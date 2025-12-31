[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] AI 기반 신약연구 플랫폼을 활용한 합성신약 연구개발 ‘이노보테라퓨틱스’

박희동 이노보테라퓨틱스 대표



대표 아이템은 흉터 치료제 ‘INV-001’, 내년 1Q 한국 식약처에 임상 3상 IND 승인 목표

세계 최초로 흉터 발생의 근본 원인인 HSP47 단백질을 저해하는 기전을 통해 효과 증명

2019년 3월에 설립된 이노보테라퓨틱스는 AI 기반 신약개발 플랫폼 DeepZema®(윗첨자 필수)를 활용하여 미충족 의료수요가 높은 면역, 염증, 섬유증, 암 질환을 대상으로 합성신약 치료제를 연구·개발하는 기업이다. 박희동 대표(55)는 LG생명과학에서 신약연구소장을 역임했다.대표 아이템은 흉터 치료제 ‘INV-001’이다. 이 제품은 AI 신약개발 플랫폼 DeepZema®를 활용하여 발굴한 신약 재창출(Drug repositioning) 약물이다. 신약 재창출 약물은 이미 특정 질환의 치료제로 승인되었거나 개발 중인 약물을 새로운 질환 치료제로 용도를 바꾸는 것이다.“신약 연구개발에 드는 비용과 기간을 크게 단축할 수 있다는 장점이 있습니다. 흉터 치료제 ‘INV-001’은 콜라겐 생성에 필수적인 단백질 'HSP47(Heat Shock Protein 47)' 억제를 통해 콜라겐 생성과 세포 밖으로의 운반 및 분비하는 작용을 막습니다. 이런 작용점을 바탕으로 수술 또는 외상 후 흉터 생성 예방 및 치료를 할 수 있습니다.”전 세계에서 전문의약품으로 승인된 흉터 치료제가 없는 만큼, INV-001이 임상적 효능과 안전성을 입증해 승인될 경우 퍼스트인클래스(First-in-class) 약물로서 의미 있는 임상적, 상업적 가치를 제공할 것으로 기대된다. 현재 한국 식약처에 임상 3상 시험을 위한 IND 제출 준비를 진행하고 있다.“INV-001은 세계 최초로 흉터 발생의 근본 원인인 HSP47 단백질을 저해하는 기전을 통해 임상 2상 환자들을 대상으로 하는 임상시험에서 흉터 억제 효과를 증명한 개발 후보 물질입니다. 현재까지 승인된 전문의약품이 한정적인 상황에서, INV-001은 미충족 의료 수요를 맞출 수 있는 퍼스트인클래스 약물로 환자들의 고민을 해결하는 약물로 성공 가능성이 매우 큽니다.”INV-001은 임상 2상 환자들을 대상으로 한 임상 약효시험에서 안전성과 유효성이 이미 검증되었다. 이런 AI 기반으로 발굴, 차별화된 작용기전, 그리고 독보적인 시장 포지셔닝을 바탕으로, 글로벌 시장에서 최초의 흉터치료제로 자리매김할 수 있는 경쟁력을 확보하고 있다.“신약개발에서 판로 개척 또한 신약개발 못지않은 중요한 사업적 부분입니다. 그래서 이노보테라퓨틱스는 전담 BD(사업개발) 조직을 두고 국내외에서 적극적으로 공동 개발 및 사업 파트너십 발굴을 진행하고 있습니다. 현재 미국과 한국에 각각 1명의 BD전문가가 상시 활동 중이며, 이들이 글로벌 제약사를 포함하여 국내외 제약기업들과 사업제휴를 위해 뛰고 있습니다. 현재까지 국내외 여러 기업과 협력 논의를 진행하고 있으며, 저희는 이러한 기회를 통해 INV-001의 사업화에 가장 적절한 파트너를 발굴하는 노력을 기울이고 있습니다.”박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. "사실 신약 개발은 오랜 시간과 비용이 투입되는 산업입니다. 