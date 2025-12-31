[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] AI 기반 의료영상 분석 소프트웨어 및 후두 성능 평가 시스템 개발 ‘프로이드’

김민규 프로이드 대표



대표 아이템은 초고속 카메라 기반 후두 성능 검사 시스템

초고속 카메라로 촬영하고, 이를 AI와 디지털 카이모그래피(DKG) 기술로 분석

프로이드는 AI 기반 의료영상 분석 소프트웨어와 후두 성능 평가 시스템을 개발하는 기업이다. 임상 현장에서 실제로 활용되는 기술을 목표로 의료진의 진단 효율성과 정확성을 높이는 솔루션을 제공하고자 노력하고 있다. 김민규 대표(45)가 2021년 6월에 설립했다.대표 아이템은 초고속 카메라 기반 후두 성능 검사 시스템이다. 이 시스템은 환자의 성대 움직임과 후두의 구조를 초고속 카메라(1500fps 및 6000fps)로 촬영하고, 이를 AI와 디지털 카이모그래피(DKG) 기술로 분석함으로써 성대마비, 성대결절 등 다양한 음성장애의 원인을 객관적으로 평가할 수 있다.프로이드의 시스템은 기존의 LVS(Laryngeal Video Stroboscopy)나 HSV(High-speed Videoendoscopy) 기술의 한계를 보완한 차세대 솔루션이다.1500fps 및 6000fps 초고속 촬영, 성대의 상·하·좌·우 움직임을 정량적·객관적으로 분석, 기존 1시간 이상 걸리던 진단을 5분 이내로 단축, 의료진의 판단을 보조하는 AI 기반 분석 알고리즘 등의 요소들이 통합된 단일 플랫폼으로서, 진단의 정확도 및 속도 향상에 기여하는점이 큰 경쟁력이다.프로이드는 국내 주요 대학병원과의 공동 연구 및 장비 설치를 통해 레퍼런스를 확보하고 있다. 또한 관련 학회 및 전시회 참여, 의료진 대상 데모·세미나, 그리고 기존 고객 병원의 검사 실적 기반의 학술 논문화 등을 통해 시장 내 인지도를 높이고 있다. 본 기술은 식약처 의료기기 인증과 신의료기술 등재(코드 E7583), 보험 수가 등록을 완료하였으며, 2024년에 유메디칼㈜로부터 기술이전 받아 현재 제품 고도화를 진행 중이다. 현재 서울아산병원, 부산대병원, 한양대병원 등 5개 이상 주요 병원에서 연간 1,700건 이상의 검사가 이뤄지고 있다. 향후 FDA 및 CE 인증을 바탕으로 글로벌 ENT 시장 진출을 계획하고 있다.프로이드는 정부지원 과제 및 자체 매출을 통해 운영되고 있으며, 2026년 시리즈 A 투자 유치를 목표로 준비 중이다. 조달한 자금은 제품 고도화 및 임상시험 확대, 인허가 절차 가속화, 국내외 마케팅 및 세일즈 네트워크 구축에 집중적으로 활용할 예정이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “의료기기 개발과 상용화에 대한 다년간의 경험을 통해, 현장 중심의 문제 해결에 대한 필요성을 절감했습니다. 직접 수집한 의료진의 페인포인트를 기술로 해결할 수 있다는 확신이 창업의 출발점이었습니다. 초기 자금은 자체 기술개발비와 카카오벤처스의 시드 투자를 통해 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “우리가 만든 제품이 실제 병원 현장에서 사용되며, 환자의 진단과 치료에 실질적인 기여를 하고 있다는 피드백을 받을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “팀원들과 함께 목표를 공유하며 성장하는 과정 자체가 매우 의미 있고 값진 경험”이라고 말했다.현재 프로이드는 연구소(하드웨어, 소프트웨어, 영상처리) 및 인허가 인력으로 구성되어 있으며, 각 분야의 실무 전문가들이 유기적으로 협업하며 제품 개발과 사업화를 진행하고 있다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 MFDS 2등급 의료기기 인증, GMP 획득 및 국내 상용화 확대가 목표”라며 “장기적으로는 글로벌 시장 진출, 후두뿐만 아니라 호흡기·소화기 영역까지 확장 가능한 AI 영상진단 플랫폼 기업으로 도약하는 것이 최종 비전”이라고 말했다.프로이드는 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com