[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] AI 기반 소화기내시경 진단 보조 소프트웨어 ENAD(에나드) 개발한 ‘아이넥스코퍼레이션’

이항재 아이넥스코퍼레이션 대표



위·대장내시경 검사 중 실시간으로 병변 검출 및 진단

의료진의 빠르고 정확한 판단을 보조하는 AI 소프트웨어 의료기기 개발

아이넥스코퍼레이션은 의료진의 진단 정확도를 높이고 환자의 생명을 구하는 기술을 연구하는 의료 인공지능(AI) 솔루션 전문 기업이다. AI 기반 소화기내시경 진단보조 소프트웨어 ENAD(에나드)를 개발 및 보급하며 내시경 진단의 새로운 패러다임을 제시하고, 내시경 AI 분야에서 글로벌 시장을 선도하고 있다. 2019년 11월에 설립됐다.이항재 아이넥스 대표(42)는 전문경영인을 목표로 커리어를 설계해 온 글로벌 비즈니스 전문가로서, 탁월한 전략적 사고와 실행력을 바탕으로 다양한 산업에서 변화를 이끌어왔다.커리어의 출발점은 삼일회계법인 Deal 본부로, M&A 자문, 기업가치 평가, 구조조정 등 고도의 재무 분석 역량이 요구되는 프로젝트를 수행하며 견고한 재무적 통찰력과 경영 기획 역량을 쌓았다. 이후 글로벌 비즈니스 전반에 대한 이해와 전문성을 확장하기 위해 영원무역으로 자리를 옮겨, 각국 지사의 경영 진단 및 수익성 개선 프로젝트를 총괄했다. 이를 통해 다양한 국가의 산업 구조와 경영 환경에 대한 깊은 인사이트를 축적함과 동시에, 글로벌 경영 체계의 최적화와 조직 운영 효율화를 실현할 수 있는 역량을 확립했다.“IMM PE의 포트폴리오 화장품 기업인 에이블씨엔씨에서 전략기획본부장으로 재직하며, 기업의 전사적 전략 수립과 신사업 개발, 인수합병(M&A), 구조조정 등 핵심 과제를 총괄했습니다.그 과정에서 기업 가치 제고와 사업 포트폴리오 재편을 주도하며, 복잡한 경영 과제를 해결하는 전략적 통찰력과 실행력을 동시에 입증했습니다. 특히 재무적 분석력과 실행 중심의 리더십을 결합하여 기업의 중장기 성장 로드맵을 설계하고 이를 실제 성과로 연결하는 ‘실행형 전략가’로 평가받고 있습니다.”이 대표는 “아이넥스의 사명은 ‘AI for new medical experience(새로운 의료 경험을 위한 인공지능)’의 약자”라며 “환자와 의료진 모두를 위한 혁신적인 AI 솔루션을 제공하는 기업이 되고자 한다”고 소개했다.대표 아이템은 ENAD로, 위·대장내시경 검사 중 실시간으로 병변을 검출하고 화면에 표시해 의료진의 빠르고 정확한 판단을 보조하는 AI 소프트웨어 의료기기다. 내시경검사 시 놓치는 병변 없이 더 정확하게 검사할 수 있도록 도움을 주는 제품으로, 서울대학교병원과 4년간의 공동연구를 통해 개발에 성공했다.세부적으로 AI 위내시경 병변 검출 솔루션 ENAD CAD-G(에나드 캐드지)와 AI 대장내시경 병변 검출·진단 보조 솔루션 ENAD CADe(에나드 캐드이)·ENAD CADx(에나드 캐드엑스)로 구분된다. 2025년 4월 실시간으로 검출한 병변의 유형별 진단 결과를 표시해주는 AI 기반 진단보조 소프트웨어 ENAD CADx(에나드 캐드엑스)가 제95호 혁신 의료기기로 지정되었으며, 7월에는 인허가(3등급)를 획득했다. 최근에는 대장내시경 AI 분야 최초로 혁신 의료기기 통합 심사까지 통과해 수가 심사 절차에 진입했다.AI 내시경 영상 분석의 핵심 경쟁력은 결국 데이터의 양과 질에 달려 있다. ENAD는 고품질의 원천 데이터베이스를 기반으로 학습되어, 보다 정밀하고 정확한 검사가 가능하다. 