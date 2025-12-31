[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 과학적으로 근거 있는 올바른 건강 지식을 만들고 확산하는 스타트업 ‘위뉴’

황보율 위뉴 대표



-의학 지식 서비스 뉴헬스(knewhealth)과 생성형 인공지능 건강 상담 서비스 뉴먼(knewman) 개발, 경쟁력은 첫 번째로 신뢰를 꼽을 수 있어

위뉴는 과학적으로 근거 있는 올바른 건강 지식을 만들고 확산하는 기업이다. 국립암센터 내분비내과 교수인 황보율 대표(45)가 2021년 7월에 국립암센터 산학협력단을 통해 교원 창업했다.“인터넷상에서 부정확하고 잘못된 건강 정보와 의료 광고가 넘쳐나고 있으며 이를 본 국민들은 잘못된 건강 습관을 지니게 되고 결국 건강을 해치게 되는 경우를 많이 보았습니다. 반면 의학적으로 올바른, 근거 기반의 정확한 의료 정보는 내용이 어려워 국민이 이해하기 어려운 문제가 있습니다. 위뉴는 올바른 건강 정보를 국민들이 알기 쉬운 방식으로 전달합니다. 다수의 의대 교수, 전문의들의 집단지성으로 의학적으로 올바른 의학 지식을 만들고 있으며 이를 국민과 기업에 제공하고 있습니다. 국민들이 건강정보를 정확하게 이해하는 능력인 헬스리터러시(health literacy) 문제를 해결하여 건강 불평등을 해결하고, 모든 국민들이 근거 중심의 의료 정보를 이해해 건강한 생활 습관을 지니도록 하는 것이 본 기업의 설립 취지입니다.”대표 아이템은 의학 지식 서비스인 뉴헬스(knewhealth)와 생성형 인공지능 건강 상담 서비스 뉴먼(knewman)이다. 위뉴는 위뉴마켓을 통해 일반적인 의학 지식 콘텐츠를 기업에 제공하고 있으며, 보다 풍부하고 맞춤형 헬스케어 제외 서비스를 원할 경우 API 방식과 맞춤형 알고리즘을 활용한 뉴헬스 서비스를 제공한다.“최종 사용자의 경우 자신의 건강정보를 기반한 맞춤형 헬스케어 콘텐츠를 제공받게 되며, 건강 서비스의 만족도가 높아지게 됩니다. 생성형 인공지능 기반 대화형 건강 상담 서비스인 뉴먼은 정확한 정보를 요약적으로 정확하게 전달하여 사용자의 건강 이해도를 증가시키도록 하는 챗봇 서비스입니다.”위뉴의 경쟁력은 첫번째로 신뢰를 꼽을 수 있다. 건강 정보의 가장 중요한 것은 의학적으로 검증된 내용을 전달하는 신뢰다. 의학 정보 서비스는 가장 높은 수준의 신뢰성을 유지해야만 그 서비스 자체가 지속될 수 있다. 대부분 건강 정보는 이차적인 경제적 효과를 위해서 광고를 위해서 사용되거나, 사람들을 유입시키기 위해서 사용된다. 그러나 뉴헬스의 건강정보는 오로지 의학 지식의 정확성과 전달력 향상을 위해서 제작되었다. 그리고 생성형 인공지능 서비스인 뉴먼도 올바른 건강 지식 내에서만 답변하도록 설계되어 있다.“현재 여러 기업에게 서비스를 제공하고 있으며, 올바른 건강 정보를 제공하는 기업으로 자리매김하고 있습니다. 실제로 특정 소비자층을 대상으로 한 건강정보 서비스를 제공하거나 공공영역에서 올바른 건강정보를 제공할 수 있는 기업이 많지 않습니다. 위뉴는 기업 고객 및 공공영역 대상으로 많은 영업 활동을 수행하고 있습니다.”황보 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “국립암센터에서 10년 이상 전문의로 근무하였고, 잘못된 건강정보를 보고 건강을 해친 많은 환자들을 보았습니다. 우리나라는 의료접근성이 좋아서 잘못된 건강정보를 보고 건강이 나빠져도 의사를 다시 만나 건강을 다시 회복할 수 있습니다. 국내처럼 의료접근성이 좋은 나라는 거의 없습니다. 한국의 의료는 현시점에서 세계 최고 수준이라고 할 수 있습니다. 한국의 건강지식 서비스를 글로벌로 제공한다면, 모바일을 통한 건강 지식 접근성을 높여서 세계의 많은 사람들이 올바른 건강 습관을 지닐 수 있고, 또 건강의 문제를 빠르게 대처할 수 있다고 생각해 창업에 도전했습니다.”창업 후 황보 대표는 “의료인으로 진료를 보면서 마주한 환자들에게 서비스를 제공하는 것은 매우 가치 있는 일”이라며 “건강 지식을 세상에 유통해 많은 사람이 건강 지식을 소비하며 건강한 삶을 추구하게 되는 모습을 볼 때 보람이 크다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 황보 대표는 “정확한 건강 지식이 필요한 곳에 건강 챗봇인 뉴먼 서비스를 판매할 예정”이라며 “영어로 뉴먼을 만들어 영어권 시장에 내놓을 계획”이라고 말했다.위뉴는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com