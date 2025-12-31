[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 마이크로바이옴 기반의 차세대 생균치료제 개발하는 ‘바이오미’

윤상선 바이오미 대표



셀트리온과 공동으로 개발 중인 항생제 내성 세균 감염 치료제 BM111 개발 중

환자 치료뿐 아니라 질환 예방까지 아우르는 새로운 패러다임을 제시하는 것이 목표

바이오미는 연세대학교 의과대학 교원창업으로 설립된 바이오테크 기업으로, 마이크로바이옴 기반의 차세대 생균치료제(Live Biotherapeutic Products, LBP)를 개발하는 기업이다. 윤상선 대표(54)가 2020년 11월에 설립했다."현재 희귀질환, 심혈관질환, 항생제 내성 감염 등 다양한 적응증을 대상으로 한 파이프라인을 보유하고 있으며, 임상 진입을 목표로 활발히 연구개발을 진행 중입니다. 또한 전국 35개 이상의 병원 네트워크와 협력하여 분변이식(Fecal Microbiota Transplantation, FMT) 임상 경험을 축적해 왔으며, 이를 기반으로 한 정밀하고 안전한 미생물 치료제 개발 플랫폼을 구축하고 있습니다. 바이오미는 마이크로바이옴 치료제를 통해 환자 중심의 혁신적인 치료 솔루션을 제공하고, 글로벌 시장을 선도하는 기업으로 성장하는 것을 목표로 하고 있습니다."바이오미는 현재 세 가지 주요 파이프라인을 중심으로 연구개발을 진행하고 있다. 첫째, BM111은 셀트리온과 공동으로 개발 중인 항생제 내성 세균 감염 치료제다. 기존 항생제가 듣지 않는 다제내성균(VRE, CPE 등)에 대응하기 위한 새로운 치료제 후보이며, 최근 세브란스병원 임상연구윤리위원회(IRB)의 승인을 받아 올해 안으로 임상시험에 착수할 예정이다. 이는 전통적 항생제 치료를 대체할 수 있는 새로운 옵션이 될 것으로 기대한다.둘째, BM109는 인체 장내에서 생성되는 해로운 대사산물인 트라이메틸아민(Trimethylamine, TMA)을 분해하는 기전을 가진 마이크로바이옴 치료제다. 국가신약개발사업(KDDF) 비임상 트랙에 선정되어 미국 FDA 임상시험계획(IND) 제출을 준비하고 있으며, 올해 5월에는 희귀질환인 트라이메틸아민뇨증(TMAU) 치료제로 FDA 희귀의약품 지정(Orphan Drug Designation, ODD)을 받았다. 우선 TMAU 환자를 대상으로 임상을 시작한 후, 심혈관질환 치료제로 적응증을 확장할 계획이며, 이를 위해 올 여름에는 스케일업 팁스 과제에도 선정되었다.셋째, BM107은 건강기능식품으로 개발 중인 파이프라인이다. 장내에서 중요한 대사산물인 부티레이트(butyrate)를 증강하는 원리를 기반으로 하며, 인지기능 개선, 항비만, 항염증 효과를 동시에 기대할 수 있는 다중 타깃 건강기능식품으로 개발하고 있다.바이오미는 이처럼 혁신적인 마이크로바이옴 치료제와 기능성 소재를 통해, 환자 치료뿐 아니라 질환 예방까지 아우르는 새로운 패러다임을 제시하고자 한다.바이오미의 가장 큰 경쟁력은 기전(MOA, Mode of Action) 기반으로 분변유래 미생물을 선별하는 독창적인 기술력에 있다. 바이오미는 특정 미생물이 인체에 어떤 기능을 수행하는지를 단순히 관찰하는 수준을 넘어, 먼저 치료 효과와 직결된 대사산물(예: TMA, Butyrate 등)을 타깃으로 설정하고, 이를 분해하거나 생산할 수 있는 미생물을 기능 기반으로 스크리닝하여 선별한다.예를 들어, BM109는 인체에 해로운 대사산물인 TMA(Trimethylamine)를 분해하는 능력을 가진 균주를 기능 중심으로 선별한 결과이며, BM107은 장 건강 및 대사 항상성에 중요한 역할을 하는 부티레이트(butyrate)를 생성하는 균주를 찾아 개발한 것이다. 이처럼 '분자 기전 , 균주 발굴, 치료제 개발'로 이어지는 전략은, 단순히 우연히 발견된 균주에 의존하는 기존 접근법과 차별화되는 바이오미만의 강점이다.또한, BM109와 BM107은 단일 균주(single strain) 기반 치료제라는 점도 중요한 경쟁력이다. 