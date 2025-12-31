[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] AI 기반 수술환자 모니터링 디바이스를 개발하는 ‘시그널하우스’

김성훈 시그널하우스 대표



김 대표 서울아산병원 마취통증의학과에 20년간 재직 중

심폐음 모니터링 및 위험도 예측 솔루션 임상시험 중

시그널하우스는 환자 안전 강화를 위한 AI 기반 수술환자 모니터링 디바이스를 개발하는 기업이다. 김성훈 대표(47)가 2021년 2월 설립했다.

“서울아산병원 마취통증의학과에 20년간 재직 중으로, 시그널하우스는 설립 4년차 교수창업 기업입니다. 회사에서는 그간 축적된 임상경험과 연구개발 역량을 바탕으로 환자 안전 강화를 위한 AI 기반 수술환자 모니터링 디바이스를 개발하고 있습니다. 지난해 식약처 탐색임상시험 성료 및 팁스투자 유치를 진행하였으며 올해 하반기 확증임상 시험을 앞두고 있습니다.”

대표 아이템은 인공지능기반 수술환자 안전 강화 모니터링 디바이스다. 현재 임상시험 중인 제품은 심폐음 모니터링 및 위험도 예측 솔루션이며, 후속 개발 예정으로 4개 제품군 10개 파이프라인을 보유하고 있다. 서울아산병원 임상연구팀에서 발굴한 초기 알고리즘을 기술이전 하여 시그널하우스가 고도화 및 제품화 진행 중이다.

“수술 후 환자안전사고를 예방하기 위한 기존 방법들은 의료진의 노동력에 의존하기 때문에 의료종사자의 피로와 탈진의 주요 원인이 됩니다. 또한 수술 마취 후 발생하는 합병증의 대처와 회복 과정에 매우 큰 사회경제적 부담으로 이어집니다. 우리 아이템인 인공지능 기반의 환자 안전 강화 솔루션은 의료진의 워크플로우를 개선해 부담을 덜고 환자의 진료 여정에서 사각지대 없이 안심하고 수술을 받을 수 있는 환경을 제공합니다.”

시그널하우스 제품의 경쟁력은 임상에서 미충족 수요를 반영해 개발하였기 때문에 현장에서 실제로 필요로 하는 제품이라는 점이다. 의료 스타트업에서 개발된 제품의 경우 기술 수준은 매우 높은데 (State of the Art, SOTA) 막상 현장에서는 받아들여지지 못하는 경우도 종종 발생한다. 또는 식약처 인허가 과정이나 보험수가 등재 과정에서 규제 당국을 설득하지 못하여 좌절하는 경우도 있다. 김 대표는 이러한 문제 인식을 가지고 개발 초기부터 사용자의 의견을 충실히 반영하고 규제 당국과 활발한 의사소통으로 이러한 문제를 풀어가고자 한다.

“전문의 처방이 필요한 의료기기이다 보니, 학회 차원에서 관심과 호응이 있어야 한다고 생각합니다. 우선은 학술적으로 본 장비가 유의미한 임상적 결과를 도출해야 하고 실제 현장에서 효용성 있는 가치를 제공할 수 있어야 최종적으로 사용자의 선택을 받을 수 있습니다. 따라서 당사 개발 제품에 대한 임상연구와 함께 학술 세미나를 진행하고 있으며 제품 출시 이후에 본격적인 마케팅을 추진할 계획입니다.”

김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “마취과 의사로 20년간 대학병원에 근무하면서 진료 현장에서의 미충족 의료 수요에 대한 갈증은 늘 갖고 있었습니다. 그리고 5년간 수술장 환자 안전 담당 교수를 수행하면서 수술 마취 과정의 전반에서 발생하는 환자안전사고의 심각성을 인지하고 이를 예방하기 위해 노력했습니다. 최근 IT 기술이 발전하면서 기존 환자 안전 관리방식을 개선할 수 있다고 생각해 창업에 도전하게 되었습니다. 초기 창업 자금은 개인적으로 모은 자금과 모기업(아산사회복지재단)의 지분투자로 도움을 받았습니다. 초반에는 중기청, 보산진 등의 R&D사업화 과제에 선정되어 일부 개발비를 충당할 수 있었습니다. 지난해 팁스 투자를 유치하였으며 내년 하반기 후속 투자를 진행할 예정입니다. 작년부터 EMR연동 서비스를 런칭해 6개 고객사를 확보했고 매출 규모가 아직 크지는 않지만 조금씩 성장하고 있습니다. 현재 임상시험 중인 제품군이 출시되면 본격적으로 성장할 수 있을 것으로 보입니다.”

창업 후 김 대표는 “진료 현장에서의 답답한 부분을 직접 해결하는 과정에서 매우 큰 보람을 느낀다”고 말했다.

시그널하우스는 현재 대표자 포함 10명의 직원이 근무하고 있다. 주요 부서로 개발팀, 인허가팀, 연구팀으로 구성되어 있다. 개발팀에서는 제품개발, UI디자인, AI모델탑재 등을 진행하며, 인허가팀에서는 전기적시험검사 및 식약처 인허가 취득 절차 진행을 담당한다. 연구팀에서는 병원 데이터 기반의 임상시험 설계, AI모델개발, 검증 등을 담당하고 있으며 울산의대 소속 연구팀과 협력연구를 수행하고 있다.

앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “현재 진행 중인 식약처 확증 임상 시험 2건을 성공적으로 수행하는 것이 가장 중요한 목표”라며 “여기에 향후 1년간 모든 리소스를 집중할 것”이라고 말했다.

“현재 준비 중인 4개 제품군 10개 파이프라인에 대해서도 차근차근 개발을 진행해서 마취과 영역에서 임상적 가치가 있고 제대로 만든 국산 의료기기로 평가받고 싶습니다.”

시그널하우스는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.

설립일 : 2021년 2월

주요사업 : 인공지능기반 환자안전강화 솔루션 개발

성과 : 서울아산병원 산학협력기업 입주(2021), GMP인증(2022) 기업부설연구소 설립(2023) 팁스투자 유치(2024), 아산생명과학연구소 코어퍼실리티사업 참여(2024)



이진호 기자 jinho2323@hankyung.com