특히 백색광(WLI)과 영상증강 모드(NBI 등)에서 다양한 종류·형태·크기의 병변 데이터를 전향적으로 수집하여 실제 임상 환경에 최적화된 성능을 확보했다. 또한 ENAD는 광범위한 호환성을 갖추고 있어, 올림푸스(Olympus), 후지필름(Fujifilm), 펜탁스(Pentax) 등 주요 내시경 제조사의 다양한 기종에서도 소프트웨어 설치만으로 바로 사용이 가능하다.“소화기 내시경 AI 소프트웨어 개발에서 가장 어려운 점은 정지 영상이 아닌 실시간 동영상 기반 분석을 구현하는 것입니다. ENAD는 이러한 기술적 난관을 극복하여, 빠르고 정확한 실시간 분석 및 결과 제공이 가능한 수준의 AI 엔진을 완성했습니다. 이러한 기술력은 수년간의 임상 데이터 축적과 현장 피드백을 통해 발전해 왔습니다. 검출을 넘어 진단까지 구현하는 AI 내시경 소프트웨어를 만들기 위한 오랜 노력이 마침내 결실을 보고 있습니다.”아이넥스의 ENAD CADx는 대장내시경 검사 중 검출된 병변을 선종·신생물(Adenoma·Neoplasm), 과형성 용종(Hyperplastic polyp), 평평한 톱니 모양 병변(SSL, Serrated Sessile Lesion)의 세 가지 병리학적 유형으로 실시간 분류·진단하는 소프트웨어로, 전 세계 최초로 인허가를 획득했다.실시간 병리 분류 결과를 세 가지 유형으로 정확하게 제시하는 세계 최초의 대장내시경 AI 진단 소프트웨어로 공식 인정을 받았을 뿐 아니라, 수가 진입이 가능한 제품군으로 자리 잡았다.아이넥스의 AI 내시경 영상 분석은 여러 면에서 긍정적인 효과를 만들어낸다. 첫 번째, 내시경 검사의 정확도를 향상한다. 머신러닝 기반의 인공지능이 데이터를 신속하고 정확하게 분석하여, 사람의 눈으로는 식별하기 어려운 미세한 변화와 패턴까지 감지한다. 이를 통해 내시경 검사의 정확성과 임상적 유용성을 크게 높일 수 있다.두 번째, 내시경 검사 질의 상향평준화를 끌어낸다. 내시경 검사는 의료진의 숙련도, 피로도, 검사 시간대 등 다양한 요인의 영향을 받을 수 있다. 실제로 오전 대비 오후 검사에서 정확도가 낮아질 수 있으며, 경험 많은 의사와 적은 의사 간의 선종 발견율 차이가 10~40%까지 발생한다는 연구도 있다. ENAD는 숙련된 내시경 전문의 수준의 검출 능력을 갖추고 있어, AI 보조를 통해 검사자의 경험 수준과 관계없이 검사질을 일정하게 유지할 수 있다.세번째, 소화기암 조기 진단 및 예방이 가능하다. 선종발견율(ADR, Adenoma Detection Rate)은 내시경 검사의 질을 평가하는 핵심 지표다. 선종은 대장암과 직장암의 전 단계 병변으로, 약 2cm 이상으로 성장하면 암으로 발전할 수 있다. 연구에 따르면 선종 발견율이 1% 상승할 때마다 대장암 발생 위험은 3% 감소한다. ENAD는 이러한 선종 발견율을 향상해, 암으로 진행되기 전 병변의 조기 발견과 예방에 기여한다.네 번째, 안전성 강화 및 의료 비용 절감이다. ENAD를 활용한 연구에 따르면 위양성률이 낮은 ENAD를 활용해 대장내시경 검사를 할 시 비종양성 용종 절제 비율(NTLR)이 억제되는 것으로 나타났다. 제거하지 않아도 되는 비종양성 용종 절제의 감소는 환자의 안전에 도움이 되고, 의료 비용의 효과성 측면에도 긍정적인 영향을 미친다.