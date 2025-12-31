[2025 광운대학교 산학협력단 스타트업 CEO] 숏폼 콘텐츠 기획 및 공급, 올인원 숏폼 마케팅 솔루션 ‘스타트뷰’

이기훈 스타트뷰 대표(DDM 청년창업센터 유니콘 입주기업)



숏폼 콘텐츠 제작 가이드라인과 인플루언서별 맞춤형 기획안을 자동으로 제공

인플루언서 매칭, 콘텐츠 제작과 성과 분석까지 전 과정을 간소화

스타트뷰는 AI기반 숏폼 마케팅 솔루션 ‘스타트뷰’를 서비스하고 있는 스타트업 마케팅 에이전시다. 마케팅 인력과 예산이 부족한 스몰 브랜드와 초기 스타트업을 위해 브랜드 전략 수립부터 실행까지 지원한다. 이기훈 대표(31)가 2024년 7월에 설립했다.대표 아이템은 광고주와 인플루언서의 협업 전 과정을 자동화한 플랫폼 ‘스타트뷰’다. 광고주는 상품명과 간단한 상품 정보, 판매페이지 URL만 입력하면, AI가 최적의 인플루언서를 매칭하고, 숏폼 콘텐츠 제작 가이드라인과 인플루언서별 맞춤형 기획안을 자동으로 제공한다. 이를 통해 광고주는 적은 인력과 예산으로 효율적인 숏폼 마케팅을 실행할 수 있으며, 인플루언서는 광고주의 요구를 명확히 이해해 성과 중심의 숏폼 콘텐츠를 제작할 수 있다.스타트뷰의 경쟁력은 첫번째, AI 자동화를 통해 숏폼 콘텐츠 기획부터, 인플루언서 매칭, 콘텐츠 제작과 성과 분석까지 전 과정을 간소화한다는 것이다. 마케팅 경험이나 인력이 부족한 기업도 손쉽게 숏폼 마케팅을 실행할 수 있다.두번째는 합리적인 비용 구조를 가지고 있다는 것이다. 기존의 에이전시나 플랫폼은 건당 비용과 중간 마진으로 광고주의 부담이 컸다. 반면 스타트뷰는 구독형 모델을 통해 광고주가 원하는 만큼 인플루언서와 협업할 수 있어 더 많은 콘텐츠를 안정적으로 확보할 수 있다. 이는 인플루언서에게도 협업 기회 확대라는 장점으로 이어진다.세 번째는 성과 측정의 투명성이다. 기존 숏폼 마케팅은 조회수, 좋아요, 댓글 같은 단순 지표에 의존해 효율을 판단하기 어려웠다. 스타트뷰는 어필리에이트 링크 기반 데이터를 활용해 콘텐츠별 유입과 매출 전환을 추적한다. 이를 통해 단순 노출을 넘어 실제 매출 기여로 이어지는 퍼포먼스 마케팅이 가능하다는 점이 가장 큰 차별화 포인트다.스타트뷰는 현재 POC 기간으로 공식 온드미디어 채널을 중심으로 숏폼 밈 콘텐츠를 제작, 발행하며 수요기업과 인플루언서를 자연스럽게 유입시키고 있다. 동시에 마케팅 관련 멘토링과 강연 활동을 통해 숏폼 마케팅에 관심은 있으나 실행이 어려운 대표들을 직접 만났고, 1개월 무료 체험 기회를 제공하고 있다.“이 과정을 거친 대표님들은 서비스 효용을 체감하며 높은 비율로 유료 전환으로 이어지고 있습니다. 10월 정식 서비스 출시 후 자체 솔루션을 활용한 숏폼 기반 퍼포먼스 마케팅과 브랜드 캠페인을 본격적으로 전개해 시장 인지도를 빠르게 확장해 나가고 있습니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “10년간 광고대행사와 인하우스에서 마케팅을 담당하며, 다양한 마케팅을 경험했습니다. 하지만 기존의 페이드 미디어 광고는 결국 예산 규모에 따라 성과가 갈리는 구조였고, 이에 따라 광고 예산이 부족한 많은 이커머스 셀러들이 성장을 멈추는 현실을 직접 지켜봤습니다. 