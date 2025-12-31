[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 풍력발전 중 육상 풍력발전을 주력으로 개발하는 스타트업 ‘성보인프라’

오현중 성보인프라 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



“GIS 분석을 통해 규제 지역을 피하고 최적의 발전단지 입지를 찾아내는 것은 물론, 기업이 보유한 국내 다수의 독점적인 풍화 계측 데이터들과 위성 데이터들과의 상관관계를 분석해 풍황 리스크를 획기적으로 줄입니다. 또한, 발전기 마이크로사이팅을 통해 최대효율을 낼 수 있는 설계를 하여 발전단지 발전량과 수익을 극대화합니다. 여기서 한 단계 더 나아가, 인접 마을과의 이격거리, 가시성 조사, 소음, 저주파 등을 사전에 면밀하게 분석해 환경 영향을 최소화하는 최적의 사업 계획을 수립함으로써, 기술력과 지역사회의 상생이라는 두 강점을 차별화된 경쟁력으로 보고 있습니다.”성보인프라는 풍력발전 중 육상 풍력발전을 주력으로 개발하는 스타트업이다. 오현중 대표(33)가 2021년 11월에 설립했다.성보인프라는 우리나라 토지 중에 육상풍력발전기 설치가 가능하고, 바람이 잘 부는 곳을 찾아 개발하고 있다. 자체 기술과 노하우로 환경, 문화재, 재해, 조례 등의 규제를 피하고, 풍황 분석을 통해 이용률이 높은 곳을 예측해 단지를 설계한다. 또한 경사도, 운송, 계통 가능성 등 개발에 키가 되는 요소들을 사전에 예측 파악해 발전단지 가능성을 검토한다.오 대표는 “성보인프라는 자체 개발을 통해 개발 총괄 관리를 하고 있다”며 “지역 주민, 업체 등의 의뢰를 받아 간접적인 개발로 원스톱 사업화 컨설팅을 실시하고 있다”고 말했다성보인프라는 회사 내 기술과 노하우로 전국을 분석해 조건에 맞는 곳을 개발하고 있다. 입지 타당성 분석을 통한 IR로 컨소시엄 및 투자를 진행한다.“간접적인 개발은 인터넷 등의 SNS를 통해 지역 주민, 토지주, 지역 업체 등에 의뢰를 받아 원스톱 사업화 컨설팅을 진행합니다. 의뢰된 지역은 토지주와 함께 사업을 진행하고 있습니다.”오 대표는 “현재 프로젝트별로 적극적으로 투자를 유치하고 있다”며 “2025년 6월 국내 중견·대기업인 금융사와 엔지니어링사와 MOU 체결을 완료했고, 프로젝트 사업총괄 개발을 진행하고 있다”고 말했다.“앞으로 건설 분야의 전략적투자자(SI)를 추가로 유치해서 총 4개 사의 컨소시엄을 구성할 예정입니다. 이 컨소시엄이 구성되는 대로 프로젝트별 발전사업 허가를 신청할 계획입니다. 현재 가장 진행이 빠른 두 개 프로젝트는 각각 1,000억원, 1,300억원 규모의 사업이 예상됩니다. 2026년에 각 프로젝트 사업 규모의 15%에 해당하는 150억원, 195억원의 투자 확약을 통해 사업을 추진할 계획이며, 이 투자는 프로젝트의 안정적인 추진과 추가적인 성장을 위한 핵심적인 발판이 될 것입니다.”성보인프라는 본사 핵심 인력의 전문성과 프로젝트 해당 지역 전문 로컬팀의 지역 소통이라는 강력한 시너지를 바탕으로 구성되어 있다. 본사에는 오 대표를 포함해 30년 이상 경력의 CTO가 사업의 기술적 안정성과 전체적인 방향을 총괄하고 있다. 또한, 각 프로젝트 지역에는 해당 지역에 오랜 기간 거주한 로컬 지사장들이 지역 사회의 정서와 요구를 정확히 이해하고, 주민 및 지자체와의 진정성 있는 소통을 통해 성공적인 상생 모델을 구축해 나가고 있다.앞으로의 계획에 대해 오 대표는 “단기 목표는 2026년까지 핵심 프로젝트들의 발전사업 허가를 모두 확보하고, 이후 안정적인 사업 추진을 하는 것”이라며 “이후 중·단기 목표로는 현재 추가로 개발하고 있는 강원권 약 50MW, 80MW 규모의 육상풍력 프로젝트들도 안정적으로 수행 완료하는 것”이라고 말했다.“각각 사업들의 궁극적인 목표가 있다면 ‘바람이 만드는 지역의 새로운 가치’를 실현하는 것입니다. 단순히 풍력발전을 건설하는 것에 그치지 않고, 주민과 지자체 모두가 만족하는 모범적인 국내 주민참여제 모델을 구축하는 것이 가장 중요한 목표입니다. 성보인프라는 무엇보다 ‘소통’을 가장 중요한 원칙으로 삼으며, 마을 집행부, 마을 주민들과의 지속적인 소통과 협의점을 찾고, 시·군청과의 협의, 읍·면·동 단위의 협의, 리 단위의 협의를 통해 다양한 의견을 조율합니다. 또한, 풍력사업단지를 만들면서 생기는 정부지원금 및 이익공유금을 ‘소득증대사업’, ‘공공·사회복지사업’, ‘전기요금보조사업’, ‘육영사업’ 등 인접마을에 이익이 최대한 돌아갈 수 있게 적극적으로 안내하는 역할을 할 것입니다. 이를 통해 지역 경제 활성화와 대한민국 에너지 자립을 선도하는 모범적인 기업으로 성장할 것입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com