현재 싱가포르, 베트남, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 콜롬비아 등 다수의 의료기관에서 ENAD를 도입해 위·대장내시경 검사를 진행 중이며, 의료진들로부터 높은 신뢰도와 만족도를 얻고 있다. 시범 서비스 이후 실제 유료 서비스로 전환한 의료기관은 150곳 이상에 달하며, 해외에서도 시범 사업이 아닌 실제 상용화가 빠른 속도로 전환되고 있다. 특히 아시아 의료 선진국인 싱가포르를 시작으로 말레이시아, 태국, 베트남, 인도네시아 등 대장암 및 위암 발병률이 높은 국가들에서 높은 관심을 보이며, ENAD의 글로벌 확장이 빠른 속도로 가속화되고 있다. 아이넥스는 이러한 시장의 확산세를 바탕으로 동남아시아를 넘어 유럽과 미국 시장 진출을 본격적으로 추진하고 있으며, 각국의 규제 인증 및 임상시험 절차를 단계적으로 진행하면서 글로벌 의료 AI 솔루션 기업으로서의 입지를 강화해 나가고 있다.국내에서도 ENAD는 1차 의료기관부터 상급종합병원까지 폭넓게 공급되고 있으며, 특히 보건복지부 지정 대장·항문 전문병원 4곳 중 3곳이 ENAD를 실제 임상 현장에서 사용하고 있다. 이 같은 빠른 확산은 ENAD가 임상 현장에서 검증된 정확도와 효용성, 그리고 의료진의 진단 신뢰도를 향상하는 기술적 우수성을 입증한 결과로 평가된다.아이넥스는 2024년 말 Series B 단계의 투자 유치를 성공적으로 완료했다. 이번 투자 라운드를 통해 확보한 자금은 ENAD의 글로벌 상용화와 각국 인허가 확장, 그리고 의료 현장 맞춤형 제품 고도화에 집중적으로 투입됐다."아이넥스는 현재 아시아 주요 국가에서 빠르게 확대되고 있는 수요에 대응하고, 동시에 유럽·남미 시장 진출을 본격화하기 위해 추가적인 전략적 투자 유치를 계획 중입니다. 단순한 자금 확보를 넘어, 글로벌 의료 네트워크와 사업 시너지를 창출할 수 있는 전략적 파트너와의 협력을 모색하고 있으며, 이를 통해 AI 기반 내시경 진단 솔루션 분야에서 글로벌 리더십을 확립하는 것을 목표로 하고 있습니다."이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "창업은 전문 경영인의 경험과 의료 인공지능 분야의 혁신적 가능성이 결합한 결과로 시작되었습니다. 오랜 기간 전문 경영인으로서 다양한 산업에서 축적한 경영 경험을 바탕으로, 새로운 창업 아이템을 모색하던 중 아이넥스의 전신인 '엔도아이(EndoAI)'로부터 제안받아 합류하게 되었습니다. 2021년 당시 엔도아이에 합류한 이후, 핵심 사업 방향과 기술 전략을 함께 수립하며 대주주로 전환, 본격적인 창업의 길을 걷게 되었습니다. 이후 2022년 12월 공동대표이사로 취임, 전문가 영입과 동시에 조직의 구조적·전략적 기반을 강화하였고, 글로벌 사업의 전문성을 살려 해외 진출을 위한 기반을 마련하기 시작했습니다. 2024년 초부터는 단독 대표이사로서 회사의 경영 전반을 총괄하며 글로벌 확장과 투자 유치, 제품 고도화 등 핵심 전략을 주도하고 있습니다."창업 후 이 대표는 "창업을 실행한 이후 가장 큰 보람을 느끼는 순간은, ENAD가 실제 임상 현장에서 의미 있는 변화를 만들어내고 있다는 피드백을 받을 때"라고 말했다."ENAD는 단순히 병변을 검출하는 AI 기술을 넘어, 의료진의 진단 정확도를 높이고 환자의 건강을 지키는 데 실질적인 도움을 주는 소프트웨어로 자리매김하고 있습니다. 