이는 다중 균주 조합에 비해 생산공정과 품질관리(CMC)가 훨씬 단순하고 재현성이 높아, 대량 생산과 글로벌 규제기관의 허가 과정에서도 유리하다. 즉, 과학적 기전의 명확성과 더불어 제조 용이성까지 확보한 것이 바이오미 파이프라인의 큰 장점이다.바이오미는 무엇보다 글로벌 진출에 진심을 다하고 있다. 먼저, BM109는 미국 FDA IND 승인을 거쳐 임상시험을 미국에서 직접 진행할 계획이다. 특히 희귀질환인 TMAU 치료제로 임상을 시작한 뒤, 심혈관질환으로 적응증을 확장하는 전략도 미국에서 이어갈 예정이다. 이를 위해 올해 여름, 미국 메릴랜드에 SomaCure Therapeutics라는 현지 법인을 설립하여 임상과 사업화를 현지에서 밀착 지원할 수 있는 기반을 마련했다.또한, BM107은 글로벌 건강기능식품 시장 진출을 목표로 하고 있다. 현재 태국의 한 파트너사와 아세안 지역 판권 이전 및 공동 사업화 방안에 대해 협의를 시작했으며, 이를 통해 동남아시아 시장 진출을 본격화할 계획이다.이처럼 바이오미는 한국을 넘어 미국과 아시아 시장을 잇는 양방향 글로벌 전략을 통해, 파이프라인의 임상개발과 사업화를 동시에 추진하고 있다.윤 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "연세대학교 의과대학에서 다년간 마이크로바이옴 연구를 이어오며 축적된 연구 성과를 실제 환자 치료제로 사업화할 수 있겠다는 확신을 가지게 되었습니다. 이러한 신념을 바탕으로 교원창업 형태로 ㈜바이오미를 설립하게 되었습니다."초기 자금은 연세의료원 교원창업 지원 프로그램과 정부의 창업 지원 사업을 통해 마련하였으며, 특히 스케일업 파트너스의 초기 및 후속 투자가 결정적인 도움이 되어 회사가 안정적으로 성장할 수 있는 기반을 다질 수 있었다. 이후 국가 연구 과제와 민간 투자를 연계하여 파이프라인을 본격적으로 확장해 나가고 있다.바이오미는 2025년 6월, 시리즈 A 펀딩을 성공적으로 마무리했다. 이를 통해 글로벌 임상 진입을 위한 기반을 마련했으며, 본격적인 임상시험이 진행되는 내년에는 시리즈 B 투자 유치를 계획하고 있다. 또한 바이오미는 민간 투자뿐 아니라 다양한 공적 지원 프로그램을 통해 연구개발 역량을 강화해 왔다. 국가신약개발사업단(KDDF)의 비임상 트랙 선정, 셀트리온 오픈이노베이션 프로그램, 스케일업 팁스(Scale-up TIPS), 그리고 창업도약패키지 등 국내외 주요 지원 사업에 참여하며, 파이프라인 개발 속도를 가속화하고 있다.창업 후 윤 대표는 "가장 큰 보람은 실험실에서 진행되던 기초 연구가 이제는 임상시험을 준비하며 실제 환자 치료로 연결될 수 있는 수준까지 확장되었다는 점"이라며 "과거에는 논문과 학문적 성과에 머물렀던 연구가, 이제는 환자에게 직접적인 도움을 줄 수 있는 치료제로 발전하고 있다는 사실이 큰 의미로 다가온다"고 말했다."또한 연구자 개인의 성과가 아닌, 회사라는 형태로 전문 인력들과 함께 하나의 목표를 향해 나아가는 과정 자체가 매우 값진 경험입니다. 특히 임상 진입을 앞두고 규제, CMC, 비임상 등 다양한 분야의 전문가들과 협력하며 연구를 넘어서 환자 중심의 치료제 개발을 실현할 수 있다는 점에서 큰 보람을 느끼고 있습니다."바이오미는 현재 약 14명 규모의 팀으로 운영되고 있으며, 크게 연구본부(Research Division), 개발본부(Development Division), 그리고 경영·대외협력 부문으로 나뉘어 있다.연구본부는 마이크로바이옴 기초연구와 파이프라인 발굴을 담당하며, 분자생물학, 면역학, 미생물학 등 다양한 전문성을 가진 연구원들로 구성되어 있다. 개발본부는 전임상, CMC, 규제 대응 등 실제 치료제 개발 단계에 필요한 업무를 맡고 있으며, 임상 진입 준비를 주도하고 있습니다. 또한 경영 및 대외협력 부문은 투자, 파트너십, 글로벌 사업 확장을 담당하며, 회사의 전략적 성장에 기여하고 있다. 특히 최근에는 규제, 임상, 사업 개발 분야의 전문가들이 합류하면서, 단순 연구 중심을 넘어 글로벌 임상 및 사업화까지 연결될 수 있는 전주기적 역량을 갖춘 팀으로 성장하고 있다.앞으로의 계획에 대해 윤 대표는 "바이오미는 단기적으로는 현재 진행 중인 BM111, BM109 파이프라인의 임상 진입을 차질 없이 수행하는 것을 최우선 과제로 삼고 있다"며 "BM