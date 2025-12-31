[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 국내 최초의 보험증권 거래 플랫폼 ‘인슈딜’

이남수 인슈딜 대표



-보험계약을 투자 자산으로 전환하는 독창적인 구조와 이를 뒷받침하는 AI 기반 가치평가 기술 갖춰

-보험설계사와 재무설계사, 세무사 등 전문가 네트워크를 중심으로 한 B2B2C 전략을 전개

인슈딜(INSUDEAL)은 국내 최초의 보험증권 거래 플랫폼으로, 해지되어 소멸하는 보험계약의 잔여가치를 새롭게 유통시켜 ‘보험의 제2의 시장’을 만드는 기업이다. 이남수 대표가 2021년 6월에 설립했다.“기존의 보험시장은 판매에 집중되어 있었지만, 인슈딜은 ‘거래’라는 새로운 관점을 통해 보험의 유동성을 높이고 개인의 자산 활용 기회를 확장하고자 합니다. 보험계약자, 투자자, 설계사 모두가 참여할 수 있는 새로운 보험 생태계를 구축하는 것이 인슈딜의 비전입니다.”대표 아이템은 보험증권 거래 플랫폼 ‘인슈딜’이다. 인슈딜은 해지 예정이거나 단기납 종신보험 등 저평가된 보험계약을 거래 가능한 자산으로 전환하는 플랫폼이다. 보험계약자는 해약환급금보다 높은 금액으로 계약을 매도해 유리한 조건으로 현금화를 할 수 있고, 매수자는 일정 기간 이후 높은 수익률을 기대할 수 있는 구조다. 이 과정에서 인슈딜은 AI 기반 보험 가치 분석 알고리즘을 통해 계약별 수익률, 만기 환급률, 잔여 보장 기간 등을 정량적으로 평가해 안전한 거래를 보장한다. 결과적으로 보험계약이 ‘사라지는 금융상품’이 아닌 ‘유통할 수 있는 금융자산’으로 재해석되는 시장을 열고 있다.인슈딜의 가장 큰 경쟁력은 보험계약을 투자 자산으로 전환하는 독창적인 구조와 이를 뒷받침하는 AI 기반 가치평가 기술이다. 기존에는 보험계약을 중도 해지하면 손실이 불가피했지만, 인슈딜은 보험의 미래현금흐름을 분석해 제3자에게 거래할 수 있는 시장을 제공한다. 또한 금융권 출신 전문가들이 설계한 검증된 거래 프로세스와 법률적 안전장치를 통해 신뢰도 높은 거래 환경을 조성했다. 나아가, 인슈딜은 단순한 플랫폼을 넘어 ‘보험의 2차 시장’을 제도권 수준으로 끌어올릴 수 있는 기술적·제도적 기반을 함께 구축하고 있다.“현재 인슈딜은 보험설계사와 재무설계사, 세무사 등 전문가 네트워크를 중심으로 한 B2B2C 전략을 전개 중입니다. 이들은 고객의 보험 리밸런싱 과정에서 인슈딜을 활용해 새로운 대안을 제시할 수 있습니다. 동시에 블로그, 브런치, 유튜브 등 콘텐츠 채널을 통해 ‘보험증권 거래’라는 생소한 개념을 알기 쉽게 전달하며, 금융 커뮤니티 및 은퇴설계 세미나 등을 통한 오프라인 홍보도 진행하고 있습니다. 앞으로는 보험사 및 금융기관과의 제휴를 통해 공신력 있는 보험 자산 거래 생태계를 확장해 나갈 계획입니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “보험시장에서 수많은 계약이 매년 해지되어 사라지는 모습을 보며 ‘이건 자산의 낭비’라는 생각이 들었습니다. 장기간 납입한 보험이 해약과 동시에 가치 없이 소멸한다는 것은 금융자산의 비효율 그 자체였습니다. 이 문제를 데이터와 기술로 해결하고 싶었습니다. 특히 최근 단기납 종신보험이나 저해지 상품처럼 구조가 복잡한 계약은 고객이 정확한 가치를 판단하기 어렵습니다. 그래서 ‘보험을 다시 평가하고, 거래할 수 있는 시장’을 만들겠다는 목표로 인슈딜을 창업하게 되었습니다.”현재 인슈딜은 시드(Seed) 단계를 마무리하고, 프리A(Pre-A) 라운드 투자 유치를 준비 중이다. 플랫폼의 안정화와 AI 가치평가 엔진 고도화를 위한 기술 투자, 그리고 마케팅 확장을 주요 사용처로 계획하고 있다. 특히 금융데이터 기업 및 보험사와의 전략적 제휴를 병행해 단순한 자금 유치가 아닌 ‘산업 협력형 투자’를 선호한다. 인슈딜은 보험증권 거래라는 새로운 시장을 열고 있는 만큼, 단기 수익보다는 시장 신뢰 구축과 제도권 진입을 목표로 장기적 관점의 투자자와 협력하고자 한다.창업 후 이 대표는 “무엇보다 고객이 해약할 뻔한 보험이 인슈딜 덕분에 더 높은 금액으로 현금화됐다는 피드백을 주실 때 가장 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“기존에는 단순히 손실로 끝났던 보험계약이 누군가에게는 새로운 투자 기회가 되고, 또 다른 누군가에게는 유동성 확보 수단이 되는 선순환 구조가 만들어지고 있습니다. 또한 금융 설계사들이 인슈딜을 통해 고객에게 새로운 솔루션을 제시하면서 자신들의 전문성을 높이는 모습을 보며, ‘이 시장이 진짜로 필요했다’는 확신을 가지게 됩니다.”인슈딜 팀은 금융 플랫폼 개발과 서비스 기획 전반을 아우르는 실무 중심형 조직으로, 총 7명으로 구성되어 있다. 각 분야의 전문가들이 긴밀하게 협업하며, 빠른 의사결정과 실행력을 기반으로 시장 변화를 선도하고 있다. 이 대표는 “각 구성원이 단순히 역할에 머물지 않고, 제품의 완성도를 높이기 위한 공동의 목표 아래 긴밀하게 협력하고 있는 점이 인슈딜 팀의 가장 큰 강점”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “궁극적인 목표는 보험 자산의 유통화를 제도권 수준으로 정착시키는 것”이라며 “단순한 거래 플랫폼을 넘어, 보험의 가치평가·거래·세무처리까지 아우르는 ‘보험자산 종합 인프라’로 진화할 예정”이라고 말했다.“이를 위해 AI 가치평가 기술 고도화, 금융기관과의 데이터 연계, 법제화 협력 등을 단계적으로 추진하고 있습니다. 중장기적으로는 보험뿐 아니라 연금, 퇴직연금 등 비유동성 금융상품을 아우르는 자산 거래 플랫폼으로 확장해, 개인의 금융자산이 더 자유롭고 효율적으로 순환되는 세상을 만들고자 합니다.”인슈딜은 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com