의료진으로부터 'ENAD 덕분에 놓칠뻔한 병변을 놓치지 않았다'거나 '검사 효율이 눈에 띄게 향상되었다'는 현장의 목소리를 들을 때, 그동안의 연구와 도전이 헛되지 않았음을 느끼며 가장 큰 보람과 책임감을 동시에 느낍니다. 물론 기업을 경영하면서 매출과 영업이익을 창출하는 것도 중요한 목표이지만, 아이넥스가 진정으로 추구하는 가치는 좋은 AI 소프트웨어를 통해 더 많은 사람이 보다 건강한 삶을 살아갈 수 있도록 돕는 것입니다. 아이넥스는 앞으로도 의료 현장의 요구와 환자의 안전을 최우선으로 삼아, AI가 의료진의 든든한 동반자이자 환자의 삶의 질을 향상하는 기술로 자리 잡을 수 있도록 혁신을 이어갈 계획입니다."아이넥스는 인공지능 기반 첨단 의료 소프트웨어의 개발·고도화 경험을 보유한 AI 전문가들로 구성된 전문 조직을 운영하고 있다. 현재 전체 인력의 약 50%가 AI 연구개발 인력으로, 업계에서도 매우 높은 비중에 해당한다. 이러한 기술 중심의 조직 구조는 아이넥스가 의료 AI 분야에서 지속적인 기술 혁신과 성능 고도화를 이뤄 온 핵심 동력이다.아이넥스는 의학적 전문성과 기술적 역량의 융합을 위해 국내외 유수의 의료진 및 기관과 협력 네트워크를 구축하고 있으며, 서울대학교병원(Seoul National University Hospital), 싱가포르 국립대학교병원(National University Hospital, Singapore) 등과 공동 연구개발(R&D)을 진행 중이다.의학 자문진으로는 서울아산병원 소화기내시경센터장 변정식 교수를 비롯한 다수의 소화기내시경 분야 전문가들이 참여하고 있다. 변정식 교수는 국내 최초로 대장내시경 점막하박리술(ESD, Endoscopic Submucosal Dissection)을 도입한 치료 대장내시경 권위자이자, 국내에서 처음으로 소화기내시경 분야에 인공지능(AI)을 접목한 연구 결과를 발표한 선도하는 연구자다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 "AI 기술을 통해 새로운 의료 경험을 제공하고, 혁신적인 소화기 분야 진단보조 솔루션으로 소화기암의 예방과 조기 진단에 기여할 것"이라고 말했다."인공지능(AI)을 활용하여 내시경 검사 과정에서 병변을 빠르고 정확하게 탐지하고 분류함으로써, 의료진의 진단 정확도를 높이고 환자의 생명을 지키는 실질적 가치를 창출하고 있습니다. 아이넥스의 비전은 모든 사람이 건강하고 행복한 삶을 누릴 수 있는 세상을 만드는 것입니다. 의료 AI 솔루션의 새로운 기준을 제시하며, 건강한 미래를 약속하는 글로벌 헬스테크 기업으로서 전 세계 의료진과 환자 모두에게 신뢰받는 파트너가 되고자 합니다. 또한 아이넥스의 AI 기술은 의료 인력이 부족한 개발도상국에서의 의료 격차 해소에도 기여할 수 있는 잠재력을 지니고 있습니다. 아이넥스는 기술 그 자체보다 의료 현장에 실질적인 도움이 되고, 사용자가 직접 '사용하고 싶어 하는' 솔루션을 개발·보급하는 것을 목표로 하고 있습니다. 앞으로도 누구나, 어디서나 질 높은 의료 서비스를 누릴 수 있는 세상을 실현하기 위해 AI 기술로 의료의 접근성과 공공성을 함께 높이는 혁신을 이어갈 것입니다."아이넥스코퍼레이션은 2024년 아기유니콘 기업으로 선정되었으며, 2025년에는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.