[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 디지털 인지행동치료 솔루션 ‘디스턴싱’ 운영하는 ‘오웰헬스’

오웰헬스는 우울, 불안, 강박, 트라우마 등과 같은 소위 정신건강 문제를 해결하는 디지털 인지행동치료 솔루션인 ‘디스턴싱’을 운영하는 기업이다. 홍승주 대표(33)가 2021년 8월에 설립했다.홍 대표는 서울대학교 의과대학을 졸업하고 의사 면허 취득 후, 2022년 3월부터 본격적으로 회사 운영을 시작했다. 그간 몇 차례의 다양한 시도들이 있었고, 현재는 우울, 불안, 강박, 트라우마 등과 같은 소위 정신건강 문제를 해결하는 디지털 인지행동치료 솔루션인 ‘디스턴싱’을 운영하고 있다.대표 아이템은 정신건강 문제를 다루기 위한 디지털 치료 프로그램 ‘디스턴싱’이다. “정신건강 문제를 해결하는 데에 검증된 방법은 두 가지가 있습니다. 약물치료와 심리치료입니다. 심리치료 중에서는 인지행동치료(CBT)가 가장 검증된 방법입니다. 디스턴싱은 이러한 인지행동치료를 앱을 통해 디지털로 진행하는 프로그램입니다. 이러한 방식을 조금 더 학술적으로는 Guided self-help라고 합니다. 쉽게 말해서 ‘디지털로 진행하는 정신건강 학습지’라고 이해하면 됩니다.”본인의 증상 개선을 위한 다양한 활동을 직접 진행하되, 그 과정에서 상담사와 같은 정신건강 전문가가 피드백을 통해 코칭하는 식으로 진행된다. 연구 결과에 따르면 Guided self-help는 경증에서 중증도 수준의 우울, 불안 문제에 대해서 대면 심리치료와 차이가 없을 정도로, 그 방식에 대한 효과성이 잘 검증되고 있다. 실제 디스턴싱도 비슷한 수준의 치료 효과를 확인하고 있다.디스턴싱의 경쟁력은 3가지로 요약할 수 있다. 첫 번째는 프로그램이다. 디스턴싱은 수많은 시행착오를 겪으며 실제 마음이 치료되는 원리를 디지털 경험으로 바꾸고 있다. 그 결과, 프로그램 시작 7주 후 우울 점수가 약 34%, 불안 점수가 40% 정도 감소하는 치료 효과를 보인다.두 번째는 AI다. 디스턴싱은 AI를 활용하여 전문가의 치료 전 과정을 보조하고 있다. 절차적인 부분부터, 사례 개념화 등과 같이 치료적 개입에서도 AI가 전문가를 보조하고 있다. 그 결과, 치료자의 배경이나 경력에 구애받지 않고 균일한 치료 효과를 만들어내고 있다.세 번째는 가격이다. 통상적으로 근거 중심적인 방법에 따라 인지행동치료 프로그램을 오프라인에서 진행하면 평균적으로 12~16회기 정도가 필요하며 이를 위해서는 약 200~300만 원에 달하는 비용이 필요하다. 디스턴싱은 약 1/10 가격으로도 비슷한 효과를 만들어내고 있다.오웰헬스는 주로 SNS를 활용해 마케팅을 진행하고 있다. 인스타그램 계정에서는 정신건강 정보들을 제공하며 약 4.3만 명의 팔로워를 보유하고 있다. 올해 초부터 시작한 유튜브에서는 디스턴싱과 관련된 개념들을 소개하는 영상을 업로드하고 있다.홍 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “병원에 있으면서 정신건강 문제가 있을 때 약물치료를 하는 것도 중요하지만, 그들이 실제 일상에서 마주하는 심리적 문제에 대해 어떻게 대처해야 하는지 교육하고 훈련하는 작업이 아주 중요하다는 걸 알게 되었습니다. 그 관점에서 그러한 교육과 훈련을 가장 효율적이고 폭넓게 제공할 수 있는 방법은 디지털 도구를 잘 활용하는 것이라고 보았고, 이에 병원 밖으로 나와서 창업하게 되었습니다. 초기 자금은 사업을 준비하며 팀빌딩과 초기 아이디어를 가지고 seed 투자를 유치하며 확보하였습니다.”오웰헬스는 seed, pre-A round, 총 두 번에 걸쳐 누적 30억 원의 투자를 유치한 바 있다. 아직 구체적으로 일정을 잡지는 않았지만, 최근 성장세가 빨라짐에 따라 성장에 더 탄력을 붙이기 위해 series A 투자 라운드를 준비하고 있고, 기존 투자자들과 상의하며 시기와 규모 등을 계획하고 있다.창업 후 홍 대표는 "가끔 오프라인에서도 디스턴싱의 유저들을 만나게 될 때가 있는데, 그들이 자신의 입으로 ‘디스턴싱 덕분에 인생이 바뀌었다’라고 말할 때가 가장 보람을 느낀다“며 ”아직 그 모든 사람을 완벽하게 치료하진 못하겠지만, 그럼에도 분명 누군가에게는 인생을 바꿀 만큼 좋은 경험을 제공하고 있다는 사실에 자부심을 느끼며, 그 에너지를 바탕으로 더 좋은 제품을 만들기 위해 노력하고 있다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 홍 대표는 “우리 팀은 지난 2년 동안 사업화보다는 시장의 중요한 문제와 이를 잘 해결할 수 있는 아이템을 찾고 검증하는 데에 집중했다”며 “그 결과, 디스턴싱이라고 하는 좋은 방식의 솔루션을 가지게 되었고, 올해부터 본격적으로 사업화를 진행하고 있는 상황”이라고 말했다.“지금은 초기 단계의 성장까지 사업화 속도를 내서 확장하고자 노력하고 있다. 이 과정에서 창업도약패키지 프로그램이 큰 힘이 되고 있습니다. 이 기간 동안 초기 단계로 목표하고 있는 규모까지 빠르게 성장하며, 이후 그다음 단계의 성장으로 나아갈 수 있도록 준비하고자 합니다.”오웰헬스는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com