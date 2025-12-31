[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] KAIST 박사 3인이 공동 설립한 AI 신약개발 전문기업 ‘에아스텍’

이보아 에아스텍 대표



대표 아이템은 시스테믹(Systemic) AI 기반 차세대 표적 단백질 분해제 발굴 플랫폼

타깃 중심 3차원 구조정보 정량화, 기능적으로 작용 가능한 유효 상호작용 부위를 예측

에아스텍(ERSTEQ)은 KAIST 박사 3인이 공동 설립한 AI 신약개발 전문 기업이다. 인공지능(AI)을 활용해 기존의 약물 설계가 도달하지 못한 ‘언드러거블(undruggable)’ 표적 단백질을 정밀하게 분해하는 차세대 표적단백질분해(TPD, Target Protein Degradation) 발굴 기술을 보유하고 있다. 이보아 대표가 2021년에 설립했다.“현재 국내에서는 에아스텍이 유일하게 AI 기반으로 분자접착제(Molecular Glue) 기반 TPD 후보를 발굴·검증할 수 있는 독자적 기술 플랫폼을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 글로벌 수준의 혁신 신약개발 경쟁력을 확보해 나가고 있습니다.”대표 아이템은 시스테믹(Systemic) AI 기반 차세대 표적 단백질 분해제 발굴 플랫폼이다. 특히 독자 개발한 ‘GlueHunter’ AI 플랫폼은 단백질 간의 상보적 결합 표면을 분석해, 새로운 분해 표적(Neo-substrate)을 예측하고, 선택적 분해를 유도할 수 있는 분자접착제 후보를 합리적으로 설계한다.또한, ‘GluePick’이라는 생물학적 검증 플랫폼을 통해 도출된 후보물질의 효능과 작용기전을 세포 및 동물 수준에서 직접 검증하며, 그 결과를 다시 AI 모델에 피드백함으로써 예측의 정확도와 정밀도를 지속적으로 향상하는 선순환 구조를 구축하고 있다.에아스텍의 주력 항암 파이프라인은 GlueHunter 플랫폼을 통해 발굴된 국내 최초 AI 기반 분자접착제 기반 항암제 후보 물질이다. 본 파이프라인은 기존 억제제 접근으로는 한계가 있었던 언드러거블 표적을 선택적으로 분해하는 First-in-class 항암 후보물질이다.기존 치료제 대비 우수한 항암 효능은 물론, 500 Da 이하의 소분자 구조를 기반으로 한 우수한 전달 효율과 대사 안정성, 그리고 신규 E3 ligase 활용을 통한 차세대 분자접착제 기전을 갖추고 있다. 향후 PROTAC을 넘어서는 새로운 TPD 패러다임을 제시할 것으로 기대되는 물질이다.에아스텍의 AI 신약개발 플랫폼의 근간이 되는 Pattern Recognition AI 기술은 기존의 결합 친화도 기반 모델들과 달리, 타깃 중심의 3차원 구조 정보를 정량화하고 학습하여, 기능적으로 작용 가능한 유효 상호작용 부위를 예측하는 기술이다.기존 접근법으로는 공략이 어려웠던 구조적으로 도전적인 단백질들에 대해 분자 접착제 분해제 (Molecular Glue Degrader), 단백질 간 상호작용 조절제 (PPI Modulator), 기타 유도 근접(Proximity-induced) 기반 모달리티의 합리적 설계가 가능하다. 무엇보다도 에아스텍의 Pattern Recognition AI 플랫폼은 단일 모달리티에 국한되지 않는 모달리티 범용성을 탑재한 GlueHunter로 진화했다. 이를 기반으로 종양학 뿐만 아니라 중추신경계, 염증성 질환 등을 포함한 다양한 치료 영역으로의 확장이 가능한 것이 가장 큰 경쟁력이다.“독자적인 AI 기반 TPD 플랫폼(GlueHunter–GluePick 통합 시스템)을 중심으로 한 기술력을 인정받기 위해 국내 주요 제약사 및 바이오텍과의 공동개발 및 전략적 제휴 논의를 활발히 추진 중입니다. 또한, KHIDI·창업진흥원·특구재단 등 정부 주관 기술설명회 및 IR 행사를 통해 투자자와 산업계 파트너를 대상으로 한 기술 홍보를 강화하고 있습니다. 다양한 파트너링 행사를 통한 글로벌 TPD 트렌드에 맞춰 빅파마와의 협업 가능성을 열어두고 있습니다. 특히, 당사의 플랫폼은 타깃 탐색부터 후보물질 검증까지 전주기 기술 제공이 가능하다는 점에서, 국내외 제약사 대상 오픈 이노베이션형 공동연구 및 기술이전(Licensing-Out) 형태의 협력 모델을 중심으로 판로를 확장하고 있습니다. 향후에는 글로벌 컨퍼런스 참가 및 해외 BD 네트워크 구축을 통해 기술 파이프라인의 국제적 인지도와 사업 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기존의 신약 개발은 구조 정보나 빅데이터 분석에 의존해 왔지만, AI가 예측한 결과와 생물학적 효능 실험 데이터를 유기적으로 연결하고 통합적으로 해석하는 것이 진정한 혁신의 출발점이라고 생각했습니다. 