[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 암 진단 및 치료를 위한 AI 기반 디지털병리 분석 솔루션 공급하는 ‘에이비스’

이대홍 에이비스 대표



'정확성' '속도' 그리고 '임상 현장 중심의 사용성'을 갖춘 병리 AI 기술 보유

바이오마커 정량진단 기술 확장, 그리고 차세대 바이오마커 정량화 솔루션 개발에 집중

에이비스(AIVIS)는 AI 기반 디지털 병리 솔루션을 통해 암 진단과 치료의 정확성을 혁신적으로 향상하는 것을 핵심 비전으로 삼고 있는 기업이다. 이대홍 대표가 2021년 1월에 설립했다.에이비스는 기존에 유방암 진단의 핵심 바이오마커 4종(ER, PR, HER2, Ki-67)에 대한 개발 및 식약처 허가 완료에 중점을 두었다면, 현재는 이 검증된 기술력을 바탕으로 제품 라인업을 공격적으로 확장하는 데 주력하고 있다.에이비스는 구체적으로 위암, 갑상선암, 폐암 등 이미 개발한 바이오마커 정량진단 기술을 확장하고, 추가적인 바이오마커 정량화 솔루션을 개발하는 데 집중하고 있다. 이는 다양한 암 진단 현장에서 병리 의사의 정확하고 일관된 판독을 돕고, 환자에게 최적의 치료법을 연결하겠다는 목표를 실현하는 과정이다.에이비스는 ‘HER2 초저발현 검출 기술력’과 함께 ‘정확성’ ‘속도’ 그리고 ‘임상 현장 중심의 사용성’이라는 세 가지 축을 더 강화했다. 그중 가장 큰 강점은 '정확성'이다. 사내 병리 전문의 9명이 1년 이상 직접 구축한 고품질 데이터에 독자적인 AI 기술력을 결합한 결과, 차별화되는 정밀함으로 암세포를 정확히 구분해내고, 세포별 염색 강도(staining intensity)까지 정밀하게 정량화하는 기술을 확보했다. 그 결과, 병리 의사의 주관적 해석에 따른 편차를 최소화하고 모든 환자에게 객관적이고 일관된 진단 기준을 제공할 수 있었다.둘째 ‘속도’다. 디지털 병리 슬라이드 한 장(WSI, Whole Slide Image)은 수십만 장의 작은 이미지로 구성된 초고해상도 데이터다. 에이비스의 솔루션은 이 방대한 조직 슬라이드 전체를 분석하는 데 작은 조직은 1분 내외, 큰 수술 검체도 5분 정도의 시간만 소요 된다. 이는 바쁜 임상 현장의 실제 워크플로우에 완벽하게 통합될 수 있는 압도적인 속도다.셋째, ‘임상 현장 중심의 사용성’이다. 사내 병리과 출신 의사들이 제품 기획 단계부터 개발, 검증까지 전 과정에 직접 참여했다. 특히 실제 임상 현장에서 병리 의사들이 가장 필요로 하고 불편함을 느꼈던 기능(unmet needs)들을 명확히 파악하고 솔루션에 즉각 탑재해 단순한 기술 시연이 아닌 ‘실제 매일 쓰이는’ 필수적인 진단 도구를 만들고 있다.에이비스는 글로벌 기업들과의 파트너십이 단순 라이선싱을 넘어 더욱 공고하고 구체적인 성과로 이어지고 있다. 현재 필립스(Philips) 및 아스트라제네카(AstraZeneca)와 국내에서 공동 영업망을 형성하여 상급종합병원 및 주요 의료기관들과의 협업을 가속화하고 있다. 또한, 다양한 학회 활동 및 연구 지원을 통해 의료 현장의 신뢰를 확보하는 데 주력하고 있다.“가장 큰 변화는 기술력의 임상적 유용성을 객관적인 데이터로 입증하고, 이를 마케팅에 적극 활용하고 있다는 점입니다. 