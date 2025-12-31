[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 복리후생 운영·관리 솔루션 ‘워크드(Worked)’를 제공하는 기업 ‘샐러리파이’

박지운 샐러리파이 대표
기업의 모든 복지를 한 곳에서 손쉽게 관리할 수 있는 시스템을 제공
직원과 회사 사이의 업무를 통합 연결하는 ‘직원 센터(Employee Center)’로 진화 중
대표 아이템은 복리후생 운영·관리 솔루션 ‘워크드(Worked)’다. 워크드의 차별점은 복지를 기업의 성장 전략으로 바라본다는 점이다. 워크드를 이용하는 고객은 복지의 모든 영역을 데이터화하여 예산을 효율적으로 관리하고, 올바른 의사결정을 내릴 수 있다.
“복지는 인건비의 15% 이상을 차지하는 큰 비용입니다. 그리고 한번 도입하면 바꾸기 어렵죠. 효과는 급격히 떨어지고요. 단순히 직원이 좋아하니까 도입하는게 아니라 회사의 목표 달성을 지원하는 도구가 되어야 합니다.”
박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “사회생활을 해오면서 조금 더 적극적으로 세상에 의미있는 기여를 하고 싶다는 생각이 들었습니다. 그중에서도 스타트업의 창업 형태가 가장 효율적이라는 생각이 들어서 시작했습니다. 초기 자금은 개인 자금과 시드 투자로 마련하였습니다.”
창업 후 박 대표는 “고객이 비용을 지급하며 계속 써주는 순간 가장 큰 보람을 느낀다”며 “매출 이상의 의미로 ‘실제 현장에서 문제를 줄였고 가치가 있었다’는 증거이기 때문”이라고 말했다.
앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “기업의 모든 활동은 결국 사업에 도움이 되어야 한다. 워크드는 복지를 넘어, 직원과 회사 사이에서 반복적으로 일어나는 업무를 하나로 연결해 직원 센터의 역할을 하고, 성장하는 기업이라면 반드시 갖춰야 할 표준 솔루션이 되는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.
샐러리파이는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.
설립일 : 2022년 5월
주요사업 : 기업을 위한 엔터프라이즈 IT 솔루션 제공
성과 : 대기업·코스피·코스닥등 고객 보유, 팁스(TIPS) 연구개발 사업 선정
이진호 기자 jinho2323@hankyung.com
