한국보건산업진흥원 보건산업혁신창업센터 “2017년부터 9년 연속 창업도약패키지 주관기관으로 선정, 최근 3년간 매출 매출 804억원, 투자유치 1,112억원”

한국보건산업진흥원은 바이오헬스 산업의 글로벌 경쟁력을 높이고, 국민 건강 증진에 기여하기 위해 1999년 설립된 공공기관이다. 전문성과 도전정신, 소통과 신뢰를 바탕으로, 바이오헬스 산업의 성장과 보건의료 서비스 향상을 위한 다양한 지원사업을 체계적이고 전문적으로 수행하고 있다. 바이오헬스 산업의 혁신창업 생태계 조성을 위해 보건복지부와 한국보건산업진흥원은 ‘보건산업혁신창업센터(K-BIC)’를 2018년 3월, 서울에 개소하여 운영하고 있다. 한국보건산업진흥원 보건산업혁신창업센터 관계자를 서면으로 만났다.“보건산업혁신창업센터는 바이오헬스 산업의 상생협력 생태계를 조성하고, 산업 경쟁력을 강화하기 위해 개방형실험실, K-바이오 지역·전략센터 등 바이오헬스 기술육성 사업을 진행하고 있습니다. 창업 인큐베이팅, 전문상담, 심층 멘토링, 역량강화 실무교육, 투자유치 기술설명회 및 벤처카페 등을 통해 창업기업의 밀착 관리 및 네트워크 확대에 기여하고 있습니다. 초기·도약기 기업의 안정기 진입을 위해 특허전략·인허가 컨설팅, 기술평가(가치·등급) 수행, 보건의료 TLO 지원 고도화 등 바이오헬스 분야의 우수 기술 개발과 임상현장 연계를 통한 기술사업화 플랫폼을 지원하고 있습니다.”“한국보건산업진흥원은 2017년부터 9년 연속 창업도약패키지 주관기관으로 선정되었습니다. 보건산업 특화 창업지원 인프라를 통해 도약기 기업의 죽음의 계곡 극복을 위한 밀착 지원을 해왔습니다. 2025년 기준, 코스닥 상장 수혜기업은 총 13개사입니다. 창업센터는 창업도약패키지 지원사업을 통해 최근 3년간(2022년~2024년)총 97(포기기업 포함)개사 창업기업 지원, 매출 804억원, 투자유치 1112억원, 신규고용 587명명의 성과를 이뤄냈습니다.”“딥테크 분야 투자·지원이 핵심 이슈라고 할 수 있습니다. 딥테크 10대 분야 중, ‘바이오 헬스케어’가 전체 딥테크의 33%를 차지하고 있습니다. 센터 역시, 딥테크 기업 육성·지원을 위해 사업화 자금 지원 및 글로벌 오픈이노베이션 파트너링, 임상 컨설팅 등 맞춤형 프로그램을 지원하고 있습니다. 바이오헬스 산업이 AI, 빅데이터, 디지털 치료제 등 혁신 기술과 접목되어 국내 핵심 산업군으로 지속 성장하고 있는 만큼 관련 기업의 지속 성장과 글로벌 진출 지원을 위해 적극 노력하겠습니다.”“바이오헬스 분야의 전주기 사업화지원이 가능한 점과 임상 현장 연계가 가능한 POOL을 보유하고 있다는 점을 보건산업혁신창업센터의 강점이라고 단언할 수 있습니다. 임상 현장의 전문가를 쉽게 만나기가 어려운데 프로그램을 통해 임상 컨설팅을 제공하고, 창업 보육부터, 공간 제공, 멘토링, 투자유치 지원 등 전 주기에 걸친 사업화지원이 가능해 초기 기업부터 IPO 상장 기업까지 다양한 지원을 받고 있습니다.”“2025년 기준, 창업도약패키지 지원사업에 선정된 기업은 평균 1.3억원의(최대 3억원) 사업비를 지원받고 있습니다. 사업비의 경우 비즈니스 모델 혁신 및 제품 서비스 고도화 지원 비용으로 지원이 가능합니다. 사업비 이외에도, 동 사업의 주관기관 프로그램에도 참여할 수 있습니다. 2025년의 경우, 후속 투자 연계, 글로벌 시장확대, 대기업 공동 프로그램, 기술 개발, 비즈니스모델 개발, 실증 지원, 언론 홍보 및 네트워킹 등 다양한 프로그램(무료) 참여를 통해 창업 기업의 성장에 기여하고 있습니다.”