫 제품인 필아이를 개발했습니다. 창업 초기에는 제가 직접 약국을 운영하며 생계를 유지하고 실제 현장에서 제품을 빠르게 테스트하며 고도화했습니다. 아르바이트 약사를 고용하여 시간을 확보하고 직접 개발에 참여했기에, 비교적 적은 자금으로 시작할 수 있었습니다.”메딜리티는 현재 빠른 성장세와 미국 시장 확장을 본격화하기 위해 내년 상반기를 목표로 시리즈 A 투자 유치를 계획하고 있다.창업 후 박 대표는 “우리 솔루션을 통해 약사들이 매일 반복하던 고된 작업에서 해방되어, 환자분들과 더 많이 소통하고 약사 본연의 업무에 집중하게 되었다는 피드백을 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “기술을 통해 현장의 전문가들에게 실질적인 도움을 주고, 약국의 문화를 긍정적으로 바꾸어 나가고 있다는 사실에 자부심을 느낀다”고 말했다.메딜리티는 약사 출신 창업가와, 풍부한 경험을 가진 글로벌 오퍼레이션 전문가, 헬스케어 분야의 영업 및 파트너십 전문가, 그리고 복잡한 현장의 문제를 기술로 해결하려는 강한 의지와 뛰어난 역량을 갖춘 엔지니어들이 모여 효과를 내고 있다. 또한, 미국 시장에서의 실행력과 현지 적합성을 강화하기 위해 글로벌 제약·리테일 분야에서 활동한 어드바이저 그룹과 긴밀히 협업하며 전략을 고도화하고 있다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “단기적으로는 한국과 미국 시장에서 조제 자동화 솔루션의 표준으로 자리매김하는 것이 목표”라며 “장기적으로는, 우리의 비전처럼 기술을 통해 전문가들이 반복 업무의 부담에서 벗어나 본연의 가치 있는 일에 집중하는 문화를 전 세계로 확산시키는 것이다. 이를 통해 약을 다루는 모든 전문가에게 가장 신뢰받는 글로벌 기술 파트너가 되고 싶다”고 말했다.메딜리티는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com