전 직장이었던 뷰티 브랜드에서 5년간 마케팅을 총괄하며, 인플루언서를 활용한 숏폼 마케팅으로 하락세인 매출을 300억원까지 성장시킨 사례를 직접 만들었습니다. 이 경험을 통해, 더 많은 스몰 브랜드들도 숏폼 마케팅을 접할 수 있다면 충분히 성장할 수 있다는 확신을 가져 창업에 도전했습니다.”창업 초기 자금은 개인 자금과 정부 지원사업, 중진공 청년창업대출 등의 정책 자금을 활용해 마련했다. 현재는 청년창업사관학교에 입교해 사업을 고도화하는 동시에, 20개 기업을 대상으로 POC를 진행하며 누적 매출 2억원을 달성하며 초기 사업 검증을 완료한 단계다. 올해 하반기에는 seed 투자 유치를 통해 AI 기술 고도화를 추진할 계획이다. 또한 2026년에는 TIPS 과제 선정을 통해 글로벌 진출과 성장을 위한 기반을 마련하고자 한다.창업 후 이 대표는 “스타트뷰를 통해 인플루언서는 새로운 수익원과 성장 기회를 얻고, 광고주는 합리적인 비용으로 실질적인 마케팅 성과를 만들어낼 수 있는 상생 구조를 구축하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”고 말했다.“실제로, 초기 예산이 부족하고, 마케팅 인력이 없어 온라인 마케팅을 시도하지 못하던 기업이 스타트뷰를 통해 인플루언서와 협업한 뒤 전환 성과가 단기간에 10배 이상 증가한 사례가 있습니다. 동시에 해당 캠페인에 참여한 인플루언서 역시 성과 기반 보상을 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있었습니다. 이처럼 광고주의 매출 증대와 인플루언서의 수익 창출을 동시에 확인할 때, 가장 큰 보람을 얻습니다.”현재 스타트뷰는 10년 이상 경력을 보유한 마케팅 전문가들과 10년 이상 프로젝트 매니지먼트 경험을 가진 기획 인력이 함께 하고 있다. 대표자를 포함해 핵심 멤버 모두 광고대행사와 브랜드 인하우스 양쪽에서 실무경험을 쌓아왔기 때문에, 인플루언서 협업과 디지털 마케팅의 실제 현장을 누구보다 잘 이해하고 있다.“이러한 배경 덕분에 팀은 각 수요기업의 니즈를 빠르게 파악하고, 서비스 기획과 운영에 반영할 수 있습니다. 또한 멤버 모두가 스타트뷰의 비전에 공감하여 장기적인 성장을 목표하고 있어, 지금까지 이탈 없이 안정적으로 조직을 유지하며 성장하고 있다는 점도 팀의 강점입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “단기적으로는 국내 어필리에이트 마케팅 시장에서 PMF를 검증하는 것이 1차 목표”라며 “이를 위해 다양한 산업군의 광고주와 인플루언서 간의 협업 사례를 축적하고, AI 매칭 알고리즘과 성과 기반 보상 체계를 지속적으로 고도화할 것”이라고 말했다.“장기적으로는 검증된 성공 사례를 기반으로 국내 주요 이커머스 플랫폼과 전략적 파트너십을 확대하고, 광고주와 인플루언서가 원스톱으로 참여할 수 있는 커머스 환경을 구축해 서비스 편의성과 확장성을 강화하는 것이 목표입니다. 동남아와 북미 등 K-콘텐츠와 숏폼 소비가 활발한 글로벌 시장으로 진출해 스타트뷰의 솔루션을 현지화하고 글로벌 인플루언서 네트워크를 확장할 계획입니다. 최종적으로는 숏폼 마케팅의 글로벌 표준 플랫폼으로 자리매김하는 것이 우리의 비전입니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com