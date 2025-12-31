권정식, 최영현 스쿼드엑스 대표



-AI 기반 B2B SaaS 솔루션 BrixPlus, AI 콘텐츠 제작 BrixStudio, AI 초개인화 디지털 마케팅 BrixADS의 3가지 사업모델을 전개

(왼쪽부터) 권정식 대표, 최영현 대표, 박성진 이사

스쿼드엑스는 2022년 2월 권정식, 최영현 공동대표가 설립한 회사로 AI 기반 B2B SaaS 솔루션 BrixPlus, AI 콘텐츠 제작 BrixStudio, AI 초개인화 디지털 마케팅 BrixADS의 3가지 사업모델을 전개하고 있으며, 창업 초기의 미디어커머스 사업 컨셉을 확장해 AI 미디어 애드테크 기업으로 진화를 모색하고 있다.“스쿼드엑스는 2022년 2월 미디어커머스 기업으로 설립되었고, 당시에는 미디어커머스의 중심이 라이브커머스였고, 숏폼커머스가 새로운 트렌드로 등장하던 시기였습니다. 시장 흐름에 맞춰 스쿼드엑스의 초기 사업모델은 기업들의 자사몰에 라이브커머스, 숏폼커머스를 구현할 수 있도록 하는 미디어커머스 B2B SaaS 솔루션 BrixPlus와 라이브커머스 방송, 숏폼 콘텐츠를 제작하는 BrixStudio였습니다. 이후 2023년부터 AI 트렌드가 등장하면서 스쿼드엑스도 빠르게 대응을 시작하였고, BrixPlus와 BrixStudio사업에 본격적으로 AI를 적용하였습니다.”BrixPlus는 온라인몰에서 숏폼을 통한 구매전환율을 높일 수 있도록 AI 기반 빅데이터 분석을 통해 개인화 콘텐츠 추천 기능을 적용했다. BrixStudio는 AI 솔루션을 활용하여 AI 숏폼 콘텐츠를 쉽고, 빠르고, 저렴한 비용으로 제작한다. 네이버 지식백과 텍스트 정보를 숏폼 동영상으로 제공하는 등 2,500여편의 AI 숏폼을 제작해 다양한 기업들에 제공한 바 있다. 또한 2024년부터는 AI 기반 디지털 마케팅 사업 BrixAds를 본격화했다. BrixAds 초개인화 디지털 마케팅을 통해 라이브커머스 방송과 숏폼 콘텐츠를 구매 니즈가 높은 소비자들에게 타겟팅함으로써 기존보다 구매전환율을 높일 수 있도록 하고 있다.“시장 초기의 미디어커머스 B2B SaaS 솔루션은 기업들의 온라인 스토어에 라이브커머스, 숏폼 동영상을 구현할 수 있도록 미디어 플레이어와 백엔드 인프라를 제공하는 형태였습니다. 주로 리워드형 광고 매체를 활용하여 라이브커머스 시청자 집객을 시도하여 온라인 스토어의 소비자 유입 효과는 있었으나 실제 구매전환율이 매우 낮다는 한계가 있었습니다.” (권정식 대표)권 대표는 “기업들이 미디어커머스를 도입하기 위해서는 솔루션 도입, 콘텐츠 제작, 마케팅을 위한 리소스와 비용을 투입하여 수행해야 하는데, 기존의 동영상 플레이어 중심 SaaS와 리워드형 마케팅 방식의 낮은 구매 전환 성과로는 미디어커머스 방식을 지속적으로 진행하기 어렵다”며 “특히 빠르게 소비되는 숏폼 중심의 미디어커머스는 지속적인 콘텐츠 생산, 유통, 바이럴 실행 등 막대한 리소스와 비용이 요구된다”고 말했다.