“창업센터는 창업기업 발굴부터 사업화까지 기업의 성장 주기에 발맞춰 보건산업 분야 창업 기업을 전 주기적 지원하고 있습니다. 센터가 보유한 기술사업화 플랫폼 자체가 대표적인 프로그램이라고 말하고 싶습니다. 혁신창업멤버스를 통한 창업보육(BI), 기업 성장을 위한 바이오헬스런 교육, 멘토링·컨설팅, 도약기 기업의 자리매김을 위한 사업화 지원(기술평가, 투자유치, 임상현장 연계, 미활용 특허), 판로 개척(보건신기술 인증), 해외 시장 진출(K-바이오헬스 전략센터 글로벌 진출지원), 인프라 연계(개방형 실험실, K-바이오헬스 지역센터) 등 성장 주기에 맞춰 맞춤형 지원을 제공하고 있습니다.”“글로벌 스케일업 프로그램이 있으며, 본 프로그램은 총 3개의 테마로 나뉘어져 있습니다. 유망 기술을 가진 창업기업이 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 마련하고자 ‘해외 전시 참가’ 지원을 하고 있습니다. 더불어, 해외 진출 기반이 마련된 기업들 대상으로 진출 희망 국가에 대한 ‘현지 시장분석(PMF)’을 진행 중입니다. 또한, 해외 진출 역량 강화를 통한 글로벌 투자유치 가능성을 제공하고자 ‘글로벌 데모데이’ 참가 및 IR 자료를 고도화하고 있습니다.”“보건산업혁신창업센터는 투자유치 지원을 위해, ‘전문 투자기관 연계형 투자유치 지원’을 하고 있습니다. 이 사업은 창업기업과 전문투자기관의 매칭을 통한 컨설팅 지원을 ‘교육·컨설팅’ ‘네트워킹’ ‘투자지원’ ‘사업연계’ 까지 4분야에 걸쳐 체계적으로 지원하고 있습니다. 또한, 투자유치 기술설명회를 개최하고 있습니다. 바이오헬스 산업 분야의 우수 기술을 보유한 창업 기업(Seed-Series B)들을 대상으로 공개형(K-BIC STAR DAY) 및 비공개형(K-BIC ROUND) 투자라운드 기회를 제공하고 있습니다.판로 개척을 위해서는 국내외 전시회 참가 지원을 위해 BIO KOREA 행사를 운영하고 있으며, BIO JAPAN 및 BIO EUROPE 등 창업 기업의 해외 행사 참가를 지원하고 있습니다. 또한, 지원 기업의 우수 기술 확산을 위한 홍보·마케팅 지원을 통해, 우수 성과 보도, 대표자 인터뷰, 기술자료집(SMK)을 제작·지원 중에 있습니다.”“보건산업혁신창업센터는 보건산업 분야의 글로벌 허브가 되고자 합니다. 국내 바이오헬스산업 기업들이 글로벌 시장에서 경쟁할 수 있는 역량을 갖추게 하고, 한국보건산업진흥원과 보건산업혁신창업센터가 이를 연결하는 허브 역할을 수행하고자 합니다. 이를 통해, 최첨단 의료기술, 디지털 헬스케어, AI 기반 솔루션 중심 기업들의 해외 진출 지원을 확대하고자 합니다.더불어, 미래 기술을 선도하며, 이를 위한 전략을 발굴하고자 합니다. AI, 빅데이터, 디지털 치료기기, 헬스케어 플랫폼 등 미래 유망 기술 중심 기업 발굴 및 육성에 노력하고 있습니다. 이에 따라, 창업 초기부터 스케일업, 글로벌 진출까지 단계별로 연결되는 지원 체계에 따라, 지속 가능한 창업 생태계 구축하고, 사후관리, 멘토링, 재도약 지원을 강화하고자 합니다. 이러한 목표를 통해 보건산업혁신창업센터는 단순 지원을 넘어, 바이오헬스 산업의 혁신을 선도하고 지속 가능한 창업 생태계 구축의 중추로 자리매김하고자 합니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com