[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 현직 개원의가 설립한 디지털 헬스케어 혁신기업 ‘미라벨소프트’

박기호 미라벨소프트 대표



환자 중심의 의료정보 통합관리로 진료환경 효율화 선도

현장에서 시작된 혁신, 개원의가 만든 솔루션

미라벨소프트는 2019년 설립된 디지털 헬스케어 기업으로, 의료기관의 진료 환경 개선과 효율적인 환자 건강관리 서비스를 제공한다. 박기호 대표는 경기도 시흥시에서 마음속내과를 운영하는 현직 개원의로, 진료 현장에서 직접 경험한 불편을 해소하기 위해 회사를 창업했다. 다양한 전문 과목 개원의들이 주주로 참여해 현장 중심의 솔루션 개발에 주력하고 있다.박 대표는 창업 계기에 대해 구체적으로 설명했다. “개원한 지 9년 정도 지나 환자 수가 늘어나면서 다양한 행정적 업무 부담이 커졌습니다. 진료 환경도 복잡해지는데 전자차트나 PACS 업체들은 서비스 개선에 관심이 없어 환자 진료에 집중할 수 없는 상황까지 악화했습니다. 그래서 뜻이 맞는 의사 선후배들을 모아 환자 진료에 집중할 수 있는 의료 환경을 만들어 보고자 미라벨소프트를 창업하게 되었습니다.”창업 후 박 대표는 “가장 큰 보람은 진료 현장에서 실제로 변화를 체감할 때”라고 말했다. “케어포미 앱으로 환자들의 검사 결과가 모두 저장되고 건강 상태를 평가하기 쉬운 통계도 볼 수 있어 고혈압, 당뇨환자들에 대한 진료의 질이 획기적으로 높아졌습니다. 진료 시간은 오히려 단축되어 환자와 의료진이 모두 만족할 수 있는 서비스가 개발됐다는 생각이 들었을 때 가장 큰 보람을 느낍니다.”미라벨소프트의 대표 솔루션은 건강정보 통합관리와 손쉬운 교환이 가능한 의료정보시스템 ‘hDACS(health Data Archiving and Communication System)’다. hDACS는 현재 ‘MD팍스’라는 제품으로 판매되고 있고 의료기관과 환자 간 쌍방향 정보 공유가 가능한 모바일 건강관리 앱 ‘케어포미’와 헬스케어 플랫폼 ‘헬스케미’도 운영 중이다.헬스케미는 의료기관의 진료와 경영을 지원하고, 환자-의료기관, 의료기관-의료기관 간 건강 정보를 원활하게 공유할 수 있는 플랫폼이다. 디지털 헬스케어 서비스 확산의 핵심 과제인 손쉬운 건강정보 공유 문제를 해결하는 데 초점을 맞췄다.“디지털 헬스케어 서비스 확산에 가장 큰 어려움이 환자들의 디지털 리터러시를 극복하는 것과 환자의 다양한 디지털 건강관리 정보를 진료와 연계하는 것입니다. 헬스케미 플랫폼은 대표이사가 의료 현장에서 경험한 pain point를 명확히 해결해 주는 서비스를 제공하고 있습니다. 이를 통해 의료 현장에서 편리성과 효율성을 높였다는 긍정적인 평가를 받고 있습니다.”2024년 기준 수도권 신규 개원 내과와 가정의학과의 64%가 미라벨소프트의 서비스(MD팍스)를 사용하고 있으며, 현재 전국 1,000여 곳의 의료기관에서 이용 중이다. 특별한 마케팅 비용 지출 없이 전자차트 사용자 커뮤니티와 의료인 SNS를 통한 자연스러운 버즈 마케팅으로 서비스가 확산하고 있다. 전자차트 업체, 의료기기 업체, 개원 컨설팅 업체 등과의 협력을 통해서도 서비스 영역을 지속 확대하고 있다.미라벨소프트는 현재 환자의 건강 정보를 시계열 분석해 건강 변화를 파악하고 미래 건강관리 계획 수립을 돕는 ‘건강정보 시계열 분석 서비스’를 개발 중이다. 향후 건강 위험 예측 모델로 발전시킬 계획이다.“헬스케어는 단순히 판매하는 제품이 아니라 습관이 변화되어야 하는 서비스입니다. 디지털 헬스케어가 새로운 헬스케어 습관으로 성공하기 위해서는 의료진과 환자가 더 편리한 서비스로 받아들여져야 성공할 수 있습니다. 현재 고혈압 환자 7,000여 명, 당뇨 환자 2,300여 명의 환자가 새로운 디지털 헬스케어 서비스에 만족하고 있어 가능성은 충분히 확인되었다고 생각합니다. ‘헬스케미’ 플랫폼을 환자와 의료진이 함께하는 우리들의 헬스케어 서비스로 발전시키고 싶습니다.”미라벨소프트는 신용보증기금, 검체 수탁업체, 의사 주주들로부터 투자받았으며, 서비스 확대를 위한 시리즈A 투자 라운딩을 진행하고 있다.미라벨소프트는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com