최근 대한병리학회 산하 유방 병리 연구회 소속 30여 개 기관, 38명의 전문의들이 참여한 대규모 임상 연구를 지원했습니다. 그 결과, 에이비스의 AI 솔루션을 사용했을 때 병리 의사 간의 진단 일치도(concordance rate)가 임상적으로 유의미하게 개선된다는 것을 명확히 입증했습니다. 올해 12월 열릴 유럽종양학회(ESMO) Asia 2025에서 발표될 예정입니다.”에이비스는 2024년 12월 Pre-A 라운드를 43억 원 규모로 성공적으로 마무리했다. 현재는 2026년 상반기를 목표로 약 100억 원 규모의 시리즈 A 투자 유치를 계획하고 있다. 이번 투자는 단순한 R&D 자금 확보를 넘어, 본격적인 스케일업(Scale-up)을 위한 구체적인 계획과 실행에 초점을 맞추고 있다. 확보된 자금은 △국내 시장 점유율의 압도적 확대 △폐암, 위암 등 후속 제품 라인업 고도화 △그리고 가장 중요한 글로벌 시장 진출을 위한 해외 인허가(미국 FDA, 유럽 CE 등) 획득 및 해외 임상 검증에 집중적으로 사용될 예정이다.에이비스는 35명 규모로 팀이 구성돼 있다. 고려대학교 출신 공동 창업자들을 비롯한 핵심 AI 연구진에 더해, 인공지능 분야의 석박사급 전문 연구 인력들이 추가로 합류하여 기술적 깊이를 더했다. 또한, 병리과 출신 의사 3명과 임상병리사들이 실제 AI 학습을 위한 데이터를 직접 구축하며 제품의 완성도를 높이고 제품 라인업 확장을 가속화 하고 있다.“개발하는 솔루션이 연구실 수준을 넘어, 실제 임상 현장의 니즈(unmet needs)를 제품 기획 초기 단계부터 즉각적으로 반영할 수 있게 되었음을 의미합니다. AI 엔지니어와 병리의사가 매일 직접 소통하며 제품을 고도화하는 것이 핵심 경쟁력이 되었습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “목표는 더욱 명확해졌다”며 “단기적으로는 이미 인허가받은 유방암 솔루션의 국내 시장 점유율을 확대하고 현재 개발 중인 폐암, 갑상선암, 위암 솔루션의 인허가를 신속하게 완료하여 국내 주요 병원에 공급하는 것”이라고 말했다.“궁극적인 목표는 ‘글로벌 시장 진출’과 ‘암 치료를 위한 디지털병리 AI 기술의 기여’입니다. 이를 위해 현재 10여 개가 넘는 해외의 다양한 디지털 병리 뷰어(Viewer) 및 스캐너 제조사들과의 기술 연동 및 파트너십을 논의하며 글로벌 생태계에 합류할 준비를 마쳤습니다. 해외 임상 현장에도 저희 솔루션이 원활하게 도입될 수 있도록 기반을 다지고 있습니다. 더 나아가, 에이비스는 단순한 진단 보조 소프트웨어 기업을 넘어, 글로벌 제약사들의 항암 신약 개발 과정에서 핵심적인 역할을 하고자 합니다. 우리의 정밀 정량 분석 기술은 특정 바이오마커의 발현율을 극도로 정밀하게 측정하여, 신약에 반응할 확률이 높은 환자군을 정확히 선별해 낼 수 있습니다. 이는 임상시험의 성공률을 높이고 신약 개발 기간과 비용을 획기적으로 줄이는 데 기여할 것입니다. 아스트라제네카와의 협업이 바로 이 가능성을 타진하는 시작점입니다. 전 세계 암 환자들에게 최적의 치료 기회를 제공하고, 의료진에게는 가장 신뢰할 수 있는 데이터를 제공하는 글로벌 디지털 병리 표준을 제시하는 기업이 되겠습니다.”에이비스는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com