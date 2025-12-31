[한국보건산업진흥원 2025년 창업도약패키지 선정기업] 클라우드 기반 정밀 의료 병원정보시스템 제공하는 ‘휴니버스글로벌’

이상헌 휴니버스글로벌 대표



휴니버스글로벌은 정밀의료 병원정보시스템 PHIS를 중심으로, 의료데이터와 인공지능 기술을 융합한 차세대 의료정보 플랫폼을 구축하는 기업이다. 이상헌 대표(60)가 2019년 6월에 설립했다.휴니버스글로벌은 정밀의료 병원정보시스템 PHIS를 중심으로, 의료데이터와 인공지능 기술을 융합한 차세대 의료정보 플랫폼을 구축하고 있다. 기존 병원정보시스템(HIS)의 한계를 극복하여, 병원 간 데이터 상호운용성과 통합 분석을 가능하게 하는 Huniverse PHIS를 개발했다.“중대형 2차 병원 시장에 적합한 UNION-X Cloud (가칭)을 개발했고, 신 포괄 수가와 행위 수가 모듈을 동시에 지원하며 설치형·구독형 서비스로 제공할 계획입니다. 환자별 전자의무기록 데이터를 기반으로 △질병 예후 예측 △약물 반응 분석 △맞춤형 치료 권고를 제시합니다. 임상 현장의 실세계 데이터(RWD)를 정제·분석하여 신약 개발과 보험 급여 정책에 활용할 수 있는 실세계 근거(RWE)를 생성합니다.”휴니버스글로벌이 개발한 의료 빅데이터 파운데이션 모델(Foundation Model)은 20년 이상 축적된 600만 명 이상의 환자 EMR 데이터, 병리·유전체 데이터를 포함해, 진단·검사·치료 전 과정을 지원할 수 있는 통합 AI 모델로 발전하고 있다. 이 모델은 단순한 병원 전산화 단계를 넘어, AI 닥터(AI Doctor)로 발전할 수 있는 정밀의료 인프라의 핵심 기반이다.휴니버스글로벌의 PHIS는 2021년 고려대학교 안암병원에 처음 도입된 이후, 현재 고려대학교 의료원 3개 병원, 천안충무병원·아산충무병원, 삼육서울병원 등 총 6개 병원에서 운영 중이며, 다수 병원으로 확산 중이다.해외 진출 측면에서는 2023년 핀란드 지사 설립을 통해 유럽 시장 진출의 교두보를 마련했다. 핀란드 ICT기업 PINYA 및 현지 병원과 협력하여 스마트병원 구축 프로젝트를 진행 중이며, 핀란드의 클라우드 EMR SaaS 도입 수요를 기반으로 기술 수출을 추진하고 있다. 앞으로는 유럽을 거점으로 남미·중동 등 글로벌 시장 확장을 계획하고 있다.이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “미국 스탠퍼드대 박사후연구원 시절 경험한 연구, 창업 환자 적용의 선순환 혁신 문화를 한국 의료 현장에 도입하고자 했습니다. 스탠퍼드에서는 연구 성과가 곧 창업과 산업화로 이어지고, 그 수익이 다시 연구로 환류되는 구조가 의료 혁신을 이끌었습니다. 그 문화를 한국에서도 실현하고자 했습니다. 그 결과, 고려대안암병원연구부원장 재직 시 국내 최초의 의료기술지주회사 설립을 추진하였고, 2017년 정부 국책과제로 수행한 ‘정밀의료 클라우드 병원정보시스템’ 개발을 계기로 2019년 휴니버스글로벌을 창업했습니다.”휴니버스글로벌은 창업 초기부터 고려대학교 의료기술지주, 네이버클라우드, 스케일업파트너스, 케이스톤파트너스 등 주요 기관투자자로부터 누적 154억 원(2025년 9월 기준)의 투자를 유치하였으며, 현재 시리즈 C 투자 라운드를 진행 중이다.휴니버스글로벌은 IT개발자, 의료전문인력, 임상데이터 큐레이터, AI 알고리즘 엔지니어, 클라우드 인프라 개발자 등 융합형 인력 구조를 보유하고 있다. 특히 PHIS사업부와 정밀의료사업부(연구소)는 EMR 데이터 표준화, AI 학습 파이프라인 설계, 임상적용 전주기를 직접 수행하는 전문가들로 구성되어 있다.앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “휴니버스글로벌은 ‘클라우드 정밀의료 병원정보시스템(PHIS), AI 분석, 빅데이터 파운데이션 모델’이라는 세 축을 기반으로 정밀의료 생태계의 중심 기업으로 도약하고 있다”며 “의료 데이터는 이제 단순한 기록이 아니라, 신약 개발·환자 치료·보험 정책까지 아우르는 국가적 자산이다. 휴니버스글로벌은 이 자산을 기술적으로 가공하여, AI 기반의 글로벌 헬스케어 혁신을 선도하겠다”고 말했다.휴니버스글로벌은 한국보건산업진흥원이 운영하는 창업도약패키지 사업에 뽑혔다. 창업도약패키지는 창업 3~7년 된 도약기 창업기업의 스케일업을 위해 최대 2억원의 사업화 지원금과 서비스를 제공하는 창업진흥원 지원사업이다. 스타트업의 경영 진단 및 개선, 소비자 요구 및 시장 환경 분석, 투자진단 및 전략 수립을 지원한다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com