이러한 문제의식에서 출발해, AI 기반의 설계(Dry Lab)와 실험 기반의 검증(Wet Lab)이 긴밀하게 순환하는 통합 연구 생태계를 구축했습니다. 이를 통해 데이터와 실험이 서로를 정교하게 보완하며 발전하는 신약 개발의 새로운 패러다임을 제시하고자 했습니다. 특히, 기존의 신약개발 기술은 약물과 표적의 결합 친화도 중심으로 발전해 왔지만, 실제로 약 80% 이상의 단백질은 명확한 결합 부위가 없어 약물화가 불가능한 한계를 넘기 위해, 약물-단백질 결합의 3차원 구조 패턴을 정량화하고 학습하는 AI 패턴 인식 기반 신약 설계 모델 ‘Pattern Recognition AI’를 고안하게 되었습니다. 이 기술을 연구실에서 실험적으로 직접 검증하면서, 구조적으로 도전적인 약물 표적에도 접근할 수 있는 ‘새로운 패러다임의 신약개발 기술”을 구현할 수 있겠다는 확신이 창업의 출발점이 되었습니다.”초기 자금은 KAIST 기술지주 계열사인 미래과학기술지주로부터의 시드 투자와 중소벤처기업부 TIPS R&D 과제 선정을 통해 연구개발 기반을 마련했다. 이후 불과 1년 만에 국내 제약사와 전문 벤처캐피털(시너지아이비투자, 어센도벤처스 등) 이 참여한 프리A 라운드 투자를 성사하며, 짧은 기간 내 기술력과 사업성을 동시에 입증했다.“현재 Series A 투자유치를 추진 중이며, 조달 자금은 분자접착제 후보 물질의 전임상 포트폴리오 구축, GLP 독성시험 및 IND 제출, BD 고도화 인력 채용 등에 활용될 예정입니다.”창업 후 이 대표는 “보람을 느끼는 것은, 학위 과정에서 함께 고민하고 연구했던 동료들이 이제는 실제 신약개발 현장에서 더 구체적이고 정교한 방향을 함께 그려가며 같은 목표를 향해 나아가고 있다는 점”이라며 “이러한 노력이 언젠가는 세상에 작은 빛을 더하고, 우리의 기술이 약물 개발을 바라보는 새로운 시각을 열어줄 것이라는 기대가 있다. 그 가능성이 하나씩 현실이 되어가는 과정을 보고 있다는 점에서 큰 의미와 보람을 느낀다”고 말했다.에아스텍은 KAIST 바이오 및 뇌공학과 이보아 박사와 생명과학과 박승주 박사 (연구소장), 이슬기 박사 3인이 공동 법인을 설립한 회사다. 아울러 에아스텍의 핵심 R&D 조직은 KAIST 박사 출신의 IT·BT 융합 전문 인력으로 구성되어 있으며, 인공지능 기반 신약개발의 전 주기를 아우르는 통합 역량을 보유하고 있다.IT 개발팀은 약물과 표적 간 상호작용의 구조적 예측, 대규모 생물학적 빅데이터의 처리 및 연산, AI 모델의 설계와 고도화에 특화된 연구진으로 이뤄져 있습니다. 이들은 내부 생물학 연구소와 긴밀히 협업하며, AI 모델의 생물학적 해석력과 예측 정확도를 지속적으로 향상하고 있다.BT 연구소는 기업부설연구소로, 분자·세포·동물 수준에서의 약물 효능 및 작용기전을 검증하는 이학박사 중심의 실험 연구 조직이다. 플랫폼 기반으로 도출된 후보물질을 직접 동물 모델까지 검증함으로써, 전임상 단계에서 빠르고 효율적인 선도물질 확보가 가능한 구조를 갖추고 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “에아스텍은 AI 기반 표적단백질분해(TPD) 신약개발 기술력을 바탕으로 글로벌 무대에서 경쟁력 있는 혁신 신약개발 기업으로 도약하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.“단기적으로는 주력 파이프라인의 전임상 고도화와 GLP-Tox, IND 제출을 통한 임상 진입 준비에 집중할 계획입니다. 중장기적으로는 글로벌 제약사와의 공동개발 및 기술이전(Licensing-Out) 을을 통해 AI 기반 신약개발 기술의 가치를 입증하고자 합니다. 특히, 글로벌 분자접착제(Molecular Glue) 파이프라인의 기술이전 계약 대부분이 임상 이전 단계(Pre-clinical or Early Discovery) 에서 이뤄지고 있는 시장 동향을 고려할 때, 에아스텍은 이러한 ‘Early-Stage 기술거래 중심의 글로벌 시장 구조’ 속에서 혁신성과 차별화된 플랫폼 경쟁력을 기반으로 초기 시장 진입을 선점한다는 전략을 가지고 있습니다. 향후에는 AI 플랫폼의 고도화를 지속 추진해 보다 정밀한 표적 예측과 분자 설계 기술을 강화함으로써, 에아스텍이 ‘AI 기반 TPD 신약개발’ 분야의 글로벌 key 플레이어로 자리매김할 수 있도록 성장하는 것이 목표입니다.”에아스텍은 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com