[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 친절한 커뮤니케이터와 세일즈 전문가를 양성하는 솔루션 개발하는 ‘크디랩’

크디랩은 친절한 커뮤니케이터와 세일즈 전문가를 양성하는 솔루션 ‘쏘카인드’를 개발하는 기업이다. 배수정 대표가 2021년 1월에 설립했다.“IT 스타트업에서 13년 이상 경력을 쌓아왔으며, ‘잘 말하는 것’과 효과적인 커뮤니케이션에 깊은 관심을 가지고 있습니다. 이러한 문제를 기술로 해결하고자 크디랩(크리에이티브 디지털 랩)을 설립했습니다. ‘쏘카인드’ 서비스 런칭 이후, 특히 보험·금융 업계 세일즈 직군에서 실무 중심 커뮤니케이션 교육과 코칭에 대한 요구가 크다는 점을 알게 되었고, 실제 보험설계사 자격을 취득하며 업계 현장과 교육 현실을 직접 경험했습니다. 기존 보험·금융 산업은 체계적인 교육 자료와 실제 상황 중심 커리큘럼, 데이터 기반의 피드백이 부족하다는 한계가 있습니다. 앞으로는 세일즈 전 직군까지 범위를 확장해, AI와 데이터 기반 기술로 ‘설득의 힘’을 혁신하는 것이 목표입니다.”대표 아이템은 ‘쏘카인드’로 직무화법·커뮤니케이션 훈련을 혁신하는 플랫폼이다. 대고객 서비스가 필요한 모든 직군에서 어려움을 겪는 말하기를 언제든지 AI와 함께 연습할 수 있다. AI가 고객 역할을 실감나게 재현하여 실제 대화처럼 트레이닝할 수 있고, 연습 후에는 세밀하고 구체적인 피드백을 제공한다.크디랩의 기술은 커뮤니케이션 및 언어역량 평가 시스템을 기반으로, 업종과 기업마다 다른 기준에 맞춰 ‘잘하는 사람’과 ‘아쉬운 점’을 객관적으로 진단할 수 있다. 특히 세일즈 전문 화법 연구팀과 협력해 다양한 산업 현장에 적용 가능한 콘텐츠를 제공한다.쏘카인드는 직무·세일즈 교육 시장에서 혁신적이며 프리미엄 솔루션으로 평가받고 있다. 보험업 현장과 커스터마이징이 자유로운 대화 시나리오를 제공하며 실제 세일즈 전문가 수준의 피드백 시스템을 갖췄다.“예를 들어, 보험설계사 훈련에서는 실전과 동일한 고객 유형별 시나리오 연습이 가능하고, 대화 종료 후에는 ‘아쉬운 부분’, ‘추천 표현’ 등 상세 피드백을 제공합니다. 이는 관리자의 평가를 넘어, AI 전문 코칭이 실무 역량 향상에 실질적 도움을 준다는 점에서 독보적입니다. 현재 다양한 고객응대 산업으로 확장 중이며, 자유로운 커스터마이징이 강점입니다.”주요 판로는 대기업이 참여하는 오픈이노베이션, 기업-스타트업 협업 정부지원사업, 산업별 전문 행사 및 대외 제휴 등을 통해 확대하고 있다. 타겟은 보험업을 포함한 서비스직군 대규모 조직을 운영 중인 기업이며, 실제로 보험사 및 대기업을 중심으로 도입이 활발하다.배 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “대중 앞에서 말하기와 설득력 있는 커뮤니케이션에 어려움을 느꼈던 경험을 바탕으로, 이를 IT와 데이터로 해결하는 솔루션을 만들게 되었습니다. 말하기 능력 향상에는 반복적 훈련이 무엇보다 중요하다는 사실을 깨달았고, 실제로 말을 내뱉는 방식과 디지털 트레이닝이 효과적임을 실감하고 있습니다. 창업 자금은 다양한 정부지원사업들과 사업화 지원사업, 대기업 오픈이노베이션 PoC지원금 등으로 마련했습니다. 현재 시드 투자를 (한국투자액셀러레이터, 신용보증기금 등) 유치했으며, 다음 투자 라운드도 계획 중입니다.”창업 후 배 대표는 “최근에 KB손해보험에서 서비스를 사용한 설계사들의 실제 ‘계약률’과 ‘정착률(신입 설계사가 13개월 이상 근속하여 정착하는)’이 개선되었다는 보고를 줬을 때 다년간의 고생이 빛을 발하는 것 같아 정말 기뻤다”며 “현장 사용자와 기업에서 ‘실제 성과가 향상되고 역량이 눈에 띄게 변화했다’는 피드백을 받을 때, 그리고 산업의 오랜 난제를 기술과 서비스로 해결할 때 가장 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 배 대표는 “실제 영업환경, 대고객 음성 데이터 기반의 맞춤형 교육을 실현하여 모든 사용자가 자기 고객·업종 특성에 맞는 실전 훈련과 피드백을 받을 수 있는 시스템을 구축할 것”이라며 “기업 HR 혁신은 물론, 개인 성장까지 아우르는 ‘설득력 개발 플랫폼’으로 자리매김하며, 장기적으로는 말하기에 어려움을 느끼는 모든 사람의 성장을 지원하는 글로벌 서비스로 확장하고 싶다”고 말했다.크디랩은 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com