이에 스쿼드엑스는 사업별 시장경쟁력 확보를 위해 많은 시도를 진행해왔고, 다양한 성과로 증명되고 있다. 먼저 BrixPlus솔루션 사업은 초기의 온라인스토어의 동영상 노출 중심의 기능에서 확장하여 기업들의 동영상 마케팅 과정에서의 콘텐츠 생성, 편집, 유통, 관리, 타겟팅, 분석 등 콘텐츠 전반을 관리 통합 솔루션으로 설계를 확장하고 있으며 국내 대기업 홈쇼핑사, 방송사, 엔터사 등 다양한 기업의 컨설팅을 진행하고 있다.BrixStudio 콘텐츠 제작 사업은 지난 4월 런칭한 AI 기반 광고 소재 생성 솔루션 Brix Clip을 활용하여 숏폼 광고소재 제작의 파격적인 효율화 선보이고 있다. 또한 창업도약패키지 지원사업을 통해 다양한 기업들과 A/B 테스트를 효율적으로 운영하고, 구매 전환 성과를 극대화하는 데 큰 도움이 될 것으로 기대한다.“본 사업의 하나로 보건산업진흥원 및 교보생명과 협업하여, AI 기반으로 영상 광고 소재를 자동화하여 생성하는 솔루션으로 디지털 마케팅 효율화 프로젝트를 함께 추진 중입니다. 이러한 협업은 스쿼드엑스 같은 스타트업에게는 산업 간 연계를 통한 실질적인 시장 확장 가능성을 진단하고 실무 활용성을 검증할 좋은 기회입니다. 초기 단계의 POC를 통해 실제 기업들이 활용할 수 있는 수준으로 AI 마케팅 콘텐츠 자동화 생성하기 위하여 지속적인 개선 작업을 통해 시장을 선점해 나가고자 합니다.” (최영현 대표)마지막으로 BrixAds는 기존 리워드형 광고 매체를 활용하는 마케팅의 한계를 넘어서기 위하여 구매 전환 중심의 마케팅 Funnel구조를 설계했다. 실제로 다양한 기업들의 마케팅에 적용하여 성공적인 구매전환 성과를 보인다. 또한 유튜브, 인스타그램 등 외부 플랫폼 및 인플루언서를 활용한 콘텐츠 전략을 통해, 콘텐츠 활용에서 실질적인 구매 성과까지 성공적으로 연결되는 성과를 보이고 있다.“이러한 스쿼드엑스의 시장 경쟁력 확보는 매우 빠르게 변화하는 미디어 시장에 도입할 수 있는 새로운 방식에 대한 다양한 가설 설정과 검증 과정을 끊임없이 반복함으로써 가능했습니다. 그리고 스쿼드엑스의 주요 멤버들이 CJ ENM, 삼성전자, 카카오 등 국내 미디어 업계에서 20년 이상의 경력자들로 구성되어 요즘처럼 빠르게 변화하는 시장에 대응하여 미디어와 커머스를 융합하는 최적의 해결책을 시장에 제시할 수 있었다고 생각됩니다.” (권정식 대표)현재 스쿼드엑스는 국내 90여개 클라이언트 기업을 대상으로 서비스를 제공하고 있다. 기존에는 스쿼드엑스의 3가지 사업 BrixPlus, BrixStudio, BrixAds 중 기업별 니즈에 따라 각각의 서비스를 제공하고 있지만 최근에는 3가지 모두를 제공받는 기업이 빠르게 증가하고 있다. 이는 스쿼드엑스만의 Up-Sales 전략을 통해 가능했다.“성공적인 미디어커머스 진행을 위해서는 솔루션, 콘텐츠 제작, 디지털 마케팅의 유기적인 운영이 필수입니다. 하지만 대부분의 경쟁사는 아직 3가지 사업 모델을 완성도 높게 구현하지 못하고 있습니다. 이러한 시장 상황에서 스쿼드엑스는 미디어커머스를 위한 완성형 3가지 서비스를 제공하고, 실제 클라이언트 기업의 성공적인 매출 성과를 보입니다. 이러한 성공 사례가 또 다른 클라이언트 기업 유치로 이어지고 있습니다.”