그래서, 의사 결정의 과정이 복잡한 대기업에서 과제들의 개발을 위해 투자를 결정하는 일에 상대적으로 의사결정 속도가 느립니다. 신약 개발에 필요한 연구비 확보만 원활하다면, 신속한 의사결정 구조를 가진 바이오벤처에서 더 많은 신약을 연구에 도전할 수 있고, 그 결과로 좋은 약물이 없어 고통받는 환자들에게 적기에 전달해 드릴 수 있을 것이라는 판단하에 벤처의 길을 택하게 되었습니다. 중요한 배경으로, 최근 대한민국에서 신약 연구개발을 적극적으로 지원하고 있다는 점을 들 수 있습니다. 국가신약개발사업단을 비롯한 다양한 제도적 지원이 확대되면서, 팀은 소규모이지만 대기업이 쉽게 시도하기 어려운 영역을 빠르고 유연하게 실행할 수 있다는 기대와 자신감을 가지게 되었습니다. 결국 이러한 경험과 환경적 변화가 저희 창업의 동기가 되었습니다.”박 대표는 “자체 AI 플랫폼을 통해 독성 위험을 사전에 예측하고 관리함으로써 성공 가능성을 높일 수 있다고 확신했다”고 말했다.“하지만 이런 기술적 장점만으로 초기 자금을 유치하기는 쉽지 않습니다. 투자자들은 결국 창업자의 평판과 신뢰를 가장 중요하게 생각합니다. 저희 창업팀은 LG생명과학에서 오랜 기간 정직하고 윤리적으로 연구를 수행해 왔다는 평판이 있었고, 이러한 신뢰가 바탕이 되어 초기 투자금을 유치할 수 있었습니다. 결국, 기술력과 더불어 사람에 대한 신뢰가 창업 자금을 마련하는 데 가장 중요한 기반이 되었다고 생각합니다.”이노보테라퓨틱스는 창업 후 2번의 투자 유치를 진행했다. 2019년 시리즈 A 펀딩을 진행해서, 100억원의 투자를 받아 신약연구를 위한 기반을 확보했다. 그 후 AI 플랫폼인 DeepZema®를 활용하여 신약개발을 진행하며, 2021년에 시리즈 B 펀딩을 통해 300억원의 투자를 받았다. 2025년 현재 시리즈 C 펀딩을 올해 내 완료를 목표로 진행하고 있다.창업 후 박 대표는 “이노보테라퓨틱스를 창업한 후 가장 큰 보람은, 창업 단 4년 만에 10개가 넘는 신규 과제를 발굴한 것”이라며 “대부분의 과제가 세계 최초의 아직 신약이 승인되지 않은 신약 파이프라인을 구축하여 임상 1/2상까지 진행할 수 있었다”고 말했다.“특히 흉터치료제 INV-001 과제의 경우, 전사적인 노력과 축적된 경험을 바탕으로 임상 2상을 완료한 상황입니다. 바이오벤처로서는 합리적인 비용으로 의미 있는 성과를 내고 있다는 점과 환자들에게 질환 극복을 위한 추가적인 선택지를 줄 수 있는 가능성을 높이고 있다는 점이 큰 보람으로 다가옵니다.”앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “이노보테라퓨틱스의 궁극적인 목표는 신약 개발을 통해 인류의 삶의 질을 향상하고 지속적인 성장과 사회적 나눔을 실현하는 것”이라며 “단기적으로는 2030년까지 재무적 안정성과 윤리적 경영 기반을 갖춘 한국의 선도 바이오텍 기업으로 자리매김하는 것을 목표로 하고 있다”고 말했다.“이를 위해 보다 세부적으로는 AI 플랫폼 DeepZema®를 활용해 혁신 신약후보 물질을 지속해서 발굴하고 초기 임상 개발 및 기술이전을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하는 한편, 새로운 합성 물질을 활용한 탈모 완화, 주름 개선 등 시장에서 필요로 하는 다양한 기능성 화장품 개발에도 역량을 집중할 것입니다. 신약과 기능성 화장품 분야 모두에서 지속적인 혁신과 성장을 이루어 나갈 계획입니다.”이노보테라퓨틱스는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com