그 외에도 리셀러 파트너쉽, 화이트 레이블링 등 클라이언트 확장 가능한 전방위 전략을 통해 빠르게 클라이언트 세일즈를 전개하고 있다.“스쿼드엑스의 가장 경쟁력 있는 미디어 테크 기술력을 기반으로 솔루션 기능, 안정성, 온보딩 기술지원 등 에서 높은 클라이언트 기업 만족도를 이끌어내며 시장의 신뢰를 얻고 있다는 점에서 매우 긍정적인 시장 평가받고 있습니다.” (최영현 대표)스쿼드엑스는 본격적인 해외 진출을 위해 2025년 4월 스쿼드엑스 싱가포르 지사를 설립했다. 6월에는 현지 클라이언트 기업 신규 세일즈를 위해 싱가포르 현지 세미나를 개최하여 네트워크를 확장하고 본격적인 글로벌 파트너십 및 세일즈 확대를 준비 중이다.“해외 시장에서는 단순 솔루션만으로는 경쟁력을 확보하기 어렵다고 판단하고 있습니다. AI기반의 콘텐츠 공급과 솔루션을 패키지 형태 제공하여 글로벌 시장에서도 성과를 낼 수 있도록 준비하고 있습니다.” (권정식 대표)스쿼드엑스는 2022년 카테노이드, 가우스 캐피탈로부터 10억원의 Seed 투자와 2023년에는 KB인베스트먼트, IBK기업은행, AC패스파인더, 씨엔티테크로부터 14억원의 시리즈 Pre-A 투자로 총 24억원의 누적투자를 유치한 바 있다. 현재까지 투자 유치를 기반으로 다양한 사업 전개를 통해 2025년 8월 말 현재 이미 전년 대비 3배 이상의 매출을 기록하고 있다. 이러한 사업 성과를 바탕으로 2026년 상반기에는 본격적인 시리즈 A 투자 유치를 계획하고 있다. 시리즈 A 투자 유치를 통해서는 B2B SaaS, 콘텐츠 제작, 디지털 마케팅의 전 영역을 아우르는 통합 미디어 애드테크 플랫폼 구축과 본격적인 글로벌 시장 진출을 본격화할 계획이다.스쿼드엑스의 주요 멤버들은 CJ ENM, 삼성전자, 카카오 출신 20년 이상의 경력자로 국내 미디어 테크와 콘텐츠 제작, 마케팅 영역에서 Top tier 수준의 경쟁력을 자부하고 있다.“창업 후 사업별 핵심 멤버들은 교체 없이 유지되고 있어서 견고한 조직력과 팀워크를 자랑합니다. 그리고 최근에는 23년간 CJ ENM 정보 전략 총괄 실무를 담당해 온 박성진 CSO가 합류하면서 콘텐츠 생성, 편집, 유통, 관리, 타겟팅, 분석 등의 동영상 콘텐츠 운영 전 과정을 아우르는 통합 미디어 애드 테크 플랫폼 준비를 본격화하고 있습니다. 현재 스쿼드엑스는 총 21명으로 구성되어 있으며, 플랫폼 기획, 개발, QA, 디자인, 비즈니스 AM, AI PD, 디지털 마케팅 등 다양한 직무의 전문 인력이 팀웍을 맞춰 나가고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 권 대표는 “국내외 경제 및 미디어 업계 상황이 급변하고 있으며, 특히 AI 기술의 혁신이 콘텐츠 생성 및 품질에 큰 영향을 미치고 있다”며 “스쿼드엑스는 가성비 있는 콘텐츠를 빠르게 제작하고 효율적으로 유통하며 실질적인 구매 전환에 기여할 수 있는 AI 기반 미디어 애드테크 기업의 대표 사례가 되는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.스쿼드엑스는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com